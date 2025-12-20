Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
BIM Land khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay tại Hạ Long

08:00 20/12/2025
Ngày 19/12/2025, tại Bán đảo 3 - Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, BIM Group chính thức khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động khởi công cụm 3 công trình lớn của Tập đoàn tại Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.

Cụm 03 công trình lớn được BIM Group khởi công tại Quảng Ninh trong dịp này gồm: Dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà; Dự án Nhà ở xã hội Hùng Thắng và tòa tháp Aria Bay tại phường Bãi Cháy.

1-1766207768.jpg

Nghi thức khởi công hai công trình lớn của BIM Group tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo BIM Group cùng các đối tác, đại lý phân phối, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao việc Tập đoàn BIM triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn, đa lĩnh vực trong khuôn khổ chương trình khởi công - khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo đại diện BIM Group, sau hơn 30 năm tiên phong đầu tư những dự án trọng điểm, đóng góp vào sự phát triển ngoạn mục về hạ tầng bất động sản và du lịch của Quảng Ninh, tính đến trước năm 2025, tổng vốn đầu tư của tập đoàn trên địa bàn tỉnh đạt gần 75.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Riêng trong năm 2025, BIM Group tiếp tục được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 12 dự án mới với tổng mức đầu tư hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, tòa tháp đôi Aria Bay có tổng mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng, quy mô cao 40 tầng với hơn 2.314 căn hộ cao cấp, phát triển trên quỹ đất thương mại - dịch vụ có thời hạn sử dụng lâu dài.

2-1766207784.jpg

Tòa tháp Aria Bay sở hữu thiết kế nổi bật, gợi hình ảnh những phím đàn piano vươn cao trước vịnh di sản, thực hiện bởi “ông lớn” kiến trúc AEDAS (Anh).

Dự án là mảnh ghép quan trọng trong tầm nhìn phát triển Khu đô thị Halong Marina, một “New CBD” bên vịnh di sản, hội tụ đa giá trị: sống, nghỉ dưỡng, giải trí và đầu tư. Bán đảo 3 của Halong Marina với sự hiện diện của tổ hợp Marina Bayfront District và tòa tháp Aria Bay, được quy hoạch là tâm điểm nghỉ dưỡng mang dấu ấn quốc tế của toàn khu đô thị.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại Hạ Long ngày càng khan hiếm, Aria Bay và Marina Bayfront District sở hữu vị trí sát biển, trực vịnh hiếm có. Trên nền tảng đó, BIM Group giới thiệu một phong cách sống mới: Front Row Life - đặc quyền sống tại “hàng ghế đầu” trước kỳ quan thế giới.

3-1766207784.jpg

Tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay hình thành nên một “All-in-one District” đậm chất quốc tế bên vịnh Hạ Long.

Được ví như những “giai điệu trên tầng không” ngân vang trước vịnh di sản, Aria Bay mang dấu ấn kiến trúc giật cấp như những phím đàn piano trước biển, cùng hệ sinh thái hơn 100 tiện ích sống - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe cao cấp. Từ kiến trúc, cảnh quan đến tiêu chuẩn dịch vụ, dự án có sự đồng hành của các đối tác quốc tế uy tín như AEDAS (Anh), KUME Design Asia (Nhật Bản), Coopers Hill (Anh) và Sailing Club Leisure Group.

Chất sống quốc tế tại Aria Bay còn được cộng hưởng cùng những điểm nhấn thuộc tổ hợp Marina Bayfront District như: Sailing Club Halong; Soul Boutique Halong; các tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí cao cấp và những biểu tượng cảnh quan - nghệ thuật mới. Những mảnh ghép này sẽ góp phần tái định nghĩa trải nghiệm du lịch tại Hạ Long, thu hút dòng khách chất lượng cao đến từ trong nước và quốc tế.

4-1766207784.jpg

Aria Bay mở ra tầm nhìn panorama vô tận, ôm trọn Vịnh - Hồ - Phố, nơi mỗi ngày là một trải nghiệm sống độc bản. Ảnh: Phối cảnh tầm nhìn từ căn hộ tòa Sol – Aria Bay.

Những giá trị cốt lõi khác biệt đã tạo đà bứt phá cho Aria Bay trên thị trường BĐS Hạ Long. Chỉ trong thời gian ngắn, 70% quỹ căn hộ tại dự án đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng ưu tú. Đáng chú ý, tòa tháp Mi đã ghi nhận mức độ quan tâm lên tới 95% quỹ căn, trong khi tòa tháp Sol - dù mới được giới thiệu - cũng đạt tỷ lệ quan tâm hơn 40%. Sau khi chính thức khởi công, Aria Bay được kỳ vọng sẽ tiếp tục chạm tới những cột mốc mới, đặc biệt khi quỹ căn tòa Sol với tầm nhìn trực diện vịnh di sản được giới thiệu ra thị trường trong thời gian tới.

Đồng thời, Aria Bay cùng các dự án trọng điểm khác tại Halong Marina được dự báo sẽ hưởng lợi từ sức bật chung của thị trường, trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, bất động sản, du lịch và kinh tế biển tại Quảng Ninh đồng loạt được khởi công, khánh thành trong năm nay, qua đó mở rộng tiềm năng của điểm đến và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng trong giai đoạn tiếp theo.

PV

Bim Group
