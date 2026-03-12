Sun PhuQuoc Airways công bố đường bay Phú Quốc - Seoul, liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế

Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không của Tập đoàn Sun Group liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế. Sau Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc là điểm đến tiếp theo với chuyến bay đầu tiên được sẽ cất cánh vào ngày 17/4/2026.

Chặng bay “full-service” tạo nhiều lợi thế kết nối đến Hàn Quốc

Đây là đường bay quốc tế tiếp theo trong hành trình kết nối trực tiếp Phú Quốc với những trung tâm kinh tế - du lịch lớn của châu Á, đúng như mục tiêu hãng đã đặt ra ngay từ ngày đầu. Đường bay Phú Quốc - Seoul được triển khai sau khi SPA được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) cấp Giấy phép Khai thác vận tải Hàng không Quốc tế (Foreign International Air Transport Business Permission) vào ngày 09/03/2026, cho phép hãng khai thác các chuyến bay thẳng kết nối Việt Nam và Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, hãng chính thức mở bán vé từ ngày 11/03/2026 và cất cánh chuyến bay đầu tiên vào ngày 17/4/2026.

Đường bay chính thức mở bán vé từ ngày 11/3

Không chỉ tạo lợi thế về kết nối trực tiếp, SPA còn định vị trải nghiệm khác biệt. Hãng khai thác mô hình dịch vụ đầy đủ (full service) trên tất cả các chặng bay, bao gồm suất ăn, hành lý ký gửi theo tiêu chuẩn và khoang Thương gia (Business Class) với không gian riêng tư, ghế ngồi thoải mái và dịch vụ ưu tiên. Đây là lựa chọn phù hợp với phân khúc khách du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cũng như khách công vụ giữa hai thị trường.

Chặng bay đến Seoul sẽ được hãng thiết kế tối ưu cho nhu cầu du lịch, đặc biệt với khung giờ bay đêm giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển và tận dụng tối đa quỹ thời gian nghỉ dưỡng. Du khách có thể khởi hành buổi tối và đến nơi vào sáng hôm sau, sẵn sàng bắt đầu hành trình khám phá mà không mất thêm một ngày di chuyển.

Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Shutterstock

Để bảo đảm hiệu quả khai thác và nhanh chóng tiếp cận thị trường Hàn Quốc, Sun PhuQuoc Airways đã lựa chọn Pacific Air Agency (PAA) làm Tổng đại lý (General Sales Agent – GSA). Với hơn 35 năm kinh nghiệm phát triển thị trường và phân phối dịch vụ hàng không tại Đông Bắc Á, PAA không chỉ sở hữu năng lực thương mại vững chắc mà còn am hiểu sâu sắc hành vi khách hàng khu vực, tạo nền tảng để Sun PhuQuoc Airways từng bước xây dựng hình ảnh một hãng hàng không 5 sao mới mẻ, hiện đại và giàu bản sắc.

Đường bay tạo động lực thúc đẩy du lịch hai chiều bền vững

Trong nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam năm 2025, Hàn Quốc xếp thứ hai với khoảng 4,3 triệu lượt khách. Trong đó, Phú Quốc là điểm đến biển đảo phổ biến được khách Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc ghi nhận, năm 2025 đảo Ngọc đón 2.991 chuyến bay từ Hàn Quốc, phục vụ 555.864 lượt hành khách, tăng gần 12% so với năm 2024. Mới đây, Agoda đã công bố danh sách Phú Quốc nằm trong top 10 điểm đến nước ngoài được người Hàn Quốc ưa chuộng năm 2025.

Cầu Hôn

Sức hấp dẫn của Phú Quốc đối với du khách Hàn Quốc - nhóm khách vốn yêu thích các điểm đến biển, đến từ sự hội tụ của nhiều lợi thế rõ nét. Từ Seoul, du khách chỉ mất vài giờ bay thẳng để tiếp cận một điểm đến từng được tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) đánh giá vượt xa Maldives. Bên cạnh những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Sao, Phú Quốc còn sở hữu hệ sinh thái du lịch toàn diện được Sun Group đầu tư và phát triển đặc biệt tại Nam đảo. Đây cũng là điểm khác biệt nổi bật nhất khi hành khách bay cùng Sun PhuQuoc Airways. SPA kết nối liền mạch với hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao; cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đến tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom; các show diễn kỷ lục, chợ đêm, công trình du lịch biểu tượng như Cầu Hôn. Phú Quốc hiện đang là hòn đảo duy nhất trên thế giới bắn pháo hoa hai lần mỗi đêm - 365 ngày trong năm với hai show diễn Kiss of the sea và Symphony of the sea.

Pháo hoa tại Thị trấn Hoàng hôn

Ngoài nghỉ dưỡng biển, Phú Quốc còn ghi điểm với nhóm du khách Hàn Quốc nhờ trải nghiệm du lịch golf giữa khung cảnh rừng già, biển xanh và cát trắng tại Eschuri Vung Bau Golf. Kênh truyền hình Hàn Quốc SBS Golf Channel và tạp chí Hankyung từng giới thiệu Eschuri Vung Bau Golf là điểm đến golf yêu thích mới cho những du khách Hàn Quốc vừa tìm kiếm trải nghiệm thi đấu đỉnh cao vừa kết hợp thư giãn, nghỉ dưỡng xa hoa tại Phú Quốc.

Không chỉ thế, đảo Ngọc cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực ưu việt, miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày, giúp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, tạo ưu thế cạnh tranh so với nhiều điểm đến nghỉ dưỡng khác trong khu vực.

Trong bức tranh đó, đường bay thẳng Phú Quốc – Seoul của SPA không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào các điểm trung chuyển, mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch hai chiều bền vững.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, Sun PhuQuoc Airways được Sun Group đầu tư, phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc là trung tâm, cung cấp trải nghiệm du lịch liền mạch gắn liền với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí đẳng cấp của Sun Group tại đảo ngọc. Dù là "tân binh", hãng đã nhanh chóng sở hữu đội bay 10 chiếc hiện đại (tính đến hết tháng 2/2026), trong đó có tới 5 tàu A321NX (A321neo ACF) mới xuất xưởng và thiết lập các tiêu chuẩn vận hành khắt khe. Minh chứng là việc hãng liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành về chỉ số đúng giờ (OTP) kể từ khi cất cánh, đồng thời hoàn tất các chứng nhận an toàn, bảo dưỡng cốt lõi từ Cục Hàng không Việt Nam. Song song với việc mở rộng mạng bay quốc tế, SPA đang có những bước tiến mạnh mẽ trong hành trình phát triển đội tàu bay, đặc biệt là tàu bay thân rộng. Ngày 18/2/2026, tại Washington D.C. (Mỹ), hãng đã ký hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Đây là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất lịch sử hàng không Việt Nam đến thời điểm hiện tại.