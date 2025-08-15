Quảng cáo #101
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đề xuất 9 hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số

15:45 15/08/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Luật Chuyển đổi số nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số.
1-1755242703.png

Thúc đẩy phát triển chính phủ số và chuyển đổi số các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, phát triển kinh tế số, xã hội số

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (CNTT), sau gần 20 năm thi hành, đã bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, không còn theo kịp tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ số và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số toàn diện. Luật CNTT được xây dựng trong bối cảnh các công nghệ đột phá như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Chuỗi khối (Blockchain)... cùng với các mô hình kinh doanh mới còn chưa xuất hiện hoặc chưa phổ biến, chưa bao quát được những yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn hiện nay.

Hệ thống pháp luật còn những khoảng trống pháp lý, còn nhiều nội dung chưa được điều chỉnh hoặc đã được điều chỉnh ở nhiều văn bản khác nhau như: số hóa thế giới thực, kết nối thế giới thực và số thành một thế giới thống nhất; hạ tầng cho chuyển đổi số; chính phủ số và chuyển đổi số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; kinh tế số nền tảng; công dân số; văn hóa số...

Luật Chuyển đổi số được xây dựng nhằm số hoá toàn diện, tạo ra môi trường số, tương tác với môi trường thực để thay đổi cách tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ và tạo ra giá trị mới.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số; các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số.

Điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái số; thúc đẩy phát triển chính phủ số và chuyển đổi số các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập. 

Ưu tiên nguồn lực quốc gia để bảo đảm điều kiện thiết yếu cho chuyển đổi số

Dự thảo đề xuất các chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số. Xác định chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, dẫn dắt và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia theo hướng nhanh, bền vững, bao trùm và an toàn.

Ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng cho chuyển đổi số bảo đảm tính đồng bộ, an toàn, bền vững và xanh.

Đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, hướng tới Chính phủ số hoạt động hiệu quả, minh bạch dựa trên dữ liệu và cung cấp dịch vụ công lấy người dùng làm trung tâm.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng quan trọng thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số; khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển các nền tảng số nội địa; đồng thời thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và người lao động trên các nền tảng số.

Xây dựng xã hội số công bằng, bao trùm và an toàn thông qua việc đưa ngôn ngữ số vào chương trình đào tạo bắt buộc phổ cập kỹ năng số toàn dân, khuyến khích học tập suốt đời; bảo đảm các quyền cơ bản của công dân số và kiến tạo môi trường mạng văn minh, lành mạnh.

Ưu tiên nguồn lực quốc gia để bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho chuyển đổi số, tập trung vào phát triển nhân lực số chất lượng cao; bảo đảm tài chính; làm chủ các công nghệ cho chuyển đổi số, đặc biệt thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo, coi đây là một yếu tố cốt lõi để bảo đảm chủ quyền số quốc gia; khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh, chủ quyền số quốc gia.

Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về chuyển đổi số theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế.

9 hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số 

Dự thảo nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số: 

1. Lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục; tạo lập, lan truyền nội dung sai sự thật, xuyên tạc giá trị văn hóa, hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Phát tán, tuyên truyền, lưu trữ, sử dụng trái phép dữ liệu số, công nghệ số phục vụ cho mục đích vi phạm pháp luật.

3. Cản trở, can thiệp, phá hoại, làm sai lệch, chiếm đoạt, hủy hoại hạ tầng cho chuyển đổi số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu số của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước.

4. Cản trở, gây khó khăn cho hoạt động chuyển đổi số hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.

5. Vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

6. Lợi dụng nền tảng số, công nghệ số để thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, trục lợi hoặc sử dụng giao diện lừa đảo nhằm thao túng, ngăn cản người dùng đưa ra lựa chọn có hiểu biết và tự do.

7. Tạo ra hoặc chỉnh sửa nội dung (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video) bằng trí tuệ nhân tạo mà không dán nhãn rõ ràng, gây nhầm lẫn hoặc có mục đích lừa đảo.

8. Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của nền tảng số để thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, theo pháp luật về cạnh tranh như: định giá không công bằng, phân biệt đối xử, tự ưu tiên sản phẩm, dịch vụ của nền tảng nhằm cản trở sự gia nhập thị trường, loại bỏ đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp khác.

9. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đưa vào hệ thống trí tuệ nhân tạo các thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, dữ liệu cá nhân chưa được sự đồng ý của chủ thể, hoặc thông tin nội bộ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, tạo thông tin sai lệch, phá hoại hệ thống, hoặc xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin; khai thác trí tuệ nhân tạo tại nơi công cộng theo cách có thể rò rỉ thông tin; lưu trữ mật khẩu công vụ trên thiết bị hoặc nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Bộ Khoa học và công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/de-xuat-9-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-chuyen-doi-so-102250814100238908.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thủ tướng ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công dự án mừng Quốc khánh Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công dự án mừng Quốc khánh

Thủ tướng đã ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng...

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 Sự kiện - Chính sách
Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm...

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” Sự kiện - Chính sách
Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị...

Hợp tác khoa học công nghệ là một trụ cột quan trọng nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc Sự kiện - Chính sách
Hợp tác khoa học công nghệ là một trụ cột quan trọng nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 12/8, tại thủ đô Seoul, Bộ Khoa học...

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu Sự kiện - Chính sách
Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc...

Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ Sự kiện - Chính sách
Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Mới cập nhật
Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô

Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô

Những ngày này, bên cạnh những thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trung tâm Triển lãm Vịệt Nam cũng được biết đến là toạ độ “hot” nhất Thủ đô khi thu hút đến 25.000 người mỗi đêm trong hai đêm nhạc “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, cùng hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ đổ về trong chuỗi sự kiện “bom tấn” sắp tới.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Thủ tướng ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công dự án mừng Quốc khánh

Thủ tướng ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công dự án mừng Quốc khánh

Thủ tướng đã ra công điện về tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam thống nhất chỉnh sửa Điều lệ Hội

Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam thống nhất chỉnh sửa Điều lệ Hội

Sáng 14/8, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của các cấp hội sau hợp nhất, sáp nhập và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước hiệu quả trong bối cảnh pháp luật “kiến tạo phát triển”: Thách thức và giải pháp

Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước hiệu quả trong bối cảnh pháp luật “kiến tạo phát triển”: Thách thức và giải pháp

(Pháp lý) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN với định hướng “pháp luật kiến tạo phát triển”, việc thiết lập một cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả không chỉ là yêu cầu tất yếu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn là yếu tố sống còn bảo đảm cho sự phát triển bền vững và đúng định hướng của đất nước. Tuy nhiên, quá trình này đang đối mặt với những thách thức song hành cùng những cơ hội, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của một số nước

Chính sách pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của một số nước

(Pháp lý). Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước có nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, cho thấy trong suốt quá trình số hóa, Chính phủ đã dành ưu tiên chú trọng hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy và điều tiết nền kinh tế số thông qua việc chủ động tham gia tích cực vào việc định hình chính sách ổn định, nhất quán.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Một số vướng mắc về thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Một số vướng mắc về thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

(Pháp lý). Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là “thủ tục M&A approval”) là một thủ tục tiên quyết mà tổ chức kinh tế (sau đây gọi là “doanh nghiệp”) cần thực hiện trước khi tiếp nhận nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài trong một số trường hợp. Đây là một thủ tục phổ biến hiện nay, tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục này trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc.

13 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh”

Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh”

Từ câu chuyện BĐS Thủ Thiêm (TP.HCM) bứt phá ngoạn mục nhờ hạ tầng, nhiều chuyên gia nhận định Hải Phòng với tâm điểm là đảo Vũ Yên đang lặp lại kịch bản tăng giá này nhưng ở tầm cao hơn. Khi Vũ Yên đã vào “bệ phóng” tăng giá, những nhà đầu tư nhanh chân đi trước một bước sẽ thắng cả chu kỳ nhờ tấm vé hạng nhất trên “đường băng tăng trưởng”.

14 giờ trước Thông tin đầu tư

Giải pháp áp dụng hiệu quả AI trong quản lý hệ thống pháp luật

Giải pháp áp dụng hiệu quả AI trong quản lý hệ thống pháp luật

(Pháp lý). Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang là một trong những trọng tâm lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó việc ứng dụng khoa học công nghệ là rất quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương mới, đặc biệt là việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hệ thống pháp luật.

14 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay