Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

15:33 12/10/2025
Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10 vừa qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi).
Hưởng ứng Lời kêu gọi đó, MB đã cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an triển khai “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025” nhằm ứng dụng giải pháp công nghệ để huy động, tiếp nhận và trao tặng nhanh nhất tấm lòng của nhân dân cả nước đến đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng. Đặc biệt thông qua chương trình, nhà hảo tâm dễ dàng ủng hộ và theo dõi sao kê minh bạch, thuận tiện, theo thời gian thực

Nhà hảo tâm có thể thực hiện đóng góp trên ứng dụng VNeID bằng cách nhấn truy cập

Chương trình hiển thị trên màn hình chính của ứng dụng hoặc trực tiếp chuyển khoản đến

Tên tài khoản: MAT TRAN TO QUOC VN - BAN VAN DONG CUU TRO TRUNG UONG

Số tài khoản: 0606

Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Xem sao kê trực tiếp tại https://thiennguyen-bca.app/

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết Thông tin cần biết
“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết

Khép lại vòng Sơ khảo đầy ấn tượng, Ban giám khảo cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã tìm...

Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress Thông tin cần biết
Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress

Bước chân vào đại học, nhiều tân sinh viên vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Không còn thời khóa biểu...

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City Thông tin cần biết
Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều...

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất Thông tin cần biết
Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa...

Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành Thông tin cần biết
Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

Hầu hết tân sinh viên bước vào đại học đều háo hức về những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp,...

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025 Thông tin cần biết
GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture...

Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới

Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn ROX vinh dự là 1 trong số 40 doanh nghiệp được Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam vinh danh “Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu” đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

8 giờ trước

“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết

“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết

Khép lại vòng Sơ khảo đầy ấn tượng, Ban giám khảo cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã tìm ra 30 đội thi xuất sắc nhất để tiếp tục tranh tài ở vòng Bán kết.

8 giờ trước

Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress

Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress

Bước chân vào đại học, nhiều tân sinh viên vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Không còn thời khóa biểu “cầm tay chỉ việc” như cấp ba, cũng chẳng có thầy cô kèm cặp sát sao. Thay vào đó, một thế giới rộng lớn mở ra, nơi bạn phải tự viết nên hành trình của chính mình. Làm thế nào để không bị áp lực cản trở mà biến năm nhất thành bệ phóng rực rỡ để bứt phá và trưởng thành?

8 giờ trước

Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng: "Khẩu súng" của ta có thể là bàn phím

Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng: "Khẩu súng" của ta có thể là bàn phím

Sáng 10/10, tại Tp.HCM đã diễn ra Hội nghị về “Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và vai trò của Hội Luật gia Việt Nam”.

9 giờ trước

Bắc Ninh: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ

Bắc Ninh: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ

Ngày 10/10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức chương trình nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 150 cán bộ các sở, ngành, đơn vị tỉnh Bắc Ninh. Ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam dự, chỉ đạo.

1 ngày trước

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

1 ngày trước

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

(Pháp lý). Trong những năm qua, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng thực tế cho thấy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, giao dịch liên quan đến lĩnh vực này đang ngày càng phổ biến. Tội phạm liên quan đến tài sản điện tử, đặc biệt là tiền mã hóa (crypto) cũng vì thế mà đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

1 ngày trước

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM do liên doanh T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và “ông lớn” logistics Châu Á – Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

1 ngày trước

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City.

1 ngày trước

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

1 ngày trước

