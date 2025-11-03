Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn bứt phá

10:16 03/11/2025
Hải Phòng đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ chưa từng có, trở thành tâm điểm mới của kinh tế miền Bắc. Trong bức tranh đó, bất động sản nổi lên như lĩnh vực dẫn dắt, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ hàng loạt lợi thế đặc biệt - từ quy hoạch, hạ tầng đến tiềm năng tăng giá vượt trội. Nổi bật trong số đó là Ruby Coastal City, dự án biểu tượng kiến tạo chuẩn sống thượng lưu bên bờ biển Đồ Sơn.

Hải Phòng - Cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc

Sau khi sáp nhập cùng Hải Dương, Hải Phòng chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển toàn diện với diện tích hơn 3.190 km², dân số hơn 4,6 triệu người và quy mô kinh tế đạt gần 660.000 tỷ đồng - lớn thứ ba cả nước. Cùng với không gian mở rộng, thành phố đang hình thành mô hình “siêu đô thị ven biển” năng động bậc nhất Việt Nam.

Hiện nay, hạ tầng thành phố Hải Phòng được đánh giá là hiện đại hàng đầu cả nước, giữ vai trò đầu mối giao thông chiến lược ở miền Bắc nhờ sự đồng bộ, đa phương thức và có chiều sâu, từ đường cao tốc, quốc lộ, cảng biển, sân bay quốc tế, mạng lưới đường sắt, đường thủy dày đặc… Trong đó, dự án đường vành đai đang được phát triển và đặc biệt là đường sắt cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai sắp khởi công sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho kinh tế “Thành phố Hoa phượng đỏ”.

1-1762139773.jpg

Khu vực Đồ Sơn được quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp sinh thái ven biển gắn với trung tâm dịch vụ hàng hải quốc tế, mang đến tiềm năng tăng giá bền vững cho bất động sản

Những lợi thế rõ ràng từ việc mở rộng không gian phát triển, kinh tế tăng trưởng nhanh, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ đang đưa Hải Phòng trở thành điểm đến định cư và đầu tư kinh doanh hấp dẫn với những khách hàng tinh hoa như doanh nhân, chuyên gia cao cấp hoặc nhà đầu tư thượng lưu, từ đó làm tăng nhu cầu về bất động sản hàng hiệu. Cùng với đó, quy hoạch đưa Hải Phòng trở thành siêu đô thị lớn thứ 3 cả nước, là cực tăng trưởng có ảnh hưởng quốc tế sẽ làm tăng giá bất động sản và tạo nên thị trường sôi động.

Trong bối cảnh đầy triển vọng này, một dự án nằm ở vị trí đắc địa, được đầu tư đồng bộ, bài bản về hệ tiện ích sống - nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí như Quần thể biệt thự biển và sân gôn (Sea Golf Villas) Ruby Coastal City tại Đồ Sơn đang nắm giữ lợi thế rất lớn, phù hợp với cả khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư.

Ruby Coastal City - Dấu ấn thượng lưu giữa thành phố biển

Tọa lạc tại vị trí kim cương của Đồ Sơn, Ruby Coastal City là quần thể biệt thự biển - sân golf độc bản, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí 5 sao.


Dự án gồm 89 căn biệt thự bao quanh bởi không gian xanh mát, liền kề sân golf Ruby Tree Golf Resort và bờ biển Đồ Sơn thơ mộng. Mỗi căn biệt thự có diện tích trên 300 m², thiết kế tinh tế, sang trọng, cửa kính chạm sàn đón trọn ánh sáng và gió biển tự nhiên - mang đến trải nghiệm sống giao hòa cùng thiên nhiên.

2-1762139780.png

Ruby Coastal City là bất động sản hàng hiệu mang tính hưởng thụ

Điểm nhấn khác biệt của Ruby Coastal City là dòng kênh đào uốn lượn bên trong quần thể, tạo thế phong thủy vượng khí - tài lộc, đồng thời đem lại cảm giác thư thái, tĩnh tại cho gia chủ.

Ngoài không gian xanh, Ruby Coastal City sở hữu hệ thống tiện ích toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc và giải trí của giới tinh hoa: sân golf tiêu chuẩn quốc tế, sân tennis, bóng rổ, pickleball, chèo thuyền kayak, lướt thuyền buồm, nhà hàng hay khu thể thao nước.

3-1762139780.png

Đa dạng trải nghiệm đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm của giới thượng lưu

Nổi bật giữa hệ thống tiện ích đỉnh cao của Ruby Coastal City là khu shop cao cấp với gần 30 căn shophouse hội tụ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực, từ Ngân hàng SeABank, Siêu thị BRGMart, Kem Thủy Tạ Gourmet, Gốm Chu Đậu đến nhà hàng hải sản, quán cà phê… tạo nên một hệ sinh thái thương mại trọn vẹn.

Sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích đồng bộ, pháp lý minh bạch cùng sổ hồng lâu dài, Ruby Coastal City không chỉ là chốn an cư lý tưởng của giới tinh hoa mà còn là tài sản đầu tư bền vững, đón đầu giai đoạn tăng trưởng bứt phá của bất động sản Hải Phòng. Ruby Coastal City - kiệt tác ven biển kiến tạo phong cách sống thượng lưu, khởi nguồn cho hành trình phồn vinh mới tại thành phố cảng.

PV

