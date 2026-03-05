Đa trụ cột tăng trưởng, Masan đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số năm 2026

Sự cải thiện lợi nhuận của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) góp phần đa dạng hóa cơ cấu lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), bổ sung trụ cột khoáng sản chiến lược bên cạnh nền tảng tiêu dùng thiết yếu.

Điều này giúp Tập đoàn xây dựng cấu trúc tăng trưởng cân bằng hơn giữa yếu tố thị trường và nội lực vận hành, qua đó nâng cao chất lượng lợi nhuận và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường.

Chất xúc tác lợi nhuận từ khoáng sản chiến lược

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rõ rệt của MSR trong bối cảnh thị trường vonfram toàn cầu bước vào môi trường giá thuận lợi khi nguồn cung thắt chặt. Cụ thể, doanh thu từ vonfram đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi EBITDA đạt 2.175 tỷ đồng, tăng 22%, đưa biên EBITDA lên 29%. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Vonfram thô

Theo cập nhật thị trường ngày 28/02/2026 từ Chinatungsten Online, giá APT, dạng vonfram được sử dụng phổ biến làm chuẩn tham chiếu trên thị trường quốc tế, đang ở mức khoảng 1.994 USD/MTU. Mức giá này cho thấy mặt bằng giá đầu năm 2026 vẫn duy trì ở mức tích cực so với giai đoạn trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác và chế biến vonfram. Khi kết hợp với việc nâng cao hiệu suất thu hồi khoáng sản, MSR không chỉ gia tăng doanh thu mà còn cải thiện rõ rệt hiệu quả và chất lượng lợi nhuận.

Bước sang năm 2026, MSR dự kiến tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 33–45%, nhờ hưởng lợi kép từ mặt bằng giá thị trường thuận lợi và hiệu quả vận hành được cải thiện. Trong bối cảnh nhiều quốc gia coi khoáng sản chiến lược là yếu tố đảm bảo an ninh công nghiệp và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vonfram dần được nhìn nhận như một tài sản có yếu tố cấu trúc thay vì chỉ mang tính chu kỳ. Đây là động lực lợi nhuận quan trọng bổ sung cho nền tảng tiêu dùng – bán lẻ của Tập đoàn Masan, đồng thời giúp cơ cấu lợi nhuận hợp nhất trở nên đa dạng và cân bằng hơn giữa khoáng sản chiến lược và tiêu dùng thiết yếu.

Nền tảng tài chính vững chắc và cơ hội từ hiện đại hóa bán lẻ

Khép lại năm 2025 với lợi nhuận kỷ lục, Masan Group (HOSE: MSN) bước vào năm 2026 với nền tảng tài chính được củng cố rõ rệt. Doanh thu 2025, toàn Tập đoàn đạt 81.621 tỷ đồng, tăng gần 9% trên cơ sở LFL, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 6.764 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm trước. Sự cải thiện này không chỉ phản ánh đà phục hồi của sức cầu nội địa mà còn cho thấy hiệu quả từ việc tối ưu chi phí tài chính và nâng cao hiệu suất vận hành trên toàn hệ sinh thái.

Song song với sự cải thiện nội tại là xu hướng hiện đại hóa mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam. Theo báo cáo ngành của SHS Research, tỷ trọng kênh bán lẻ hiện đại (Modern Trade – MT) hiện mới ở mức khoảng 19–27%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 50–60% của nhiều nước trong khu vực. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng MT có thể tăng lên khoảng 35%, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn trong thập kỷ tới.

Đối với Masan, đây không chỉ là xu hướng vĩ mô mà là cơ hội chiến lược. Với hệ thống WinCommerce phủ rộng toàn quốc và chiến lược Consumer Retail Tech tập trung vào tối ưu dữ liệu, tự động hóa và nâng cao hiệu suất cửa hàng, Masan đang ở vị thế hưởng lợi trực tiếp từ quá trình chuyển dịch này.

Consumer Retail Tech – Động cơ tăng trưởng kép cho 2026

Chiến lược Consumer Retail Tech, kết hợp tiêu dùng, bán lẻ và công nghệ, là nền tảng để Masan hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tại Masan Consumer (HOSE: MCH), chiến lược “Retail Supreme” đã tái cấu trúc mạnh kênh phân phối từ sỉ sang trực tiếp, giảm tỷ lệ phụ thuộc sỉ từ 60% xuống 33% và gia tăng kiểm soát lên 413.000 điểm bán, tăng 70%. Nhờ đó, tồn kho nhà phân phối được kéo xuống mức tối ưu 10 ngày, trong khi biên lãi ròng duy trì ở mức 22%.

Ở mảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) đang hiện thực hóa vai trò hạ tầng số của hệ sinh thái. Ứng dụng AI và hệ thống chấm điểm SKU đã giúp tối ưu 30% nguồn lực mở mới và gia tăng 4% doanh thu trong giai đoạn thí điểm. Lộ trình tự động hóa đặt hàng dự kiến đạt 90% vào quý III/2026 sẽ giúp giải phóng 30–40% tác vụ thủ công, tập trung nguồn lực cho nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhờ nền tảng tối ưu này, mô hình WinMart+ Nông thôn đạt biên EBITDA 9,3%. Trong năm 2026, WCM hướng tới tăng trưởng doanh thu 15–21% và nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8%–3,0% khi tiếp tục mở rộng tại nông thôn và khu vực miền Nam. Masan MEATLife (MML) cũng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 9–14% và duy trì tăng trưởng dương EBITDA thông qua tối ưu chi phí và gia tăng tỷ trọng thịt chế biến.

Khi kết hợp động lực từ MSR với nền tảng tiêu dùng – bán lẻ được số hóa, Masan Group đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đồng đến 7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng trong khoảng 7%–17% trong năm 2026. Triển vọng này không chỉ dựa vào sự phục hồi sức mua nội địa mà còn phản ánh cấu trúc tăng trưởng đa trụ cột, nơi khoáng sản chiến lược đóng vai trò chất xúc tác lợi nhuận, còn tiêu dùng và bán lẻ tạo nền tảng dòng tiền ổn định.