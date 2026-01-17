Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại

08:49 17/01/2026
Trải nghiệm lái khác biệt, trang bị đầy đủ kết hợp cùng cảm giác an tâm trong suốt vòng đời xe là những yếu tố đưa các dòng xe điện VinFast trở thành lựa chọn ưu tiên của ngày càng nhiều người Việt. Đó cũng là lý do hãng xe Việt có doanh số ấn tượng lên tới 175.099 xe năm 2025, gấp nhiều lần các đối thủ xếp sau trên thị trường như Toyota, Hyundai, Ford…

Chất lượng, vận hành vượt trội: “Đặc sản” làm nên khác biệt của xe điện VinFast

Kết thúc năm 2025, thị trường tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của xe điện khi VinFast ghi nhận doanh số kỷ lục 175.099 xe, bỏ xa các đối thủ thương hiệu nước ngoài, thậm chí, ngang tổng doanh số của hãng thứ 2 (Toyota), 3 (Hyundai) và 4 (Ford) cộng lại. Nếu chỉ tính riêng tháng 12/2025, doanh số 27.649 xe của nhà sản xuất Việt Nam còn tương đương doanh số cả năm của các hãng như Honda, Kia…

Những “kỷ lục nối tiếp kỷ lục” này cũng phản ánh rõ nét xu hướng chọn xe trong năm 2025 của thị trường Việt. Lý giải cho doanh số này, theo nhiều người dùng, khả năng vận hành vượt trội luôn là một trong những lợi thế “đặc sản” không phải bàn cãi của xe điện VinFast với sức mạnh vượt xa các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

1-1768614513.jpg

Điển hình là VF 7 Plus, mẫu SUV hạng C từng được reviewer Kenz Nguyễn (GearUpVN) đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với Ford Territory. Nếu Territory sở hữu mức công suất 158 mã lực – con số không hề yếu trong phân khúc, thì khi đặt cạnh VF 7 Plus với 349 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn, sự chênh lệch về sức mạnh gần như được phơi bày ngay lập tức.

Tương tự, VF 8 cũng là cái tên thường xuyên được nhắc đến khi nói về khả năng vận hành vượt trội của xe điện VinFast với động cơ lên tới 402 mã lực và 620 Nm mô-men xoắn cực đại - gấp vài lần các đối thủ xe xăng cùng tầm tiền.

“So sánh với các mẫu xe như Santa Fe, Sorento hay CR-V, dù là phiên bản xăng, dầu hay hybrid, thì khả năng vận hành của VF 8 vẫn hoàn toàn vượt trội. Với mọi điều kiện, từ đi phố, đi tỉnh, chạy cao tốc hay leo đèo, leo dốc, mẫu xe này thực sự là thừa sức, reviewer Ngọc Phú từ kênh Mê Xe nhận định.

Thực tế, không chỉ VF 7 hay VF 8, ngay từ những mẫu xe hạng A như VF 5, xe điện VinFast đã cho thấy trang bị vượt trội so với đối thủ, trong khi chi phí sở hữu hợp lý hơn xe xăng rất nhiều. Đây là “đặc điểm nhận diện” của VinFast ở mọi dòng xe thương hiệu này góp mặt trên thị trường.

Nhiều người dùng thừa nhận, sự xuất hiện của VinFast đã đem tới chuẩn mực mới về chất lượng xe tại Việt Nam. Sau nhiều năm người Việt phải “chi tiền nhiều, nhận về ít” với những mẫu xe chỉ được trang bị cơ bản, hiện tại, sự thay đổi đang diễn ra, khi chính các hãng xe phải trang bị thêm các tính năng an toàn cho người dùng.

Hậu mãi vững chắc mang lại sự an tâm dài hạn cho người dùng

Một lý do quan trọng khác khiến nhiều người dùng quyết định lựa chọn xe điện VinFast là chính sách bảo hành và hậu mãi được đánh giá “đáng tin cậy bậc nhất thị trường”.

“Mua ô tô, mình không chỉ nhìn vào công suất hay trang bị, mà quan trọng nhất là cảm giác có được bảo vệ hay không khi dùng lâu dài. VinFast cho mình sự yên tâm đó”, anh Trần Văn Thành, chủ xe VF 8 tại Hà Nội, chia sẻ. 

2-1768614523.jpg

Theo chính sách hiện hành, VinFast áp dụng bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho các mẫu VF 3, VF 5, VF 6; đồng thời bảo hành pin 8 năm. Với các dòng xe trung và cao cấp như VF 7, VF 8 và VF 9, thời gian bảo hành được nâng lên tới 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và pin. Đây là mức bảo hành cao bậc nhất thị trường Việt Nam, vượt trội 2-3 lần so với nhiều hãng xe lớn trên thế giới.

“Khoảng tầm 6-7 năm trước đây, khi thị trường Việt chỉ có các thương hiệu xe ngoại, bảo hành 3 năm là tiêu chuẩn. Từ khi có VinFast với chính sách 7-10 năm, các hãng cũng dần dần phải nâng cấp, hiện tại, 5 năm là mức thường thấy, tốt hơn trước dù vẫn không bằng của VinFast”, anh Thành phân tích.

Trải nghiệm hậu mãi của người dùng VinFast còn được củng cố bởi mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam, cho phép việc bảo trì, sửa chữa diễn ra thuận tiện, nhanh chóng. Mới đây, thương hiệu Việt cũng đã nâng mốc bảo dưỡng định kỳ lên 15.000 km hoặc 1 năm. Như vậy, người dùng có thể tiết kiệm thời gian và chi phí cho khoản này.

Song song đó là hệ sinh thái trạm sạc phủ rộng 34 tỉnh, thành với quy mô 150.000 cổng sạc giúp chủ xe tự tin di chuyển đường dài. Đặc biệt, các chủ xe VinFast còn được miễn phí hoàn toàn chi phí sạc tại tất cả trạm V-Green đến tháng 6/2027. Với không ít người, đây chính là lợi thế kinh tế cực kỳ đáng giá trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động như hiện nay.

Giới quan sát nhận định, sản phẩm chất lượng kết hợp cùng chính sách tốt và hạ tầng hậu mãi vững chắc đã tạo nên niềm tin bền bỉ cho người tiêu dùng, qua đó lý giải cho kỷ lục doanh số ấn tượng của VinFast. Đà tăng trưởng bùng nổ này được dự đoán sẽ tiếp tục vào năm 2026 khi sức hút của các phương tiện thân thiện với môi trường đã được chứng minh.

PV

