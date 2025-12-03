Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL

Từ ngày 23-28/11/2025, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Vương quốc Morocco và Cộng hòa Italia.

* Tại thành phố Marrakech, Morocco, từ ngày 24-27/11/2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 93. Kỳ họp lần này có hơn 800 đại biểu từ 179 quốc gia thành viên và các đối tác của INTERPOL tham dự.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn công tác tham dự Kỳ họp Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 93

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Quốc gia và Giám sát Lãnh thổ Morocco Abdellatif Hammouchi nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tạo ra các cấu trúc an ninh chung, trong đó các quốc gia hợp tác chặt chẽ với INTERPOL và các tổ chức liên quan để đối phó với những thách thức an ninh vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Chủ tịch INTERPOL Ahmed Naser Al-Raisi và Tổng Thư ký INTERPOL Valdecy Urquiza chia sẻ Kỳ họp Đại Hội đồng lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ hội để các quốc gia thành viên cùng đối thoại, tập trung vào một loạt các thách thức an ninh toàn cầu, bao gồm các nỗ lực để xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, triệt phá các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia.

Các quốc gia sẽ cùng xây dựng một Khung chiến lược mới để Cảnh sát trên toàn thế giới mạnh mẽ hơn, để INTERPOL có thể luôn sát cánh cùng mỗi sĩ quan tuyến đầu một cách vững chắc hơn, để hợp tác không còn là lựa chọn mà là giải pháp duy nhất chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Kỳ họp

Tại Kỳ họp, INTERPOL tập trung đánh giá về những kết quả trong công tác hợp tác Cảnh sát toàn cầu thông qua việc cập nhật tình hình triển khai 29 Nghị quyết các Kỳ họp Đại hội đồng giai đoạn 2018-2024, như việc triển khai thành công nhiều chiến dịch quy mô toàn cầu của INTERPOL, góp phần triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm về môi trường, khủng bố, rửa tiền, mua bán người và tội phạm công nghệ cao; mở rộng hợp tác với khu vực tư nhân; phát triển và đưa vào sử dụng hiệu quả nhiều cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ cho các quốc gia thành viên.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cùng thảo luận để thông qua Báo cáo về Khung chiến lược của INTERPOL giai đoạn 2026-2030 với Tầm nhìn mới là “Cùng nhau chống lại tội phạm” và Nhiệm vụ mới của INTERPOL là “Kết nối và trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn”.

Các mục tiêu chiến lược mới sẽ bao gồm: Trở thành trung tâm thông tin toàn cầu đáng tin cậy cho lực lượng thực thi pháp luật; Cung cấp hỗ trợ điều tra và hoạt động đẳng cấp thế giới; Thể hiện vai trò dẫn dắt trong hoạt động thực thi pháp luật; Đảm bảo hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và nhiệm vụ của Tổ chức.

Đặc biệt, tại Kỳ họp lần này, các quốc gia thành viên đã thống nhất bầu ông Lucas Philippe, Cố vấn cấp cao của Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Pháp, ứng viên của Pháp làm Chủ tịch INTERPOL nhiệm kỳ 2026-2029; bầu 05 vị trí trong Ban Lãnh đạo Thường trực INTERPOL nhiệm kỳ 2026-2028 gồm: Phó chủ tịch đại diện châu Á; 01 Ủy viên đại diện châu Á; 01 Ủy viên đại diện châu Âu và 02 Ủy viên đại diện châu Phi.

* Bên lề Kỳ họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã có các cuộc gặp, làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Từ Đại Đồng và Tư lệnh Cảnh sát Singapore Hoong Wee Teck nhằm thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Từ Đại Đồng

Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát các nước trong phòng, chống các loại tội phạm mà các bên cùng quan tâm như: tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, mua bán người…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Tư lệnh Cảnh sát Singapore Hoong Wee Teck

Đồng chí Thứ trưởng cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình hợp tác, trên cơ sở đó thống nhất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và các nước; phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có, đặc biệt là hợp tác qua kênh INTERPOL, nhằm tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp điều tra vụ án, vụ việc và xác minh, truy bắt đối tượng truy nã.

* Tại Italia, ngày 27/11/2025, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng Vụ trưởng điều phối liên lực lượng Cảnh sát quốc gia Italia Annziato Perfect Varde để chia sẻ, tìm hiểu các nội dung trong các lĩnh vực chuyển đổi số; đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia.

Ngoài ra, hai Bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong tương lai trong công tác trao đổi đoàn, trao đổi thông tin tội phạm, tạo điều kiện cho công dân hai nước làm ăn, sinh sống tại nước sở tại; sớm cho ý kiến về Nghị định thư thay thế Hiệp định phòng, chống tội phạm năm 2014 và dự thảo về thành lập Ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm nhằm góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.