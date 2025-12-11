Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng ngừa, điều tra tội phạm mạng

11:37 11/12/2025
Với 434/443 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành, sáng 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật gồm 8 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

Không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không tạo ra chính sách mới

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, về quan điểm xây dựng dự án Luật, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát quan điểm: Dự thảo Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 trên nguyên tắc không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không tạo ra chính sách mới; bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là "một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính", bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, bỏ sót địa bàn.

Đồng thời, chỉ quy định trong Luật này những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, không quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ và các cơ quan khác; những vấn đề mới thực tiễn biến động thường xuyên thì chỉ quy định khung, mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định.

Về nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Bộ trưởng thông tin, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát nội luật hóa quy định của Công ước Hà Nội phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng, theo đó, đã rà soát bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng trong dự thảo Luật.

1-1765427851.jpg

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo trước Quốc hội, sáng 10/12

Bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Về thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về an ninh mạng, hiện nay an ninh mạng đã trở thành thách thức toàn cầu, trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống của mỗi người dân trong thời đại số. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

"Hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo đảm an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Ở nước ta, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn dân, không một bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng, mà cần có sự tham gia, phối hợp, cộng tác, trách nhiệm của tất cả bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân dưới sự chủ trì, điều phối của một đầu mối thống nhất.

2-1765427858.jpg

Luật An ninh mạng được Quốc hội biểu quyết thông qua, sáng 10/12

Chia sẻ thông tin, chứng cứ, dữ liệu điện tử giữa các quốc gia quyết định hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng

Về trách nhiệm giữa các chủ thể liên quan nhằm bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, hiện nay, hầu hết các hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có sự kết nối, liên thông để thực hiện công tác quản lý, cung cấp dịch vụ, giao dịch trực tuyến... Do vậy, khi một hệ thống thông tin bị tấn công, chiếm quyền điều khiển thì không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó mà còn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin trong phạm vi cả nước hoặc toàn cầu.

Theo phân công của Chính phủ, Bộ Công an giữ vai trò chủ trì, điều phối Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia gồm các cơ quan, doanh nghiệp, sẵn sàng được huy động để ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng xảy ra tại các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế trọng yếu; đồng thời đảm bảo việc thu thập dữ liệu, chứng cứ điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự để xử lý tội phạm mạng theo quy định của pháp luật.

3-1765427858.jpg

Các ĐBQH tham dự kỳ họp

Công ước Hà Nội được 72 quốc gia ký kết tại Hà Nội vừa qua với tính ràng buộc pháp lý trên toàn cầu đã ghi nhận, mỗi quốc gia thành viên chỉ định một đầu mối liên lạc, sẵn sàng 24/7 nhằm bảo đảm việc cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc cho việc thu thập chứng cứ là dữ liệu điện tử. Theo phân công, Bộ Công an là cơ quan đầu mối của Việt Nam, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Công ước.

Bản chất của bảo đảm an ninh mạng là đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, trong khi đó, việc chia sẻ thông tin, thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử giữa các quốc gia là yếu tố quyết định hiệu quả công tác này. Nhiều ứng dụng, nền tảng xuyên biên giới mà Việt Nam đang sử dụng có máy chủ đặt ở nước ngoài. Cơ quan đầu mối của Việt Nam về đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cần phối hợp chặt chẽ với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin, thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử, tổ chức công tác phòng ngừa và điều tra khám phá tội phạm trên không gian mạng. Bộ Công an với trách nhiệm là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng theo quy định của Công ước Hà Nội và là cơ quan chủ trì phòng ngừa và điều tra tội phạm mạng.

Như vậy, với vai trò là cơ quan đầu mối có trách nhiệm quản lý về bảo đảm an ninh mạng trong phạm vi cả nước thì Bộ Công an chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bảo đảm an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc các lĩnh vực, trừ hệ thống thông tin quân sự.

Bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng

Tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp thứ 51, tháng 12/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp Cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan rà soát các luật đã và sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 để bảo đảm tính thống nhất; bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng (trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức); giải trình, làm rõ hơn cơ sở của việc nâng tỷ lệ tối thiểu kinh phí bảo đảm an ninh mạng từ 10% lên 15%; giải trình rõ việc cần phải quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý Nhà nước tại 11 điều của dự thảo Luật.

 

Theo bocongan.gov.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://bocongan.gov.vn/bai-viet/bo-cong-an-la-co-quan-chu-tri-phong-ngua-dieu-tra-toi-pham-mang-1765352436

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước Bên khung cửa tư pháp
Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Đây là một trong những quy định mới được bổ sung tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa...

Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại Bên khung cửa tư pháp
Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới, chủ trương của Đảng và...

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người" Bên khung cửa tư pháp
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và...

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL Bên khung cửa tư pháp
Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL

Từ ngày 23-28/11/2025, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ...

Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai Bên khung cửa tư pháp
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai

( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm...

Thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện dành cho người chưa thành niên Bên khung cửa tư pháp
Thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện dành cho người chưa thành niên

(Pháp lý). Ngày 24/11/2025, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức buổi tập huấn “Những nội dung...

Mới cập nhật
Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City hấp dẫn cư dân từ khắp nơi trên thế giới bởi sự kết hợp hiếm có giữa tiện ích sống hiện đại, môi trường xanh và cộng đồng tinh hoa đa văn hóa. Mỗi gia đình đến “thành phố biển” phía Đông Hà Nội đều có chung cảm nhận đây là nơi lý tưởng hàng đầu để an cư, lập nghiệp và tận hưởng.

8 giờ trước Thông tin đầu tư

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết kiệm khi vận hành khiến VinFast VF 7 trở thành tâm điểm săn đón trong giai đoạn thị trường sôi động nhất năm.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp toàn diện bởi Tập đoàn Sun Group, ứng dụng thiết kế, công nghệ tân tiến nhất hiện nay và được vận hành bởi Changi Airport Group (đơn vị vận hành sân bay Changi, Singapore), hứa hẹn trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới.

11 giờ trước Thông tin đầu tư

Vai trò của Cụm Thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN ) trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Vai trò của Cụm Thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN ) trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Bài viết tập trung phân tích vai trò và định hướng hoạt động của Cụm thi đua số 6 trong việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Bài viết làm rõ những đóng góp nổi bật của các Chi hội luật gia Cụm thi đua số 6 giữ vai trò “hạt nhân đổi mới”, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị từ định hướng chính trị trở thành giải pháp pháp lý cụ thể, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm rạch ròi phạm vi điều chỉnh và tránh chồng chéo.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Đây là một trong những quy định mới được bổ sung tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua sáng 10/12/2025 với 434/436 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành. Luật gồm 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2026.

13 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được thông qua với sự đồng thuận cao.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics

Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi, logistics ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh trong sản xuất, xuất khẩu, nhưng hệ thống logistics vẫn tồn tại nhiều bất cập kéo dài, đẩy chi phí lên cao và làm suy giảm lợi thế…

14 giờ trước Thông tin đầu tư

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay