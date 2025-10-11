Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

08:10 11/10/2025
G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City.

Sau khi toàn bộ vé đêm 1 ngày 8/11 “bốc hơi” chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn người hâm mộ đã tạo nên “cơn sóng thần cảm xúc” trên mạng xã hội, kêu gọi mở thêm show. Đáp lại tình yêu cuồng nhiệt ấy, ban tổ chức đã chính thức công bố mở bán đêm diễn thứ hai – ngày 9/11, mang đến cơ hội có 1-0-2 cho fan Việt và quốc tế được trực tiếp thăng hoa cùng concert lịch sử của “ông hoàng Kpop”.

1-1760145024.jpg

Cơn sốt G-DRAGON đã cho thấy sức nóng kỷ lục khi toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được “quét sạch” trong chưa đầy 30 phút mở bán. Hàng triệu fan kiên trì xếp hàng, hồi hộp chờ đợi từng giây phút để chạm tay vào tấm vé mơ ước.

Trước tình cảm cuồng nhiệt ấy, G-DRAGON cùng ban tổ chức đã quyết định “chiều fan hết nấc”, mở thêm đêm diễn thứ hai ngày 9/11, mở rộng trải nghiệm world tour đỉnh cao, biến chuỗi concert tại Việt Nam trở thành dấu son khó quên trong lịch sử âm nhạc châu Á - nơi mọi giới hạn cảm xúc sẽ được thổi bùng trên sân khấu.

Lịch mở bán cũng chính thức được công bố. Theo đó, đợt bán vé sớm dành cho thành viên G-DRAGON Official Membership - những “lữ khách” đầu tiên bước vào hành trình huyền thoại - sẽ diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối ngày 11/10.

Ngay sau đó là cơ hội săn vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale), diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối ngày 12/10.

Đợt mở bán chính thức sẽ bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/10, hứa hẹn tạo nên một cơn bão bùng nổ trên các cổng bán vé.

Khán giả có thể truy cập các cổng bán vé chính thức tại https://vinwonders.com/vi/ hoặc www.aegpresents.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Không chỉ đáp lại mong chờ của fan bằng việc mở thêm đêm diễn, ban tổ chức còn mang đến seatmap cùng quyền lợi hấp dẫn cho đêm 9/11, với đa dạng hạng vé giúp người hâm mộ tùy chọn cách tận hưởng concert theo cách riêng.

2-1760145035.jpg

Với những ai khao khát được bước thật gần thần tượng, hạng VVIP là tấm vé vàng trong mơ với số lượng cực hiếm, sở hữu đặc quyền ngồi sát sân khấu, tham dự buổi tổng duyệt, send-off sau đêm nhạc cùng bộ quà tặng độc quyền gồm thẻ, dây đeo và card ảnh – như một “tấm hộ chiếu cảm xúc” chỉ dành cho fan may mắn nhất.

Ngay phía sau, vé VIP tiếp tục mang đến trải nghiệm gần gũi với G-DRAGON, khi được dự soundcheck – đặc quyền chỉ dành cho “insider” thực thụ – cùng góc nhìn lý tưởng và quà tặng độc quyền, biến từng giây phút chờ đợi thành kỷ niệm đáng giá.

Với team thích chill nhưng vẫn muốn “ôm trọn vibe đỉnh”, vé PREMIUM mở ra tầm nhìn bao quát sân khấu trung tâm, nơi khán giả được thưởng thức toàn bộ hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hoành tráng, tận hưởng “đại tiệc âm nhạc” đúng nghĩa.

Nếu bạn là “dân chơi hệ cháy”, khu GA chính là “tọa độ sôi động nhất hành tinh”, nơi hàng chục nghìn fan cùng nhảy, cùng hát, cùng đốt cháy bầu không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở trong từng nhịp drop, từng hiệu ứng sân khấu.

Bên cạnh đó, các hạng vé từ CAT1 đến CAT6 được thiết kế linh hoạt với mọi “style” trải nghiệm, từ những vị trí gần sân khấu, góc nhìn cân bằng đến những tầm view 360 với mức giá dễ tiếp cận.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi tấm vé đều mở ra hành trình cảm xúc, đưa fan hòa vào khoảnh khắc đỉnh cao của sân khấu huyền thoại G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI.

