Công nghệ năm 2025: Những đột phá nào sẽ định hình thế giới?

Những xu hướng mới sẽ không chỉ mở ra cơ hội lớn mà còn đặt ra nhiều thách thức mới, định hình một năm 2025 đầy triển vọng và sôi động.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bức tranh công nghệ toàn cầu, khi hàng loạt xu hướng đột phá đang đồng loạt vươn lên và thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kết nối. Từ sự trỗi dậy của Agentic AI - công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có khả năng tự học và ra quyết định, đến cuộc đua khốc liệt trong lĩnh vực internet vệ tinh nhằm mở rộng khả năng kết nối trên toàn thế giới, tương lai công nghệ dường như đang đến gần hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng lại ở đó, điện toán lượng tử, với tiềm năng cách mạng hóa nhiều lĩnh vực từ y học đến năng lượng, đang dần chứng tỏ tầm quan trọng của mình, trong khi xe tự lái ngày càng tiến gần hơn tới việc trở thành một phần không thể thiếu trong giao thông đô thị hiện đại. Những xu hướng này không chỉ mở ra cơ hội lớn mà còn đặt ra nhiều thách thức mới, định hình một năm 2025 đầy triển vọng và sôi động.

Agentic AI hứa hẹn thay đổi cách vận hành AI

Agentic AI có thể liên tục học hỏi từ các dữ liệu đầu vào của người dùng và tích hợp thông tin theo ngữ cảnh

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện phát triển với tốc độ chóng mặt. Khi AI tạo sinh đang dần trở nên quen thuộc, một khái niệm mới xuất hiện là Agentic AI (tác nhân AI). Công nghệ tiên tiến này không chỉ là một thuật ngữ mới trong ngành mà còn là một bước đột phá, hứa hẹn sẽ thay đổi cách AI được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực trong đời sống, theo trang web Advanced Television.

Vào năm 2025, AI sẽ không chỉ là một công cụ mà nó còn sẽ là một cộng tác viên. Nhiều công cụ hỗ trợ AI đang được sử dụng hiện nay dựa trên các quy tắc hoặc tập dữ liệu tĩnh. Tác nhân AI có thể liên tục học hỏi từ các dữ liệu đầu vào của người dùng và tích hợp thông tin theo ngữ cảnh. Sau đó, tác nhân AI có thể tự đưa ra quyết định mà ít, thậm chí là không cần sự giám sát hay can thiệp của con người.

Bên cạnh đó, các tác nhân AI có khả năng cách mạng hóa cách các doanh nghiệp xử lý các hoạt động hằng ngày. Chúng có thể tự động quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, dự báo nhu cầu và giải quyết các kế hoạch hậu cần phức tạp. Bằng cách xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và đưa ra quyết định theo thời gian thực, chúng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Các công ty tiên phong đã đưa Agentic AI vào sản phẩm của mình, như Google với Gemini 2.0, Anthropic với mô hình Claude, còn OpenAI cũng dự kiến ra nền tảng hỗ trợ Tác nhân AI có tên Operator trong tháng 1/2025. Theo Emergen Research, thị trường Agentic AI hiện ước tính khoảng 30,89 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 31,68% từ nay đến 2030.

Cuộc đua thống trị internet vệ tinh toàn cầu

Starlink của SpaceX hiện thống trị thị trường Internet vệ tinh toàn cầu

Internet vệ tinh đang chứng minh tầm quan trọng trong việc cung cấp kết nối ở vùng chiến sự, nơi hiểm trở, vùng sâu vùng xa. Starlink của SpaceX hiện thống trị thị trường với 5.200 vệ tinh đang hoạt động, phủ sóng tại hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, công ty của Elon Musk sẽ đối mặt với nhiều đối thủ trong năm nay.

Công ty hai năm tuổi SpaceSail của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý sau khi đạt thỏa thuận cung cấp Internet vệ tinh ở Brazil hồi tháng 11/2024. SpaceSail không phải công ty duy nhất. Trung Quốc đang hướng đến quy mô 50.000 vệ tinh thông qua bốn dự án: SpaceSail với 14.000 vệ tinh, China Satellite Network với chùm 12.992 vệ tinh, Lanjian Aerospace với 10.000 vệ tinh và GuoWang với 13.000 vệ tinh.

Ngoài Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nga và đảo Đài Loan (Trung Quốc) cũng từng bày tỏ sự quan tâm đến việc tạo chòm sao riêng. "Tương lai Internet vệ tinh có thể là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Mỹ, Trung Quốc, EU và Nga - những nền kinh tế lớn có năng lực về sản xuất, phóng và vận hành vệ tinh", Zhang Rui, thành viên Hiệp hội nghiên cứu thị trường Trung Quốc, nói với Global Times.

2025 - Năm mà tác động của điện toán lượng tử đối với cuộc sống trở nên rõ ràng hơn

Điện toán lượng tử sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của AI

Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng năm 2025 sẽ là Năm khoa học và công nghệ lượng tử quốc tế. Mặc dù điện toán lượng tử có thể chưa trở nên phổ biến, nhưng năm 2024 đã chứng kiến ​​sự xuất hiện của một số trường hợp sử dụng quan trọng trong thế giới thực. Những trường hợp này bao gồm khám phá thuốc và giải quyết các vấn đề tối ưu hóa trong tài chính và hậu cần.

Với những phát triển mới trong điện toán lượng tử dựa trên đám mây có khả năng giúp công nghệ này khả dụng với nhiều doanh nghiệp và tổ chức hơn, năm 2025 có thể là năm mà tác động của điện toán lượng tử đối với cuộc sống trở nên rõ ràng hơn.

Rốt cuộc, các chuyên gia dự đoán rằng điện toán lượng tử sẽ cách mạng hóa nhiều lĩnh vực, bao gồm mô hình khí hậu, khám phá vật liệu, hệ gen, năng lượng sạch và mã hóa trong tương lai gần.

Một số người cũng tin rằng điện toán lượng tử sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của AI, vì các thuật toán lượng tử xử lý dữ liệu cần thiết cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lái xe tự động và các ứng dụng thị giác máy tính với tốc độ chưa từng có.

Tuy nhiên, một số người cũng dự đoán rằng năm 2025 có thể đánh dấu sự xuất hiện của "Ngày Q". Đây là thời điểm lý thuyết khi máy tính lượng tử trở nên đủ mạnh để khiến nhiều phương pháp mã hóa trở nên thừa thãi – gây ra hậu quả nghiêm trọng cho quyền riêng tư và bảo mật.

Ngành công nghiệp xe tự lái trên đà bùng nổ

Nếu phổ biến, xe tự lái có thể góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề an toàn đường bộ, giảm tắc nghẽn

Theo trang web Medium, ngành công nghiệp xe tự lái đang trên đà tăng trưởng bùng nổ, với dự đoán thị trường sẽ vượt quá 400 tỉ USD vào năm 2035. Các công ty như Tesla (Mỹ), Honda (Nhật Bản), Mercedes-Benz (Đức), Baidu và Didi Chuxing (Trung Quốc)... đang nỗ lực không ngừng để phát triển loại xe tự lái. Do đó, năm 2025 sẽ chứng kiến sự tăng tốc đáng kể trong cuộc đua này.

Cụ thể, từ 2025, người Mỹ có thể gọi xe Waymo hoàn toàn tự động thông qua ứng dụng Uber tại Atlanta và Austin, Texas. Dịch vụ do Google hỗ trợ cũng đã được lên kế hoạch vận hành tại Nhật Bản. Trong khi đó, Zoox của Amazon dự kiến cung cấp xe tự lái tại Las Vegas, San Francisco và bắt đầu thử nghiệm ở Austin và Miami. Công ty Tesla của Elon Musk cũng sẽ cập nhật phần mềm "Tự lái hoàn toàn" cho Model 3 và Model Y tại Texas và California.

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của xe tự lái là những tiến bộ do AI thúc đẩy trong học máy và thị giác máy tính, cho phép xe di chuyển trong các môi trường phức tạp với ít hoặc không có sự can thiệp của con người. Nếu phổ biến, xe tự lái có thể góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề an toàn đường bộ, giảm tắc nghẽn giao thông và giảm lượng khí thải ra môi trường.

Dù vậy, để xuất hiện phổ biến trên đường phố, xe tự lái có thể vấp phải các thách thức về pháp lý và xã hội, đặc biệt là xây dựng niềm tin cho người dùng về sự an toàn khi vận hành.