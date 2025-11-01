Đề xuất mới liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị nghiên cứu, bố trí mục riêng quy định về văn bản điện tử bí mật nhà nước, trong đó quy định việc tạo lập, truyền tải, quản lý, sử dụng và tiêu hủy văn bản điện tử bí mật nhà nước.

Chiều 31/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành dự án luật, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, phục vụ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa. Ảnh: QH

Đặc biệt, ông nhấn mạnh, việc sửa luật để phù hợp với ngành, lĩnh vực sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phù hợp với chủ trương đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; bổ sung phạm vi bí mật nhà nước làm cơ sở để Thủ tướng quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước, bảo đảm thống nhất, chính xác, toàn diện.

Theo ông Nghĩa, so với luật hiện hành, dự thảo luật quy định văn bản điện tử bí mật nhà nước là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy đã xác định, đóng dấu chỉ độ mật và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định của luật này và pháp luật về văn thư.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu, bố trí mục riêng quy định về văn bản điện tử bí mật nhà nước, trong đó quy định việc tạo lập, truyền tải, quản lý, sử dụng và tiêu hủy văn bản điện tử bí mật nhà nước.

Đề xuất bổ sung hành vi bị nghiêm cấm

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Nam (Quảng Trị) đề cập đến thực trạng hiện nay có nhiều tài liệu chứa bí mật nhà nước mới ở dưới dạng dự thảo, chưa được ký ban hành nhưng đã bị chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội; bên cạnh đó, cũng có nhiều dự thảo văn bản chứa bí mật nhà nước được gửi xin ý kiến các đơn vị hoặc nghiên cứu trực tiếp tại các cuộc họp, hội thảo...

Ông Nam băn khoăn, việc chia sẻ, sao chụp, tiết lộ những nội dung này có được coi là làm lộ bí mật nhà nước hay không? Vì thực tế, văn bản chưa được ký ban hành, nội dung có thể thay đổi nên bất cứ ai cũng có thể tạo ra được dự thảo như vậy.

Do đó, ông đề nghị nghiên cứu, làm rõ thêm nội dung bảo vệ bí mật nhà nước đối với đối tượng là dự thảo các văn bản.

Đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ (Hà Nội) nhìn nhận, trong lần sửa đổi này, dự thảo đã có nhiều điểm được nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Đề cập đến “các hành vi bị nghiêm cấm”, bà Thủy cho hay, qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thời gian vừa qua, có hiện tượng một số cơ quan, đơn vị đưa những thông tin không thuộc danh mục bí mật nhà nước nhưng lại đóng dấu “mật” hoặc “tối mật”, thậm chí cố ý đóng dấu mật để che giấu thông tin. Điều này dẫn đến việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Ngay cả trong thực tế, các cơ quan báo chí khi tiếp cận thông tin cũng gặp khó khăn do nhiều tài liệu bị đóng dấu “mật” một cách không cần thiết. “Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung hành vi “đóng dấu mật không đúng quy định” vào danh mục các hành vi bị nghiêm cấm, nhằm đảm bảo việc thực hiện luật được đúng mục đích, tránh bị lợi dụng”, bà Thủy nêu.