3-1760145035.jpg
 

G-DRAGON được đánh giá là biểu tượng toàn cầu và “người kiến tạo xu hướng” của thế hệ. Từ vị trí “thủ lĩnh” nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, anh đã góp phần định nghĩa lại diện mạo âm nhạc châu Á bằng phong cách độc bản, gu thời trang không giới hạn và năng lượng sân khấu đầy mê hoặc.

Ảnh hưởng của anh vượt khỏi ranh giới âm nhạc, lan tỏa mạnh mẽ trong thời trang, văn hóa và sáng tạo, khẳng định vị thế của một tượng đài đương đại toàn cầu.

Không chỉ là một đêm nhạc, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI – presented by VPBANK tại 8Wonder Ocean City đang trở thành hiện tượng văn hóa của giới trẻ Việt.

Hai đêm concert liên tiếp được dự báo sẽ “thắp lửa” thủ đô, thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm.

Với mô hình tổ chức quy mô – chuyên nghiệp – đẳng cấp quốc tế, 8Wonder Ocean City không chỉ giúp fan Việt hiện thực hóa giấc mơ gặp thần tượng, mà còn góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ world tour toàn cầu – điểm đến của những concert đỉnh cao.

Cách thức mua vé & các hạng vé

Cổng bán vé sớm và chính thức sẽ được mở theo các kênh sau:

- Mở bán sớm dành cho Membership ngày 11/10 tại: VinWonders.com

- Mở bán dành cho khách hàng VPBank ngày 12/10 tại: VinWonders.com và Cticket

- Mở bán chính thức ngày 13/10 tại: VinWonders.com và Ticketbox.vn

Đối với đợt mở bán sớm dành cho Membership, khách dùng mã Membership đã đăng ký trước đó để tham gia mua vé, mỗi khách được mua tối đa 2 vé/1 lần.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất Thông tin cần biết
Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa...

Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành Thông tin cần biết
Đại học năm nhất: Tân sinh viên học cách bứt phá và trưởng thành

Hầu hết tân sinh viên bước vào đại học đều háo hức về những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp,...

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025 Thông tin cần biết
GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture...

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Bứt phá kỷ lục, lan toả tinh thần vượt trội Thông tin cần biết
Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Bứt phá kỷ lục, lan toả tinh thần vượt trội

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 đã chính thức khép lại với những thành công rực...

Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt Thông tin cần biết
Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

Trung thu 2025, Vinamilk gửi trao hơn 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến hơn...

Náo nức đêm hội trăng rằm 2025 tại Goldmark City Thông tin cần biết
Náo nức đêm hội trăng rằm 2025 tại Goldmark City

Trong hai ngày 4 - 5/10, phân khu Sapphire Goldmark City (khu S) đã ngập tràn trong không khí rộn...

Mới cập nhật
Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

(Pháp lý). Trong những năm qua, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng thực tế cho thấy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, giao dịch liên quan đến lĩnh vực này đang ngày càng phổ biến. Tội phạm liên quan đến tài sản điện tử, đặc biệt là tiền mã hóa (crypto) cũng vì thế mà đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM do liên doanh T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và “ông lớn” logistics Châu Á – Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa hẹn ngọt ngào của sự tự do, không ai kèm cặp, và quan trọng nhất: "học đại học nhàn lắm!" Nhưng cánh cửa ấy vừa mở ra đã tặng ngay cho tân sinh viên 1001 cú sốc: từ "bơi" trong bể kiến thức mênh mông, cho đến nỗi nhớ nhà quay quắt hay hành trình chuyển trọ đầy gian nan.

5 giờ trước Thông tin cần biết

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đằng sau dòng tin ngắn ấy là một cột mốc lịch sử – không chỉ của thị trường chứng khoán, mà còn của hành trình hội nhập và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam.

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

21 giờ trước Sự kiện - Chính sách

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

21 giờ trước Thông tin đầu tư

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue, biểu tượng cảnh quan mới mang đến không gian sống xanh, lãng mạn và tràn đầy sức sống phía Nam Thủ đô.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 nhanh chóng thuyết phục nhân viên văn phòng Trần Thu Hà (Hà Nội) và trở thành người bạn đồng hành gắn bó hàng ngày.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay