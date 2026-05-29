Phía Đông Hà Nội trỗi dậy, định hình cực tăng trưởng mới

Phía Đông Hà Nội, với trọng tâm là Gia Lâm và Long Biên cũ đang từng bước xác lập vai trò là cực động lực tăng trưởng trong tầm nhìn 100 năm của Hà Nội. Sự hội tụ của vị trí chiến lược, quy hoạch dài hạn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và xu hướng dịch chuyển dân cư đang định hình lại vị thế và giá trị của toàn khu vực.

Từ quy hoạch trăm năm đến động lực tăng trưởng mới

Lịch sử phát triển của nhiều siêu đô thị cho thấy, khi dòng sông được định vị làm trục trung tâm thành phố, sự phát triển cân bằng hai bên bờ sông là quy luật tất yếu. Pudong (Thượng Hải), Gangnam (Seoul) hay Canary Wharf (London) là những minh chứng điển hình và ngoạn mục nhất về nghệ thuật tái thiết đô thị và chuyển đổi không gian kinh tế. Những khu vực này từng nằm “bên kia sông”, ngoài lõi trung tâm, trước khi vươn lên trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, trung tâm tài chính và công nghệ mang tầm vóc toàn cầu.

Điểm chung của các khu vực này là đều nằm ở vị trí cửa ngõ, có khả năng kết nối mạnh và được quy hoạch để tiếp nhận các chức năng kinh tế mới mà trung tâm cũ không còn đủ không gian.

Khu vực phía Đông Hà Nội đang đi theo quỹ đạo tương tự. Những gì đang diễn ra ở phía Đông Hà Nội không chỉ là mở rộng đô thị mà là quá trình tái định nghĩa vai trò.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt ngày 13/5/2026, định hướng Hà Nội phát triển theo mô hình “đa cực, đa trung tâm” với chín cực tăng trưởng. Trong đó, khu vực phía Đông, với trọng tâm là Gia Lâm và Long Biên cũ, được định vị là một cực động lực, giữ vai trò cửa ngõ giao thương và trung tâm thương mại dịch vụ.

Song song, chiến lược phát triển đô thị hai bên sông Hồng đang tạo bước chuyển trong tư duy quy hoạch. Nghị quyết ngày 11/5/2026 của HĐND TP. Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục cảnh quan sông Hồng - một trong những dự án hạ tầng đô thị lớn nhất từ trước đến nay được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo trung tâm Thủ đô. Thay vì là ranh giới tự nhiên, sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan trung tâm, tạo cú hích đáng kể cho bất động sản khu Đông.

Phối cảnh trục cảnh quan sông Hồng và hệ thống cầu kết nối mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực phía Đông Hà Nội (Nguồn Internet)

Hạ tầng giao thông tiếp tục là yếu tố củng cố vị thế của khu Đông Hà Nội. Bên cạnh bốn cây cầu hiện hữu - Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, hai cây cầu chiến lược Trần Hưng Đạo và Tứ Liên dự kiến hoàn thành giai đoạn 2027 - 2028 sẽ tăng cường kết nối trực tiếp với khu lõi trung tâm Hà Nội và các khu vực phía Bắc.

Ngoài ra, khu vực phía Đông còn hội tụ lợi thế hiếm có khi đồng thời nằm trên hành lang kết nối trực tiếp giữa Hà Nội với Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm công nghiệp như Bắc Ninh, Hưng Yên thông qua trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 5, Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội Hải Phòng và trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình. Đây là khu vực kinh tế năng động bậc nhất miền Bắc, tập trung các hoạt động sản xuất, xuất khẩu và logistics, tạo nên dòng chảy hàng hoá và vốn đầu tư lớn.

Được định vị là một cực động lực, giữ vai trò cửa ngõ giao thương và trung tâm thương mại dịch vụ, khu Đông Hà Nội trong tương lai có thể như Pudong (Thượng Hải), Gangnam (Seoul) hay Canary Wharf (London). Kịch bản phát triển có thể hình dung là các hoạt động thương mại, tài chính, dịch vụ, các trung tâm logistics hiện đại sẽ tập trung tại đây để tận dụng lợi thế kết nối; doanh nghiệp lựa chọn đặt văn phòng gần các trục giao thông liên vùng; trong khi dân cư, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và thượng lưu sẽ dịch chuyển đến đây để tận hưởng không gian sống xanh chất lượng nhưng vẫn gắn với sự sầm uất, năng động của một trung tâm kinh tế.

