Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng

09:38 18/11/2025
Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho hai hạng vé Business và SkyBoss trên các đường bay phủ khắp Việt Nam, với mức giá trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), áp dụng cho các chuyến bay từ nay đến hết 31/01/2026.

Với mức giá chỉ từ 1,8 triệu đồng, hạng vé SkyBoss mang đến loạt tiện ích 5 trong 1 hấp dẫn xuyên suốt trải nghiệm bay từ mặt đất đến trên chuyến bay như phòng chờ sang trọng, hành lý xách tay lên đến 10kg (*), hành lý ký gửi đến 30kg (*), ẩm thực đa dạng trên tàu bay cùng chỗ ngồi da êm ái và rộng rãi.

Hành khách bay cùng hạng vé Thương gia - Business của Vietjet tận hưởng ưu đãi lớn trên các chặng bay khắp Việt Nam với giá chỉ từ 2,5 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Hành khách Business sẽ hưởng đặc quyền ưu tiên xuyên suốt hành trình bay với 18kg hành lý xách tay (*) và 40kg hành lý ký gửi (*).

vj-flight-crew-2-1763433464.jpg

Đặc biệt, hành khách Business còn được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới, đánh thức giác quan bằng tiệc ẩm thực xanh phong phú, các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng như Phở Thìn, Bún Bò Huế, Bánh mì Việt Nam, Gà sốt Gravy, cá Basa nướng bơ, Cơm Cari gà, cá, bánh Paratha, tận hưởng trọn vẹn đại tiệc ẩm thực trên mây cùng rượu vang, trà, café, cocktail… trong khoang riêng sang trọng với ghế nằm phẳng trên tàu bay thân rộng A330 hiện đại.

Cùng Vietjet khám phá khắp mọi miền Việt Nam trong mùa lễ hội với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ không khí se lạnh cuối năm ở Hà Nội, đến những bãi biển cát trắng ngập nắng ấm của Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang… cùng nhiều điểm đến thú vị khác khắp mọi miền đất nước Việt Nam, tất cả đã sẵn sàng chào đón bạn dịp cuối năm. Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Bay đẳng cấp Boss, giá chỉ Eco, Vietjet thôi!

(*) Áp dụng tùy nhóm đường bay

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.

PV

