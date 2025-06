Chuyên gia chỉ cách nhận biết căn hộ đáng đầu tư tại Đà Nẵng

Đáp ứng những yêu cầu quan trọng về vị trí, pháp lý và tiện ích, Newtown Diamond đảm bảo trải nghiệm sống trọn vẹn cũng như đem lại tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài và bền vững cho chủ nhân căn hộ, dù mua để ở hay đầu tư.

Với loạt đòn bẩy về quy hoạch, Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách mà còn với cộng đồng tinh hoa, các nhà đầu tư bất động sản nhờ vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng phát triển kinh tế vượt trội cùng chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, chọn được một căn hộ đáng mua, đáp ứng cả về tiềm năng gia tăng giá trị và trải nghiệm sống lại là bài toán không đơn giản. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, có ba tiêu chí mà người mua nên cân nhắc: vị trí đón đầu làn sóng phát triển, pháp lý đảm bảo và tiện ích đầy đủ, cao cấp.

Vị trí đón đầu làn sóng phát triển - chìa khóa cho tăng trưởng bền vững

Một trong những yếu tố then chốt quyết định giá trị của bất động sản là vị trí và xu hướng phát triển của thành phố. Trao đổi tại Tọa đàm và Giao lưu trực tuyến "Chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An: Tọa độ thịnh vượng hút giới tinh hoa", PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội nhận định trục ven biển Đông Nam Đà Nẵng (kéo dài từ bán đảo Sơn Trà, Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn đến Hội An và khu kinh tế mở Chu Lai) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kết nối Đà Nẵng và Quảng Nam sau sáp nhập.

Newtown Diamond nằm trên tâm điểm cung đường kết nối Đà Nẵng với Hội An, cung đường tuyệt đẹp với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân gôn tiêu chuẩn quốc tế như Legend Danang Golf Resort - Sân gôn tốt nhất Việt Nam 2024

Đây không chỉ là một tuyến giao thông huyết mạch mà còn là trục không gian chiến lược cho sự phát triển tổng thể về kinh tế, xã hội, du lịch nói chung và kinh tế biển nói riêng. Nhờ đó, căn hộ nằm trên trục di sản này không chỉ đem lại không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng cho chủ nhân tinh hoa, mà còn có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, đem lại lợi nhuận và thịnh vượng lâu dài.

Pháp lý đảm bảo - nền tảng vững chắc cho an cư và đầu tư

Bên cạnh vị trí, yếu tố pháp lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn căn hộ. Nhiều dự án bất động sản hướng biển tại Đà Nẵng đang tồn tại những bất cập về sở hữu. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị người mua nên ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Đồng thời, theo PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, với công dân toàn cầu, gồm giới chuyên gia, doanh nhân và người có thu nhập cao, yếu tố pháp lý vững chắc và tính minh bạch đóng vai trò tối quan trọng, thậm chí là điều kiện tiên quyết. Họ tìm kiếm sự an toàn về tài sản, khả năng chuyển nhượng rõ ràng và quyền sở hữu lâu dài.

Dự án Newtown Diamond sở hữu pháp lý vững vàng và minh bạch

Điển hình như dự án Newtown Diamond - căn hộ mặt biển duy nhất tại Đà Nẵng sở hữu lâu dài và được phép bán cho người nước ngoài. Đây là điểm cộng lớn, giúp đảm bảo tài sản cho chủ nhân căn hộ dù mua để đầu tư hay để ở.

PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh: "Những dự án chung cư hướng biển được phép bán cho người nước ngoài như ở Đà Nẵng là "của hiếm". Đây chính là bảo chứng đầu tiên về pháp lý của dự án. Và chắc chắn, với những đô thị biển đầy sức hấp dẫn như Đà Nẵng, đây sẽ là những dự án chinh phục được dòng vốn ngoại".

Tiện ích đầy đủ, cao cấp – đảm bảo cuộc sống viên mãn, trọn vẹn

Một căn hộ đáng mua không chỉ đáp ứng về vị trí và pháp lý mà còn cần hội tụ tiện ích nội khu chất lượng, phong phú và đầy đủ, góp phần gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân và nâng cao giá trị bất động sản theo thời gian. Đây là yếu tố mà các gia đình thành đạt, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài… đặc biệt quan tâm khi lựa chọn nơi an cư.

Cũng tại Tọa đàm và Giao lưu trực tuyến "Chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An: Tọa độ thịnh vượng hút giới tinh hoa", TS. Thái Quỳnh Như - Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam - cho rằng hệ thống tiện ích nội khu cần được đầu tư đồng bộ và vận hành chuyên nghiệp, bao gồm các dịch vụ cao cấp như hồ bơi, phòng gym, spa, khu thương mại, nhà hàng... Những tiện ích này không chỉ nâng tầm cuộc sống mà còn gia tăng sức hút và giá trị cho dự án.

Hệ thống tiện ích đầy đủ đem lại trải nghiệm sống trọn vẹn cho chủ nhân căn hộ

Newtown Diamond nổi bật với hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, gồm bể bơi chân mây, sky garden, sân yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, cùng các nhà hàng, café ngoài trời…Tất cả đều được thiết kế nhằm đảm bảo cư dân có thể tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, trọn vẹn ngay tại nơi mình sống.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định: “Trong bối cảnh nguồn cung đất ven biển có hạn, Newtown Diamond có thể được coi là dự án điển hình cho mô hình bất động sản đô thị nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng, có khả năng tạo lực hút đối với giới tinh hoa".

Mới đây, Savills đã chính thức trở thành đơn vị quản lý vận hành dự án Newtown Diamond. Với kinh nghiệm và quy trình vận hành chuyên nghiệp, Savills sẽ mang đến cho cư dân môi trường sống hiện đại chuẩn quốc tế. Sự hiện diện của Savills không chỉ mang đến giá trị sống tốt nhất cho cư dân mà còn góp phần gia tăng giá trị bền vững của dự án.

Với loạt hạ tầng tỷ đô và quy hoạch ấn tượng, Đà Nẵng là thành phố đáng sống và cũng là mảnh đất vàng cho các nhà đầu tư bất động sản thông thái. Lựa chọn Newtown Diamond, chủ nhân căn hộ sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống chất lượng cao, chuẩn nghỉ dưỡng, cũng như đón đầu những tiềm năng gia tăng giá trị khi Đà Nẵng sáp nhập Quảng Nam và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong một tương lai không xa.