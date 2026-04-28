Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập

(Pháp lý) - Ngày 25 tháng 4, tại TP. HCM, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức Lễ sơ kết hoạt động 06 tháng và kỷ niệm 01 năm thành lập (25.4.2025 – 25.4.2026), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển một thiết chế trọng tài thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập tại Việt Nam.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa sơ kết đơn thuần, mà còn là dịp để TGAC nhìn lại toàn bộ quá trình vận hành, đánh giá một cách thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và xác lập định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Một năm – về mặt thời gian – chưa phải dài, nhưng đủ để kiểm chứng một mô hình có thực sự vận hành được hay không.

Ông Huỳnh Quốc Nguyên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Quốc Nguyên, Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế TGAC cho biết, TGAC tiền thân là Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Tiền Giang, ngay từ khi thành lập, TGAC đã lựa chọn một hướng đi rõ ràng là xây dựng một Trung tâm trọng tài không dừng lại ở việc đáp ứng điều kiện pháp lý, mà phải tạo ra năng lực thực chất để được thị trường lựa chọn. Định hướng “Hiện đại – Chuyên nghiệp – Nhân văn – Hội nhập quốc tế”, được cụ thể hóa bằng việc đầu tư đồng bộ vào tổ chức, nhân sự và nền tảng vận hành ngay từ giai đoạn đầu.

TGAC trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng hoạt động gần nhất, TGAC đã tiếp nhận gần 70 hồ sơ đăng ký và chính thức kết nạp 45 trọng tài viên, hiện nay, trung tâm đã có 194 Trọng tài viên là các luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý và kinh tế có kinh nghiệm thực tiễn. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy mô hình bước đầu tạo được sức hút trong cộng đồng chuyên môn.

Ông Lê Đông Triều, Phó chủ tịch TGAC đại diện ký MOU với các hội doanh nhân

Tuy nhiên, Trung tâm cũng thẳng thắn nhìn nhận áp lực phát sinh từ chính tốc độ phát triển này. Số lượng tăng nhanh kéo theo yêu cầu cấp thiết về đào tạo, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng. Trong lĩnh vực trọng tài, uy tín không đến từ quy mô, mà đến từ chất lượng từng vụ việc cụ thể. Vì vậy, việc xây dựng lộ trình phát triển năng lực bài bản cho đội ngũ trọng tài viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh buổi lễ

Song song với đó, TGAC đã kiện toàn Hội đồng Khoa học với 15 thành viên có trình độ chuyên môn cao, tạo nền tảng học thuật cho toàn bộ hoạt động. Đây là bước đi mang tính dài hạn, thể hiện định hướng phát triển không chỉ dựa vào thực tiễn mà còn dựa trên nền tảng nghiên cứu và tri thức.

Sau 1 năm thành lập, TGAC đã thành lập 04 chi nhánh tại các địa bàn trọng điểm gồm TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai và Vĩnh Long. Việc mở rộng này không chỉ mang ý nghĩa địa lý, mà thể hiện rõ chiến lược tiếp cận trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp.

Về hoạt động chuyên môn, trong 6 tháng qua, TGAC đã thụ lý và giải quyết các vụ tranh chấp với tổng doanh thu hơn 564 triệu đồng, trong khi chi phí vận hành khoảng 241 triệu đồng. Những con số này cho thấy Trung tâm đã bước đầu vận hành thực chất và có dòng thu từ hoạt động cốt lõi.

Bên cạnh đó, TGAC đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông pháp lý, tham gia các diễn đàn quốc tế và ký kết hợp tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Những hoạt động này góp phần từng bước định vị TGAC trong hệ sinh thái pháp lý – kinh doanh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Một điểm đáng ghi nhận là Trung tâm không tách rời hoạt động chuyên môn khỏi trách nhiệm xã hội. Từ việc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, trao quà cho người dân khó khăn, tại buổi lễ trung tâm cũng trao quà cho chương trình “Bữa sáng cho em” của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và trao học bổng cho học sinh khó khăn tại phường Chánh Hưng và phường Chợ Quán, TP HCM, điều này cho thấy TGAC đang xây dựng hình ảnh một tổ chức pháp lý mang giá trị nhân văn rõ nét.

Lễ sơ kết và kỷ niệm một năm hoạt động của TGAC không chỉ là dấu mốc nhìn lại, mà còn là lời khẳng định cho một hành trình đang bắt đầu. Với tinh thần “Chuyên nghiệp – Nhân văn – Gắn kết – Phát triển bền vững”, Trung tâm tiếp tục định vị mình như một địa chỉ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, chuẩn mực và giàu giá trị nhân văn. Khép lại sự kiện là lời tri ân, mở ra một chặng đường mới – thận trọng nhưng đầy kỳ vọng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: