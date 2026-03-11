Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

15:11 11/03/2026
Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Global Banking 500. Trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2026, thương hiệu VPBank được định giá 1 tỷ USD, tăng 33 bậc so với năm trước, lên vị trí 227 và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất thị trường Việt Nam với mức tăng hơn 41,3%.

Sự thăng hạng vượt bậc là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, năng lực thích ứng linh hoạt và sự tin tưởng sâu sắc của khách hàng đối với thương hiệu VPBank. Tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất ngành ngân hàng không chỉ giúp VPBank củng cố vị thế tại thị trường nội địa, mà còn khẳng định sức hút của một thương hiệu tài chính Việt Nam trên bản đồ khu vực trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động.

Sức mạnh thương hiệu của VPBank, với định giá ở mức tỷ USD, được bảo chứng bởi nền tảng nội lực vững vàng, hiệu quả kinh doanh vượt trội, hệ sinh thái mở rộng khác biệt và các chiến dịch truyền thông - thương hiệu tầm vóc quốc tế.

anh-b1-1773216830.jpg

VPBank đã chủ động xây dựng một hệ sinh thái tài chính, với các đơn vị thành viên như VPBankS, OPES, FE CREDIT hay ngân hàng số CAKE by VPBank, góp phần tạo nên một mạng lưới dịch vụ tài chính liền mạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Uy tín trên thị trường vốn toàn cầu tiếp tục được củng cố mạnh mẽ với tổng quy mô huy động quốc tế năm trước đạt 2,36 tỷ USD, nhận được sự tín nhiệm và bảo lãnh từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Kết thúc năm 2025, VPBank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhóm tư nhân với tổng tài sản hợp nhất hơn 1,26 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế xác lập kỷ lục mới khi vượt mốc 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2024.

Chuỗi sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn mà VPBank đồng hành, đưa những tên tuổi danh tiếng thế giới xuất hiện tại Việt Nam như ông hoàng K-pop G-Dragon; đội tuyển eSports huyền thoại T1; dàn nhạc thính phòng tiêu biểu và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử âm nhạc thế giới The Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic... không dừng ở những chiến dịch truyền thông mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm hiện thực hóa khát vọng Thịnh vượng Tinh thần. Các sáng kiến này góp phần xây dựng giá trị thương hiệu dài hạn, quan trọng hơn, được đánh giá đã chung sức mở rộng cánh cửa cho hành trình hội nhập văn hóa và nâng tầm vị thế quốc gia.

Việc thăng hạng 33 bậc trên bảng xếp hạng Global 500, ngân hàng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu nhanh nhất năm 2026 tiếp tục trở thành bàn đạp quan trọng để VPBank hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, bám sát lộ trình lọt vào Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 87 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VPBank
Cùng chủ đề
Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào? Thông tin kinh doanh
Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Bước sang năm 2026, ngành xi măng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ khi thị...

Đa trụ cột tăng trưởng, Masan đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số năm 2026 Thông tin kinh doanh
Đa trụ cột tăng trưởng, Masan đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số năm 2026

Sự cải thiện lợi nhuận của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) góp phần đa dạng hóa cơ cấu lợi nhuận...

BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản Thông tin kinh doanh
BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản

Từ ngày 01/3/2026, hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện một thay đổi quan trọng trong việc mở và sử...

Mua VinFast VF 6 chỉ 0 đồng trả trước, 0 đồng sạc pin, lãi suất cố định 7%/năm Thông tin kinh doanh
Mua VinFast VF 6 chỉ 0 đồng trả trước, 0 đồng sạc pin, lãi suất cố định 7%/năm

Từ thiết kế trẻ trung, loạt tính năng thông minh đến chi phí vận hành tiết kiệm, VinFast VF 6...

Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng Thông tin kinh doanh
Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng

Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm,...

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là bài toán sống còn của SME trong kỷ nguyên dữ liệu và dòng tiền Thông tin kinh doanh
Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là bài toán sống còn của SME trong kỷ nguyên dữ liệu và dòng tiền

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, thanh toán không còn là “khâu...

Mới cập nhật
Siemens Heal Thineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Heal Thineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hướng tới thúc đẩy đổi mới y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, thông qua bốn lĩnh vực chiến lược: Đào tạo và chuyển giao kiến thức, quảng bá lâm sàng, phát triển các Trung tâm Xuất sắc và nghiên cứu khoa học.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Bước sang năm 2026, ngành xi măng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ khi thị trường xây dựng trong nước dần phục hồi. Trong bối cảnh nguồn cung vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp xi măng không chỉ cạnh tranh về sản lượng mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối để gia tăng lợi thế trên thị trường.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh dân tộc đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá. Trong hành trình ấy, thành bại không chỉ nằm ở khâu tổ chức kỹ thuật hay quy trình hành chính, mà cốt lõi nằm ở việc sàng lọc để tìm ra những đại biểu tinh túy nhất.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Theo Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Chiều 10/3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Họp báo trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật

Sáng 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật và một số nội dung quan trọng khác.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2041 đã về các địa phương để tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước cử tri tại các đơn vị bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ Việt Nam tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp không chỉ là quy trình hiến định, mà còn là phương thức trực tiếp để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước của mình.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay