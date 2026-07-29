Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Bộ Chính trị: Xử nghiêm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật

08:47 29/07/2026
Chỉ thị của Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dân chủ, đặc biệt là các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 20/7/2026).

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu thống nhất trong toàn Đảng và hệ thống chính trị quan điểm chỉ đạo về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc"; dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển đất nước. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

a1-1785290238.png
 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV

Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò làm chủ của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và vì mục tiêu nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Mở rộng dân chủ ở cơ sở phải trên nguyên tắc kết hợp dân chủ-kỷ cương-pháp quyền; gắn quyền lợi và trách nhiệm, thúc đẩy đối thoại xã hội, tôn trọng sự khác biệt trong khuôn khổ pháp luật song hành với thực thi kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện, hành vi lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước.

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở... Nghiên cứu đưa kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên hằng năm. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời

Bộ Chính trị cũng lưu ý, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về dân chủ và thực hành dân chủ, quyền và trách nhiệm công dân; hình thành văn hóa thực hành dân chủ gắn với tuân thủ pháp luật. Tăng cường quản lý, định hướng và chủ động cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời về những vấn đề Nhân dân quan tâm; xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Tăng cường lắng nghe ý kiến nhân dân, phản hồi hai chiều, tương tác, đối thoại trực tiếp, trực tuyến giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Nêu cao trách nhiệm tiếp thu, trả lời, giải đáp, giải quyết, giải trình của các cơ quan đảng, nhà nước đối với những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, nhất là quyền giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, quản trị, điều hành của chính quyền tại cơ sở.

Cũng theo chỉ thị, phải nâng cao chất lượng, chủ động dự báo, nắm bắt, phân tích và giải quyết kịp thời, hiệu quả thông tin dư luận xã hội, tình hình nhân dân, nhất là kiến nghị của cử tri và nhân dân trên ứng dụng công nghệ số. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, không để hình thành điểm nóng, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

"Kịp thời phát hiện và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhất là trên không gian mạng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dân chủ, đặc biệt là các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội", chỉ thị nêu rõ.

Một vấn đề nữa chỉ thị đặt ra, là cần đổi mới phương thức thực hiện dân chủ ở cơ sở thích ứng không gian số, dữ liệu mở, bảo đảm công khai, minh bạch; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

“Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương về thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, trách nhiệm, đạo đức xã hội, nhất là kỷ luật phát ngôn, sử dụng mạng xã hội. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị định kỳ đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm”, chỉ thị nêu rõ.

Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/bo-chinh-tri-xu-nghiem-hanh-vi-dang-tai-phat-tan-thong-tin-sai-su-that-post1863352.tpo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập' Sự kiện - Chính sách
Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam chuyển sang mô hình phát triển tự cường và hội nhập, lấy khoa học công nghệ, đổi mới...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Sự kiện - Chính sách
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai...

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia Sự kiện - Chính sách
Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và...

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng Sự kiện - Chính sách
Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội Sự kiện - Chính sách
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời...

Tổng Bí thư ký ban hành Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư ký ban hành Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban...

Mới cập nhật
Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

(Pháp lý). Việc Việt Nam chủ động đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế số cũng như tham gia quá trình đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN phản ánh nỗ lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số và hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

6 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Sau giai đoạn sàng lọc khắt khe, dòng tiền đầu tư đang quy tụ về các đô thị vệ tinh đáp ứng trọn vẹn "kiềng ba chân": Vị trí kết nối chiến lược, hạ tầng công nghiệp bứt phá và quy hoạch đồng bộ. Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, ROX Living Đồng Văn đang trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu tọa độ trung tâm cùng tiến độ triển khai thực tế.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam chuyển sang mô hình phát triển tự cường và hội nhập, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; nhận diện đầy đủ, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển...

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của cấp ủy các cấp.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhất là khi thiếu tài sản bảo đảm hoặc cần giải ngân trong thời gian ngắn.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay