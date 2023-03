Bức phá chuyển mình, SHB tăng 36 bậc trên bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Mới đây, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance đã công bố bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu năm 2023, trong đó, Việt Nam có 12 ngân hàng lọt vào bảng Banking 500 2023 Ranking. Lần thứ 2 góp mặt trong danh sách này, SHB nổi bật với sự tăng trưởng ổn định và ấn tượng khi nằm trong top 3 ngân hàng Việt Nam có sự tăng hạng cao nhất so với 2022.

Lần thứ 2 liên tiếp, SHB đứng trong Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Được biết, tổ chức Brand Finance đánh giá và xếp hạng giá trị thương hiệu của các ngân hàng toàn cầu dựa trên những yếu tố chính như sức mạnh thương hiệu trên thị trường, được khảo sát, đánh giá từ khách hàng, chuyên gia; kết quả kinh doanh và dự báo, kỳ vọng về mức độ tăng trưởng trong tương lai cũng như khả năng chống chọi, phục hồi trước những biến động của nền kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh hay xung đột địa chính trị,...

Đại diện SHB chia sẻ, việc các chỉ số thương hiệu của SHB đạt giá trị tích cực và tăng 36 bậc trong bảng xếp hạng của Brand Finance năm nay là một điều đáng khích lệ trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Kết quả này một lần nữa khẳng định, những năm vừa qua, SHB đã có chiến lược phát triển đúng đắn, xây dựng nền tảng, bộ đệm vững chắc, giúp ngân hàng tăng trưởng ổn đỉnh và bền vững, linh hoạt thích ứng trong mọi điều kiện và khả năng phục hồi nhanh chóng. Bên cạnh đó, niềm tin mà các nhà đầu tư và khách hàng, đối tác dành cho SHB ngày càng thể hiện rõ nét. SHB cũng là một trong số ít những ngân hàng duy trì chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông qua các năm.

SHB có bước nhảy vọt ấn tượng, tăng 36 bậc trong bảng xếp hạng so với năm trước

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản SHB đạt hơn 551 nghìn tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 đạt hơn 19.350 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn, quản lý rủi ro của SHB đều đạt ở mức tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ quy trình hoạt động của SHB đều được cải tiến mạnh mẽ nhờ công nghệ số, nâng cao hiệu quả công việc; Công tác quản trị dữ liệu khách hàng cải thiện một cách rõ rệt; Nhiều sản phẩm số đã tối ưu lợi ích và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng… Năm 2022, SHB đã triển khai thành công gần 30 tính năng, giải pháp trên nền tảng Ebanking, ra mắt nhiều sản phẩm số mới.

Khẳng định uy tín và năng lực của SHB trên thị trường quốc tế, SHB là đối tác đồng hành của nhiều định chế tài chính lớn như WB, IFC, ADB… với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, SHB còn là ngân hàng luôn tích cực thực hiện trách nhiệm cộng đồng với hàng loạt các chương trình an sinh xã hội thiết thục và ý nghĩa như: hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh dịch, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân…. Đồng thời, SHB luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, SHB là một trong các Ngân hàng TMCP giảm lãi suất nhiều nhất hỗ trợ khách hàng trong đại dịch và là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên tham gia chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ giảm lãi suất vay cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi kinh doanh sau đại dịch.

Có thể thấy, giá trị thương hiệu SHB tăng trưởng ấn tượng có được không chỉ nhờ và kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững mà còn từ những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác hoạt động của ngân hàng như củng cố năng lực nội tại, quản trị rủi ro tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa ngân hàng và không ngừng gia tăng trách nhiệm với cộng đồng, khách hàng và nhà đầu tư,…

Chắc chắn, đây sẽ là những bước đệm và nền tảng vững chắc để SHB bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Sẽ không ngạc nhiên khi trong bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới những năm tới, SHB có thể tạo ra bước tiến nhảy vọt, góp phần đưa thương hiệu ngân hàng Việt Nam vươn cao, vươn xa, cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới.