Công an Tiền Giang tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị văn phòng

(Pháp lý) – Ngày 4/6/2025, tại Hội trường Công an tỉnh Tiền Giang, hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản trị văn phòng đã được khai mạc với sự phối hợp tổ chức giữa Công an tỉnh và Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC). Đây là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 184/KH-CAT-PV01 của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa công nghệ số vào phục vụ hiệu quả công tác hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Tham dự và chủ trì Hội nghị là Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Quốc Nguyên – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang, Giám đốc Công ty Luật Nguyên Huỳnh và Cộng sự, cùng các thành viên Ban điều hành. Đặc biệt, đông đảo lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an cấp xã, phường, thị trấn cũng có mặt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến chủ đề đổi mới công nghệ trong hành chính công an. Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng sâu rộng, trí tuệ nhân tạo đã và đang chứng minh vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác hành chính công. Việc chủ động ứng dụng AI không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực công việc mà còn nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và tăng cường hiệu quả quản lý nội bộ. Hội nghị tập huấn hôm nay là dịp quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp cận những kỹ năng, công cụ mới nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao.” Quang cảnh Hội nghị Ngay sau phần phát biểu chỉ đạo, đại diện Trung tâm TGAC đã giới thiệu tổng quan về xu hướng ứng dụng AI trong hành chính, pháp lý, đồng thời chia sẻ về nền tảng Lawandpress.ai.vn, hệ sinh thái số tiên phong được thiết kế riêng cho lĩnh vực quản trị văn phòng, luật và truyền thông. Theo ông Huỳnh Quốc Nguyên, nền tảng này cho phép người dùng tùy biến tạo lập trợ lý AI cá nhân hóa để phục vụ từng nghiệp vụ chuyên biệt như: Tra cứu văn bản pháp luật, hỗ trợ soạn thảo, lưu trữ tài liệu, tổng hợp thông tin, phân tích rủi ro pháp lý và nhiều tiện ích khác. Đây là công cụ hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm, đảm bảo bảo mật, dễ sử dụng và đặc biệt phù hợp với môi trường làm việc đặc thù trong các đơn vị công quyền. Tiếp nối chương trình, ông ThS. Ngô Hữu Thống – Trọng tài viên Trung tâm TGAC, Viện trưởng Viện AiOV, đảm nhiệm vai trò báo cáo viên chính, triển khai các chuyên đề trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công an. Mở đầu là chuyên đề giới thiệu các công cụ AI đang phổ biến toàn cầu như ChatGPT, Copilot, Gemini, Notion AI… và cách áp dụng chúng vào công việc hằng ngày. Sau đó, học viên được hướng dẫn thực hành ứng dụng AI trong các nghiệp vụ văn phòng cụ thể như xử lý văn bản, xây dựng biểu mẫu, phân loại dữ liệu và quản lý hồ sơ số. Buổi chiều tập trung vào hai nội dung thiết thực: Ứng dụng AI trong nghiệp vụ nội bộ và tiếp dân, và chuyên đề về an toàn thông tin khi triển khai AI vào môi trường hành chính công. Các nội dung này không chỉ cung cấp kỹ năng thao tác mà còn trang bị kiến thức bảo mật, phòng tránh nguy cơ lộ lọt dữ liệu khi tích hợp AI vào hệ thống quản lý nội bộ. ThS. Ngô Hữu Thống trình bày tập huấn tại Hội nghị Đáng chú ý, toàn bộ chương trình tập huấn được thiết kế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, khuyến khích học viên sử dụng máy tính cá nhân thao tác trực tiếp trên nền tảng đã được TGAC tích hợp sẵn. Nhờ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ đều có cơ hội trải nghiệm thực tế và hiểu rõ cách khai thác hiệu quả các công cụ AI trong bối cảnh công việc của chính mình. Theo đại diện Phòng Tham mưu công an tỉnh Tiền Giang, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, nội dung tập huấn lần này được chuẩn bị công phu, sát với nhu cầu thực tiễn và được kỳ vọng sẽ lan tỏa thành kỹ năng ứng dụng rộng rãi trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Sau lớp học, nhiều cán bộ chia sẻ mong muốn được tham gia thêm các chuyên đề chuyên sâu về chuyển đổi số, quản trị số và phân tích dữ liệu lớn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức thực hành, đánh giá hiệu quả và báo cáo kết quả triển khai lên Ban Giám đốc. Lớp tập huấn không chỉ là hoạt động mang tính công nghệ, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẵn sàng đổi mới, tiếp cận công nghệ tiên tiến để phục vụ tốt hơn cho nhân dân – một trong những mục tiêu xuyên suốt trong công cuộc xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Trần Dương