Hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

15:39 20/03/2026
Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Đây là bước đi cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực an ninh mạng.

Luật An ninh mạng năm 2025, tại Điều 28 và Điều 29, đã quy định rõ về sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh mạng, đồng thời phục vụ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

1-1773996078.png

Một điểm đáng chú ý là dự thảo Nghị định hướng tới việc công nhận đầy đủ về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng hiện đang được kinh doanh trên thị trường, xác lập đây là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để quản lý. Thực tiễn cho thấy, thị trường an ninh mạng tại Việt Nam đã hình thành và phát triển với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà cung cấp nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phổ biến, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý thống nhất và hiệu quả.

Việc ban hành Nghị định cũng nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng trên thị trường. Đây là lĩnh vực kinh doanh có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do đó đòi hỏi yêu cầu quản lý chặt chẽ, phòng ngừa cao hơn so với các lĩnh vực kinh doanh thông thường. Tuy nhiên, trên thực tế, dù thị trường đã phát triển, việc quản lý vẫn còn những hạn chế, chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ và nhu cầu sử dụng.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại trong Nghị định số 108/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Nghị định hướng tới việc bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu về an ninh mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Bên cạnh mục tiêu quản lý, dự thảo Nghị định cũng chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực an ninh mạng. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý không chỉ giúp nâng cao năng lực quản lý mà còn góp phần thúc đẩy phát triển thị trường, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tiến tới làm chủ công nghệ và từng bước xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

2-1773996083.jpg

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra nhiều quy định mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, Nghị định hoàn thiện đầy đủ các loại hình sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng có tác động đến an ninh, trật tự; quy định rõ ràng, đầy đủ về trình tự, thủ tục và điều kiện kinh doanh ngay trong Nghị định, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và áp dụng.

Đáng chú ý, thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép được rút ngắn từ 40 ngày theo quy định trước đây xuống còn 28 ngày; các thủ tục liên quan cũng được tinh giản tương ứng. Đồng thời, dự thảo cắt giảm một số yêu cầu về thủ tục hành chính như lý lịch tư pháp, đăng ký doanh nghiệp; giảm số lượng hồ sơ phải nộp từ 05 bộ xuống còn 01 bộ, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Với những nội dung đổi mới, phù hợp thực tiễn, Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam phát triển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

