Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10 vừa qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi).

Hưởng ứng Lời kêu gọi đó, MB đã cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an triển khai “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025” nhằm ứng dụng giải pháp công nghệ để huy động, tiếp nhận và trao tặng nhanh nhất tấm lòng của nhân dân cả nước đến đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng. Đặc biệt thông qua chương trình, nhà hảo tâm dễ dàng ủng hộ và theo dõi sao kê minh bạch, thuận tiện, theo thời gian thực

Nhà hảo tâm có thể thực hiện đóng góp trên ứng dụng VNeID bằng cách nhấn truy cập

Chương trình hiển thị trên màn hình chính của ứng dụng hoặc trực tiếp chuyển khoản đến

Tên tài khoản: MAT TRAN TO QUOC VN - BAN VAN DONG CUU TRO TRUNG UONG

Số tài khoản: 0606

Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Xem sao kê trực tiếp tại https://thiennguyen-bca.app/