Bất động sản Long Biên và cơ hội bứt phá mạnh mẽ

Điểm chung của các mô hình phát triển tại các đô thị lớn là quá trình phát triển theo chu kỳ: hạ tầng đi trước, dòng vốn và doanh nghiệp theo sau, kéo theo sự dịch chuyển dân cư và hình thành trung tâm kinh tế mới. Khi các yếu tố hội tụ, bất động sản thường là lĩnh vực phản ánh rõ nhất sự thay đổi.

Ở phía Đông Hà Nội, chu kỳ này đã bắt đầu hình thành. Không giống nhiều khu vực phát triển từ con số 0, khu Đông, đặc biệt là Long Biên cũ, đã hình thành hệ thống đô thị tương đối hoàn chỉnh với các khu đô thị lớn, mật độ thấp và không gian xanh rộng lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng được đẩy mạnh, quy hoạch rõ ràng, cùng sự tham gia của nhiều nhà phát triển như Tân Hoàng Minh, MIK Group, Sunshine Group hay Taseco Land đã thúc đẩy thị trường bước sang giai đoạn mới.

Nếu như trước đây khu vực này chủ yếu là các dự án căn hộ trung - cao cấp với mặt bằng giá 50 - 70 triệu đồng/m2, thì hiện nay nhiều dự án đã chuyển lên phân khúc hạng sang, với mức giá phổ biến 100 - 140 triệu đồng/m2. Sự thay đổi này không chỉ đến từ kỳ vọng, mà còn được củng cố bởi nhu cầu thực từ cả cư dân và doanh nghiệp khi khu Đông dần đảm nhận vai trò trung tâm mới.

Diễn biến thực tế thời gian qua cho thấy, nếu trước đây giới nhà giàu tập trung tại lõi trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ hoặc khu Tây, thì hiện nay một làn sóng dịch chuyển về phía Đông đang hình thành rõ nét. Bên cạnh đó, quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm và định hướng giãn dân sẽ khiến một bộ phận dân cư ở khu vực nội đô và ven sông Hồng tìm kiếm không gian sống mới. Tuy nhiên, việc di chuyển quá xa đến Hà Đông, Mỹ Đình hay Thanh Xuân không phải là lựa chọn ưu tiên. Trong bối cảnh đó, khu Đông, đặc biệt là khu vực quận Long Biên cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ khoảng cách vừa đủ gần trung tâm, lại đảm bảo không gian sống rộng rãi, mật độ xây dựng thấp và môi trường xanh.

Trong giai đoạn khu Đông đang chuyển mình thành cực tăng trưởng, Long Biên trở thành điểm thu hút dân cư trong cuộc “đại phẫu” đô thị của Hà Nội, thị trường không chỉ cần nguồn cung mới, mà cần những công trình đủ tầm để tái thiết lập chuẩn sống mới. Trong dòng chảy đó, Tân Hoàng Minh tiên phong kiến tạo một mảnh ghép bất động sản xứng tầm, định hình chuẩn mực sống mới cho toàn bộ khu vực.

Dự án D’. Diamant Bleu tiên phong thiết lập chuẩn mực sống mới cho khu Đông Hà Nội (Ảnh minh họa)

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, Tập đoàn này đang phát triển dự án D’. Diamant Bleu trên khu đất khoảng 3ha, gần công viên và hồ lớn, cạnh trung tâm hành chính quận Long Biên (cũ). Tổ hợp này gồm một tháp căn hộ, hai tháp văn phòng và khu nhà phố thương mại cao cấp, hướng tới hệ sinh thái khép kín, nhằm thoả mãn nhu cầu ở, làm việc và dịch vụ tích hợp trong cùng một không gian, phù hợp với nhịp phát triển của một trung tâm kinh tế mới.

Trong đầu tư bất động sản, cơ hội lớn nhất không chỉ đến từ việc “chọn đúng nơi”, mà còn từ việc “chọn đúng thời điểm”. Theo tư duy đó, tổ hợp D’. Diamant Bleu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh xuất hiện ở khu Đông như một lựa chọn nằm đúng “điểm rơi”.