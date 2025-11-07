Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Trên hành trình trở thành đô thị quốc tế, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn đón chào tầng lớp tinh hoa trong nước và quốc tế. Trong dòng chảy phát triển đó, dự án Capital Square nổi lên như lời tuyên ngôn về phong cách sống sang trọng, cộng đồng ưu tú và tiềm năng đầu tư bền vững.

Nơi hội tụ tinh hoa, khẳng định tầm nhìn

Trước làn sóng dịch chuyển của giới thượng lưu toàn cầu, những thành phố hội tụ đủ lợi thế về cảnh quan tự nhiên, vị trí chiến lược và hạ tầng phát triển vượt bậc đang nổi lên như “thỏi nam châm” hút dòng vốn đầu tư. Không nằm ngoài xu thế này, Đà Nẵng với nền tảng tăng trưởng GRDP ấn tượng và dòng vốn FDI liên tục gia tăng, đang bứt phá mạnh mẽ trên hành trình trở thành đô thị quốc tế, hấp dẫn tầng lớp tinh hoa không chỉ đến tận hưởng trải nghiệm mà còn để sở hữu, lựa chọn làm nơi an cư, đầu tư lâu dài.

Theo báo cáo thị trường của Mordor Intelligence, quy mô thị trường nhà ở hạng sang tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 3,02 tỷ USD năm 2025 lên 5,67 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 13,45%. Đặc biệt, Đà Nẵng được đánh giá là thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật, nhờ nền kinh tế mở, cảnh quan sông - biển độc đáo và định hướng phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Đà Nẵng đang có “thiên thời, địa lợi” để thu hút “nhân hòa”

Trong bức tranh ấy, Capital Square - dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố đang nổi lên như một biểu tượng sống mới cho giới thượng lưu.

Với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, Capital Square tọa lạc trên “mảnh đất vàng” ngay bên bờ sông Hàn thơ mộng, giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn - nơi từng là Cảng Đà Nẵng sầm uất. Dự án thừa hưởng trọn vẹn những giá trị lịch sử và phong thủy đặc biệt, với triết lý “Thủy Thiên Thành Nhân” - nơi nước và trời giao hòa để tạo nên những con người tài ba, kiệt xuất.

Chính vì vậy, Capital Square không chỉ thu hút những cư dân có nhu cầu về một không gian sống sang trọng mà còn vun đắp cộng đồng tri thức và nhân văn - nơi các doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài và những người có cùng tầm nhìn, phong cách và chuẩn mực sống lựa chọn an cư.

Capital Square - Kiến tạo cộng đồng tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Giống như Beverly Hills (Mỹ), The Peak (Hong Kong, Trung Quốc), Gangnam (Hàn Quốc) là những khu vực quy tụ tầng lớp tinh hoa nổi danh trên thế giới, Capital Square hướng tới mô hình cộng đồng cư dân đồng điệu về tri thức, gu thẩm mỹ và giá trị sống. Sự tương đồng ấy không chỉ định hình chuẩn mực xã hội mới, mà còn mở ra môi trường kết nối - hợp tác - đầu tư dài hạn, tạo nên giá trị truyền thừa vượt thời gian.

Chủ nhân căn hộ dễ dàng tạo kết nối tại các khu cảnh quan cộng đồng như quảng trường trung tâm tại phân khu Capital State

Trong đó, phân khu Capital State được định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại hội tụ dòng tiền và cơ hội đầu tư dài hạn tại Đà Nẵng. Tâm điểm của phân khu là hai tòa tháp biểu tượng: tòa Kings Place - “trái tim” của Capital State, bao quanh bởi các tiện ích đắt giá như tuyến phố thương mại sôi động Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m2, mang đến nhịp sống năng động và thịnh vượng.

Còn tòa Queens Place là biểu trưng cho nhịp sống cân bằng và tinh tế, khi kết nối giữa tuyến phố sầm uất và quảng trường xanh mát, kiến tạo không gian sống hài hòa giữa sôi động và an yên.

Tuyến phố thương mại nhộn nhịp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của chủ nhân căn hộ và thu hút du khách, người địa phương đến ăn uống, mua sắm, vui chơi

Capital Square hướng tới trở thành “tọa độ tinh hoa” của Đà Nẵng - một hệ sinh thái sống - làm việc - kết nối. Chính tại nơi đây, những chủ nhân tương lai sẽ hình thành nên một cộng đồng tri thức đẳng cấp - nơi cư dân không đơn thuần là hàng xóm, mà là những người cùng chí hướng, cùng nhau viết tiếp câu chuyện của một đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Đặc biệt, tinh thần ấy còn được kế thừa khi thế hệ tiếp nối được lớn lên trong môi trường giáo dục, văn hóa và lối sống văn minh, chuẩn mực, được truyền cảm hứng từ những con người thành công và tầm nhìn tiến bộ. Điều này khiến việc sở hữu căn hộ tại đây vừa là một khoản đầu tư tiềm năng vào bất động sản, vừa là một khoản đầu tư vô giá vào tương lai, vào di sản văn hóa và tri thức dài hạn tại lõi trung tâm Đà Nẵng.