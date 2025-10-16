Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đón dòng vốn tỷ đô lớn nhất thập kỷ, Cần Giờ vào đường băng tăng trưởng bứt phá

17:05 16/10/2025
Cần Giờ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử phát triển. Hàng loạt dự án hạ tầng có quy mô hàng chục tỷ USD đang đổ dồn về vùng biển Đông Nam TP.HCM, mở cánh cửa kết nối, đưa Cần Giờ tiến thẳng vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Cần Giờ - Từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới trong chiến lược hướng biển của TP.HCM

Từ “ốc đảo biệt lập bên rìa phía Đông Nam TP.HCM, Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ khi đón dòng vốn đầu tư hạ tầng lớn nhất thập kỷ. “Bộ ngũ” công trình chiến lược trị giá hàng chục tỷ USD được xem như đường băng mới, đưa vùng đất giàu tiềm năng cất cánh, trở thành đô thị biển hiện đại và trung tâm tăng trưởng năng động bậc nhất TP.HCM.

“Bộ ngũ” hạ tầng chiến lược - Lực đẩy chưa từng có cho Cần Giờ

Sau nhiều năm “ngủ quên”, Cần Giờ đã thức giấc khi đón dòng vốn hàng chủ tỷ USD kích hoạt “bộ ngũ” hạ tầng chiến lược. 

Trong đó nổi bật là tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, dài 48,5km. Với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự án do Vingroup đề xuất đầu tư sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn 12 phút.

Bên cạnh đó, Vingroup vừa đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Với chiều dài khoảng 16 km, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 trung tâm du lịch biển của TP.HCM xuống khoảng 10 phút, đồng thời, tạo hành lang giao thông mới kết nối các vùng chức năng trong TP.HCM.

Cùng với đó, cầu Cần Giờ dài hơn 7 km, vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh, chấm dứt cảnh “lụy phà” kéo dài hàng chục năm. Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, sẽ giúp Cần Giờ hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia, xóa thế độc đạo và trở thành điểm trung chuyển chiến lược của khu Nam.

anh-1-1760609095.jpg

Với vốn đầu tư lên tới 50.000 tỷ đồng, siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ là cảng biển lớn nhất Việt Nam

Trong tương lai, siêu cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ quy mô hàng trăm hecta khi hoàn thành sẽ mở kết nối khu vực ra biển lớn, khẳng định vị thế của Cần Giờ cũng như TP.HCM là cửa ngõ thương mại Đông Nam Á.

Trong khi đó, với đường hàng không, Cần Giờ cũng sẽ dễ dàng kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành qua thông qua Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ước tính đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư đang được rót vào Cần Giờ giai đoạn 2025 - 2035 đã lên tới hàng chục tỷ USD - mức kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử phát triển hạ tầng của TP.HCM. Trước đó, những năm 1990, khu Nam (Phú Mỹ Hưng) dù chỉ đón dòng vốn tỷ USD, khu Đông (Thủ Thiêm) được rót hơn 250.000 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD) cho hạ tầng trong cả giai đoạn 2012- 2020, nhưng đã chứng kiến sự phát triển bứt phá, kiến tạo những trung tâm mi của đô thị lớn nhất cả nước.

Như vậy, dòng vốn đang chảy vào Cần Giờ hiện đã vượt xa tổng mức đầu tư đổ vào hai biểu tượng đô thị từng làm thay đổi cục diện TP.HCM suốt hơn 2 thập kỷ. Con số này cho thấy một sự chuyển trục chiến lược rõ rệt: TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển về phía biển, và Cần Giờ chính là tâm điểm cho chu kỳ tăng trưởng mới, với dư địa bứt phá sẽ vượt trên các mô hình từng được xem là huyền thoại trước đây.

Tvùng đất bị lãng quên” thành cực tăng trưởng mới TP.HCM

Ngoài hạ tầng được đầu tư “khủng”, một động lực quan trọng tạo sự bùng nổ cho Cần Giờ là dự án khu đô thị lấn biến Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển tiên phong theo mô hình ESG++, định hình chuẩn sống tương lai.

anh-2-1760609095.jpg

Vinhomes Green Paradise được ví như một “kỳ quan đô thị” góp phần xoay trục phát triển của TP.HCM về hướng biển

Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế không thể sao chép: ba mặt giáp biển, tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Ngoài các phân khu nhà ở đẳng cấp quốc tế, dự án nổi bật với tổ hợp giải trí - du lịch 122 ha, đưa những “kỳ quan” độc đáo lần đầu hiện diện tại một đô thị sống, như: nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves 7 ha lớn nhất Đông Nam Á, biển hồ nước mặn Paradise Lagoon hơn 800 ha lớn bậc nhất thế giới, cảng du thuyền Landmark Harbour - cửa ngõ kết nối chuỗi tour biển Nam Bộ, 2 sân golf do Tiger Wood và Robert Trent Jones tư vấn thiết kế, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam với gần 7.000 phòng…

Theo KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, với bộ sưu tập tiện ích chất lượng quốc tế, Vinhomes Green Paradise khi hoàn thành sẽ làm đảo chiều dòng lưu chuyển trong khu vực. Hạ tầng cộng hưởng giúp dự án cũng như Cần Giờ trở thành điểm đến hút khách của TP.HCM, với khoảng 40 triệu lượt/năm.

“Du khách từ Vũng Tàu sang Cần Giờ chỉ mất khoảng 10 phút. Người dân từ trung tâm TP.HCM đi Vũng Tàu sẽ chọn qua Cần Giờ; từ ven biển miền Tây đi TP.HCM và Vũng Tàu cũng đi qua Cần Giờ, thay vì phải đi vòng như hiện nay”, chuyên gia Khương Văn Mười nhận định.

anh-3-1760609095.jpg
anh-4-1760609087.jpg

Siêu đô thị lấn biển sẽ biển - Vinhomes Green Paradise sẽ giúp Cần giờ đón 40 triệu lượt khách/năm

Cũng theo giới chuyên gia, cùng với dòng khách, sxuất hiện của Vinhomes Green Paradise, cùng loạt hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ đang kích hoạt sự dịch chuyển trong dòng chảy đầu tư toàn cầu. Các doanh nghiệp FDI, tập đoàn logistics, thương hiệu du lịch cao cấp, y tế hạng sang bắt đầu đổ bộ về Cần Giờ, biến nơi đây từ “vùng đất bị lãng quên trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn quốc tế.

“Cần Giờ sẽ không đơn độc nữa, mà trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị - du lịch biển liên hoàn. Khi hệ thống giao thông, cảng biển và đô thị kết nối trơn tru, người dân, du khách và nhà đầu tư đều được hưởng lợi. Đây là bước chuyển mình mang tính chiến lược, giúp TPHCM đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số như mong muốn”, TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, đánh giá.

Cần Giờ hôm nay không còn nằm ở “rìa bản đồ”, mà đang vươn lên thành cửa ngõ giao thương quốc tế, điểm hội tụ của du lịch, thương mại và hàng hải toàn cầu trong tương lai gần. Với tầm vóc và tốc độ phát triển hạ tầng hiện nay, nhiều chuyên gia nhận định, Cần Giờ đang ở thời khắc vàng cho các quyết định đầu tư.

PV

