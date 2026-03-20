Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

16:44 20/03/2026
Sự gia tăng nhanh chóng của mạng lưới xưởng dịch vụ cùng các chính sách hậu mãi “may đo” cho khách hàng của VinFast đang là động lực để ngày càng nhiều người dùng Việt tự tin chuyển đổi xanh.

Mạng lưới xưởng dịch vụ mở rộng thần tốc

Anh Nguyễn Hoàng, chủ một trung tâm kinh doanh xe cũ tại Đà Nẵng, đồng thời là chủ xe VinFast VF 8, thừa nhận, anh bất ngờ bởi tốc độ phủ sóng xưởng dịch vụ của VinFast. Từ con số 111 xưởng vào cuối năm 2024, hệ thống xưởng dịch vụ VinFast đã tăng trưởng gần bốn lần chỉ sau hơn một năm, đạt hơn 400 xưởng vào thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, theo anh, đây là sự tăng trưởng cả về “lượng” và “chất”. Bản thân anh đã trải nghiệm thực tế tại nhiều xưởng ở các tỉnh, thành phố nên hiểu rõ sự đồng bộ về chuẩn mực và trang bị hiện đại của các xưởng. “Các xưởng đều đầy đủ từ máy chẩn đoán lỗi chuyên sâu, hệ thống hiệu chỉnh góc lái 3D, cân chỉnh lực phanh độ chính xác cao, dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện môi trường… Vào xưởng yên tâm vì xe được chăm sóc chuẩn nhất, nhanh nhất, an toàn nhất”, vị khách hàng nói.

Không riêng anh Hoàng, trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ xe cũng chia sẻ sự hài lòng sau những trải nghiệm thực tế tại xưởng dịch vụ VinFast. Ngoài sự đồng bộ, nhiều chủ xe đánh giá cao quy trình minh bạch, rõ ràng của VinFast với từng khách hàng.

“Tôi được đón tiếp rất chu đáo. Kỹ thuật viên kiểm tra kỹ, giải thích rõ từng hạng mục và cam kết thời gian bàn giao cụ thể. Điều tôi đánh giá cao là mọi thứ diễn ra đúng như thông báo ban đầu, không phát sinh bất ngờ”, anh Ngọc Minh, chủ xe VF 7 tại Hà Nội chia sẻ sau lần bảo dưỡng gần nhất.

Vị khách hàng cũng nhấn mạnh lợi thế của mạng lưới phủ rộng các tỉnh, thành của VinFast. “Đi công tác ở đâu cũng có xưởng chính hãng. Tìm kiếm xưởng dịch vụ cũng rất dễ dàng nhờ bản đồ tiện lợi trên ứng dụng VinFast. Chủ xe còn có thể đặt trước lịch làm dịch vụ tại xưởng và sẽ nhận được 50 VPoint khi tới đúng hẹn, anh phân tích.

Hậu mãi là yếu tố “giữ chân” khách hàng

Bên cạnh hệ thống xưởng dịch vụ, điều khiến nhiều chủ xe yên tâm là những chính sách hậu mãi chăm sóc mọi nhu cầu của người dùng.

Nổi bật nhất là chính sách bảo hành lên tới 10 năm - dài nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Với người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, chính sách này giống như “bảo chứng” về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đồng hành dài hạn từ hãng. Thời gian bảo hành kéo dài cũng giúp giảm áp lực chi phí phát sinh cho khách hàng.

“Trước khi có VinFast thì hầu như ô tô được bảo hành 3 năm là cao nhất. Bây giờ thì hầu như các hãng đều phải nâng cấp tiêu chuẩn bảo hành rồi, ít nhất là 5 năm, nếu không thì khó có thể theo kịp VinFast”, anh Lương Văn Thành, đã sử dụng qua xe của nhiều hãng nước ngoài trước khi đổi qua VF 8, cho biết.

Một chính sách khác được anh đánh giá cao là cam kết thời gian sửa chữa - cách làm chưa từng có trên thị trường xe Việt. Nếu quá thời gian sửa chữa cam kết, khách hàng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, hãng cũng sắp xếp cho khách hàng mượn xe/pin miễn phí trong thời gian sửa chữa động cơ/pin. Anh Thành khẳng định, phương án này giúp khách hàng không bị gián đoạn công việc, sinh hoạt hay các kế hoạch cá nhân.

Tổng kết sau 2 năm đồng hành cùng VF 8, vị khách hàng thừa nhận, quyết định chuyển sang xe điện VinFast mang tới sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng, chứ không chỉ ở thời điểm mua xe

“Với tôi, một chiếc xe không chỉ cần vận hành tốt mà còn phải được chăm sóc tốt trong suốt vòng đời. Khi mọi vấn đề đều có phương án xử lý rõ ràng, minh bạch và nhanh chóng, người dùng sẽ không còn cảm giác ‘mua xong là tự lo’ như trước. Chính sự đồng hành này mới là điều khiến tôi sẵn sàng gắn bó lâu dài”, anh chia sẻ.

Từ nay tới 31/3/2026, chủ xe VinFast có thể chia sẻ trải nghiệm, đánh giá, góp ý về chất lượng dịch vụ hậu mãi tại xưởng dịch vụ thông qua chương trình “Kiến tạo dịch vụ 5 sao” và nhận 500.000 đồng tri ân từ VinFast (dưới dạng điểm VPoint). Để biết thêm thông tin chi tiết và tham gia khảo sát, khách hàng truy cập: https://vinfastauto.com/vn_vi/chuong-trinh-kien-tao-dich-vu-5-sao-cung-vinfast

 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

