Gỡ “nút thắt” gần 4.500 dự án tồn đọng: Hoàn thiện cơ chế đặc thù giải phóng nguồn lực đất đai

15:55 28/04/2026
Dự thảo nghị định hướng dẫn Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thống nhất, xử lý dứt điểm các dự án đất đai vướng mắc kéo dài, qua đó khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.
Dự án tòa tháp Vicem đã xây thô xong nhưng “đắp chiếu” từ năm 2015 đến nay tại Hà Nội

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Trước đó, Nghị quyết 29 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, đặt mục tiêu xử lý các vi phạm pháp luật đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đồng thời giải phóng nguồn lực đất đai để phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến – Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất xảy ra tại các địa phương. Không ít trường hợp xuất phát từ mục tiêu thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thay vì động cơ vụ lợi.

Đáng chú ý, nhiều dự án dù có sai phạm nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, phù hợp nhu cầu thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu phải có cơ chế xử lý linh hoạt, thay vì áp dụng một cách cứng nhắc.

Nghị quyết 29 vì vậy được xây dựng theo hướng: Phân loại vi phạm: tách bạch giữa vi phạm vì vụ lợi và vi phạm vì mục tiêu phát triển; Đánh giá tổng thể: cân nhắc giữa hiệu quả mang lại và thiệt hại gây ra; Xử lý hài hòa: vừa nghiêm minh, vừa tạo điều kiện khắc phục.

Cách tiếp cận này được đánh giá là “nghiêm khắc nhưng nhân văn”, nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng kéo dài mà vẫn đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Hoàn thiện khung pháp lý cho các dự án “sai nhưng có giá trị”

Dự thảo nghị định lần này tập trung vào các nhóm vấn đề cốt lõi, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc xử lý các dự án vướng mắc.

Một trong những nội dung đáng chú ý là xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Dự thảo đề xuất: Quy trình rà soát điều kiện pháp lý; Cơ chế điều chỉnh biến động đất đai; Xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án có vi phạm trong lựa chọn nhà đầu tư hoặc quản lý sử dụng đất, với điều kiện kiểm soát chặt chẽ.

Một điểm mới khác là xử lý các dự án trên khu đất bị thu hồi không đúng quy định. Theo đó: Thiết lập quy trình rà soát rõ ràng; Xác định thẩm quyền quyết định; Quy định thời hạn xử lý cụ thể.

Những quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, hạn chế phát sinh tranh chấp và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tiếp tục triển khai dự án.

Gần 4.500 dự án “mắc kẹt”, hàng trăm nghìn ha đất chờ khai thông

Theo tờ trình dự thảo nghị định, đến ngày 30/3/2025, cả nước có 4.489 dự án, khu đất gặp khó khăn, vướng mắc, với quy mô hơn 198.428 ha.

Trong số này: 1.022 dự án đã được xử lý theo thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương; 29 dự án được Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ; 1.814 dự án thuộc thẩm quyền địa phương đang tiếp tục xử lý; 1.524 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội đang được nghiên cứu cơ chế

Khối lượng tồn đọng lớn cho thấy áp lực hoàn thiện thể chế là rất cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Không chỉ giải quyết các tồn tại trong quá khứ, Nghị quyết 29 còn hướng tới mục tiêu dài hạn: xây dựng môi trường pháp lý an toàn cho đội ngũ cán bộ thực thi.

Theo đó, việc triển khai nghị quyết sẽ góp phần: Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; Khuyến khích tư duy đổi mới vì lợi ích chung; Giảm tâm lý e ngại, sợ sai trong quản lý đất đai.

Đây được xem là yếu tố quan trọng để cải thiện hiệu quả quản trị và thúc đẩy môi trường đầu tư.

Đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn

Đã có cơ chế xử lý các dự án đã cấp 'đất ở không hình thành đơn vị ở' Pháp lý và Kinh doanh
Đã có cơ chế xử lý các dự án đã cấp 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập Pháp lý và Kinh doanh
Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế Pháp lý và Kinh doanh
Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị Pháp lý và Kinh doanh
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Căn hộ Prime Garden: Giải pháp mua nhà tối ưu dành cho người trẻ phía Đông Hà Nội

Căn hộ Prime Garden: Giải pháp mua nhà tối ưu dành cho người trẻ phía Đông Hà Nội

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn

Đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn

Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) để thay thế hoàn toàn Luật năm 2017. Nội dung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn mang tính đột phá.

Đã có cơ chế xử lý các dự án đã cấp 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Đã có cơ chế xử lý các dự án đã cấp 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Nghị quyết số 29 của Quốc hội lần đầu thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý dứt điểm các dự án đã được cấp giấy chứng nhận 'đất ở không hình thành đơn vị ở' - một tồn tại kéo dài nhiều năm tại các địa phương du lịch như Khánh Hòa.

Điểm danh những điểm đến hot nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày

Điểm danh những điểm đến hot nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày

Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh… là những điểm đến được du khách ưa chuộng bậc nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đã tấp nập trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí sôi động.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập

(Pháp lý) - Ngày 25 tháng 4, tại TP. HCM, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức Lễ sơ kết hoạt động 06 tháng và kỷ niệm 01 năm thành lập (25.4.2025 – 25.4.2026), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển một thiết chế trọng tài thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập tại Việt Nam.

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

Lý do xe điện “phủ sóng” từ gia đình đến doanh nghiệp

Lý do xe điện “phủ sóng” từ gia đình đến doanh nghiệp

Từ chỗ mua một chiếc để trải nghiệm, nhiều gia đình Việt đang chuyển sang sắm 2-3 xe máy điện cùng lúc để thay dần xe xăng. Không chỉ ở nhóm khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu điện hóa đội xe, cho thấy làn sóng chuyển đổi xanh đang tăng tốc mạnh, với động lực lớn mang tên VinFast.

BĐS “chạm biển” khan hiếm, Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ với gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ

BĐS “chạm biển” khan hiếm, Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ với gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ

Trong cuộc săn tìm những tọa độ “chạm biển”, giới siêu giàu đang hướng sự chú ý về Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay - một vịnh biển biệt lập hiếm hoi còn lại của Đà Nẵng. Gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ dù chưa chính thức ra mắt, cùng đòn bẩy lãi suất “khóa trần” và cú hích từ siêu cảng Liên Chiểu chuẩn bị khởi công đang tạo nên lực đẩy hiếm có, báo hiệu một “cơn sóng” mới của thị trường khi Đảo Ngọc chính thức lộ diện.

