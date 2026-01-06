Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

08:00 06/01/2026
Ngoài các hình thức nộp trực tiếp, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân làm thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ qua VNeID.
1-1767672472.jpg

Công an hướng dẫn người dân đăng nhập hệ thống dữ liệu quốc gia thông qua VNeID tại Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP

Chính phủ ban hành Nghị định số 367 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo quy định mới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là nền tảng thống nhất để giải quyết thủ tục hành chính khi tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thuộc ủy ban nhân dân cùng số lượng chi nhánh trực thuộc.

Không tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thuộc ủy ban nhân dân cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lãnh đạo trung tâm sẽ bao gồm một giám đốc và không quá ba phó giám đốc.

Về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nghị định cũ quy định việc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài các cách thức nêu trên, Nghị định số 367 bổ sung quy định cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cùng với đó bổ sung hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia

Về hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia, nghị định vừa ban hành cũng bổ sung quy định về hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính.

Có nghĩa hợp phần cấu thành Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia; hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị; hệ thống trao đổi định danh, xác thực điện tử; hệ thống thanh toán; đánh giá việc giải quyết thủ tục; giải đáp các vấn đề; giao diện cổng và hệ thống quản trị, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng phân tích dữ liệu, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính...

Cùng đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương không thực hiện tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành.

Trong trường hợp này, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương được kết nối, đồng bộ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành để tra cứu, khai thác, theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

Theo tuoitre.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tuoitre.vn/chinh-thuc-nguoi-dan-duoc-lam-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-qua-vneid-20260105174037986.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam,...

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục Sự kiện - Chính sách
Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) là nhiệm kỳ đặc biệt, có khối lượng lập pháp tăng gấp nhiều...

Kinh tế Việt Nam 2026: Tăng trưởng cao và phép thử về nền tảng, thực thi Sự kiện - Chính sách
Kinh tế Việt Nam 2026: Tăng trưởng cao và phép thử về nền tảng, thực thi

Năm 2025 khép lại với bức tranh kinh tế Việt Nam tương đối ổn định trong bối cảnh nhiều bất...

Nghị quyết 68 và kỳ vọng mới của cộng đồng doanh nghiệp năm 2026 Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 68 và kỳ vọng mới của cộng đồng doanh nghiệp năm 2026

Nghị quyết 68 khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh...

Công bố 14 luật và 1 pháp lệnh Sự kiện - Chính sách
Công bố 14 luật và 1 pháp lệnh

Chiều ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của...

Mới cập nhật
Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu, chuyên ngành về những vấn đề khoa học pháp lý; lý luận và thực tiễn chính sách pháp lý trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

14 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp “siêu cộng hưởng lớn khôn” nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất “vàng” có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

17 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang kiến tạo vị thế độc tôn cho Vinhomes Grand Park. Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn trở thành “rốn” hút dòng vốn cuối năm, đón đầu chu kỳ tăng trưởng giá trị tài sản được dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2026.

17 giờ trước Dự án - BĐS

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Trường Tiểu học Mễ Trì đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Từ nhận thức đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới, vừa sát với điều kiện thực tế.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đường sắt 350km/h khởi công “vẽ lại” bản đồ trung tâm TP.HCM, đưa Cần Giờ vào chu kỳ vàng trăm năm có một

Đường sắt 350km/h khởi công “vẽ lại” bản đồ trung tâm TP.HCM, đưa Cần Giờ vào chu kỳ vàng trăm năm có một

Được đánh giá là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng miền Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h Bến Thành - Cần Giờ được kỳ vọng sẽ phá bỏ “lời nguyền địa lý”, biến Cần Giờ từ vùng đất bị lãng quên trở thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM. Từ đây, “viên ngọc quý” chính thức bước vào kỷ nguyên vàng phát triển, mở ra những cơ hội chưa từng có cho giới đầu tư.

22 giờ trước Thông tin đầu tư

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) là nhiệm kỳ đặc biệt, có khối lượng lập pháp tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều nội dung hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Với 19 Kỳ họp - nhiều nhất trong các khóa Quốc hội đã thể hiện tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi Nhân dân cần, đất nước cần”. Đặc biệt, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, hoàn thành khối lượng công tác lập pháp kỷ lục với 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay