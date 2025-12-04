Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

17:12 04/12/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn Giết người gây hoang mang dư luận.

1-1764843142.jpg

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên và đối tượng thực hiện hành vi Giết người là Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn (nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, tỉnh Lạng Sơn).

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/01/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 – tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

2-1764843147.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; ngày 29/11/2025, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các Quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Qua vụ việc này, đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân:

(1) Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

(2) Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các Hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...

Theo bocongan.gov.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://bocongan.gov.vn/bai-viet/khoi-to-bat-tam-giam-doi-voi-doan-van-sang-ve-toi-giet-nguoi-1764739308

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại Bên khung cửa tư pháp
Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới, chủ trương của Đảng và...

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL Bên khung cửa tư pháp
Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL

Từ ngày 23-28/11/2025, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ...

Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai Bên khung cửa tư pháp
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai

( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm...

Thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện dành cho người chưa thành niên Bên khung cửa tư pháp
Thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện dành cho người chưa thành niên

(Pháp lý). Ngày 24/11/2025, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức buổi tập huấn “Những nội dung...

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra Bên khung cửa tư pháp
Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với...

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID Bên khung cửa tư pháp
Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Chiều 17/11/2025, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Mới cập nhật
Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội. Nhiều ý kiến đã phân tích, làm rõ thêm về kết quả nổi bật đạt được của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ, trao quyền mạnh mẽ cho Chính phủ; đồng thời ban hành nhiều luật, nghị quyết đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Đó là dự đoán của GS. Tan Yap Peng tại Tọa đàm “Robot và tự động hóa thông minh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, diễn ra sáng 4/12, về một thế hệ robot hình người được tạo ra từ vật liệu mềm và AI vật lý.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại

Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc. Việc thực hiện tốt công tác đặc xá có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, thi đua học tập, cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

4 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khi doanh nghiệp tư nhân tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo

Khi doanh nghiệp tư nhân tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo

Chuẩn bị tâm thế, tiềm lực và chiến lược từ sớm, từ xa, nên khi bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, T&T Group nhanh chóng nổi lên như một “ông lớn” với loạt dự án tầm quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp sức cùng Chính phủ thực hiện thành công cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

5 giờ trước Thông tin đầu tư

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 3)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 3)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2, Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của dự án Luật Thuế GTGT sửa đổi, và Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất Đai 2024.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nhà khoa học VinFuture hé lộ “vũ khí của tương lai” trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư

Nhà khoa học VinFuture hé lộ “vũ khí của tương lai” trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư

Sau nhiều thập kỷ bị lãng quên vì sự ra đời của thuốc kháng sinh, liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) đang trở lại mạnh mẽ. Tại tọa đàm “Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học hàng đầu thế giới dự báo đây sẽ là liệu pháp của tương lai, giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

Từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026, Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) trân trọng giới thiệu triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” | “The Foliage V – The Touch of Science”, nhằm tôn vinh những thành tựu khoa học và ứng dụng sáng tạo vì sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm Giải thưởng VinFuture cũng như 5 mùa triển lãm "Tỏa" của VCCA.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay