Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

15:07 11/03/2026
Bước sang năm 2026, ngành xi măng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ khi thị trường xây dựng trong nước dần phục hồi. Trong bối cảnh nguồn cung vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp xi măng không chỉ cạnh tranh về sản lượng mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối để gia tăng lợi thế trên thị trường.

Thị trường xi măng phục hồi cùng ngành xây dựng

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành, năm 2026 được dự báo là giai đoạn thị trường vật liệu xây dựng dần phục hồi khi Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km đặt ra trước đó và tiếp tục hướng tới 5.000 km cao tốc vào năm 2030.

1-1773216527.png

Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng 5.000 km cao tốc đến 2030

Ngoài ra, trong năm 2025 có 564 dự án hạ tầng lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, bao gồm các dự án cao tốc, sân bay, cảng biển, đô thị và hệ thống logistics.

Sự gia tăng mạnh mẽ của các dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật được xem là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng, trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh nguồn cung lớn

Dù nhu cầu có dấu hiệu cải thiện, ngành xi măng vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khi tổng công suất sản xuất xi măng của Việt Nam hiện đạt hơn 100 triệu tấn mỗi năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa thấp hơn mức này.

2-1773216527.jpg

Hệ thống logistic của Xi Măng Hoàng Long nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp như Xi Măng Hoàng Long buộc phải nâng cao sức cạnh tranh bằng cách đầu tư công nghệ hiện đại, tối ưu chi phí sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Xi măng Hoàng Long từng bước khẳng định vị thế

Trong xu hướng đổi mới của ngành, Xi măng Hoàng Long đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nhờ chiến lược phát triển bài bản và đầu tư dài hạn.

Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu 4 nhà máy xi măng công suất lớn, với dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ, giúp đảm bảo năng lực cung ứng và sản phẩm chất lượng ổn định cho thị trường. Các sản phẩm xi măng Hoàng Long được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng dân dụng và các công trình hạ tầng.

3-1773216518.jpg

Nhà máy Xi măng Hoàng Long Hoà Bình với mức đầu tư gần 5000 tỷ đồng

Bên cạnh năng lực sản xuất, doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng hệ thống phân phối và logistics thuận lợi, giúp việc vận chuyển và cung ứng xi măng đến các tỉnh thành diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ cho các công trình.

4-1773216527.jpg

Khu đóng bao của nhà máy xi măng Hoàng Long vận hành công suất lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường

Đáng chú ý, trong thời gian tới, Nhà máy Xi măng Hoàng Long Hòa Bình sẽ tổ chức lễ xuất chuyến hàng xi măng đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của nhà máy. Sự kiện này không chỉ khẳng định sự sẵn sàng về năng lực sản xuất mà còn mở ra giai đoạn mới trong việc cung cấp sản phẩm xi măng ra thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

5-1773216539.jpg

Nhiều nhà phân phối, đại lý tham quan và làm việc tại nhà máy xi măng Hoàng Long Hoà Bình

Với định hướng phát triển bền vững, đầu tư công nghệ và mở rộng hệ thống phân phối, Xi măng Hoàng Long được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sự hiện diện trên thị trường và trở thành một trong những thương hiệu xi măng nội địa có sức cạnh tranh trong thời gian tới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Công ty Alphanam xi măng Hoàng Long
Cùng chủ đề
Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam Thông tin kinh doanh
Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng...

Đa trụ cột tăng trưởng, Masan đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số năm 2026 Thông tin kinh doanh
Đa trụ cột tăng trưởng, Masan đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số năm 2026

Sự cải thiện lợi nhuận của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) góp phần đa dạng hóa cơ cấu lợi nhuận...

BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản Thông tin kinh doanh
BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản

Từ ngày 01/3/2026, hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện một thay đổi quan trọng trong việc mở và sử...

Mua VinFast VF 6 chỉ 0 đồng trả trước, 0 đồng sạc pin, lãi suất cố định 7%/năm Thông tin kinh doanh
Mua VinFast VF 6 chỉ 0 đồng trả trước, 0 đồng sạc pin, lãi suất cố định 7%/năm

Từ thiết kế trẻ trung, loạt tính năng thông minh đến chi phí vận hành tiết kiệm, VinFast VF 6...

Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng Thông tin kinh doanh
Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng

Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm,...

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là bài toán sống còn của SME trong kỷ nguyên dữ liệu và dòng tiền Thông tin kinh doanh
Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là bài toán sống còn của SME trong kỷ nguyên dữ liệu và dòng tiền

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, thanh toán không còn là “khâu...

Mới cập nhật
Siemens Heal Thineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Heal Thineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hướng tới thúc đẩy đổi mới y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, thông qua bốn lĩnh vực chiến lược: Đào tạo và chuyển giao kiến thức, quảng bá lâm sàng, phát triển các Trung tâm Xuất sắc và nghiên cứu khoa học.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Global Banking 500. Trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2026, thương hiệu VPBank được định giá 1 tỷ USD, tăng 33 bậc so với năm trước, lên vị trí 227 và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất thị trường Việt Nam với mức tăng hơn 41,3%.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh dân tộc đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá. Trong hành trình ấy, thành bại không chỉ nằm ở khâu tổ chức kỹ thuật hay quy trình hành chính, mà cốt lõi nằm ở việc sàng lọc để tìm ra những đại biểu tinh túy nhất.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Theo Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Chiều 10/3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Họp báo trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật

Sáng 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật và một số nội dung quan trọng khác.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2041 đã về các địa phương để tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước cử tri tại các đơn vị bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ Việt Nam tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp không chỉ là quy trình hiến định, mà còn là phương thức trực tiếp để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước của mình.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay