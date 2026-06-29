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VinMec khai trương hệ thống trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao – kiến tạo hệ sinh thái phẫu thuật robot đa kết nối đầu tiên tại Việt Nam

09:40 29/06/2026
Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam. Không chỉ đầu tư các nền tảng robot phẫu thuật tiên tiến hàng đầu thế giới, Vinmec còn tiên phong xây dựng hệ sinh thái phẫu thuật robot đa chuyên khoa, đa bệnh viện và đa đối tác công nghệ quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại cho người dân trên cả nước.

Điểm khác biệt nổi bật của hệ thống Trung tâm là mô hình hệ sinh thái robot đa kết nối đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Thay vì đầu tư máy móc đơn lẻ, Vinmec triển khai đồng bộ nhiều robot phẫu thuật hàng đầu thế giới trong một nền tảng vận hành thống nhất, kết nối giữa các bệnh viện trên toàn hệ thống. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Times City giữ vai trò trung tâm điều phối chuyên môn, liên kết với các Trung tâm Phẫu thuật Robot tại Vinmec Smart City, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Cần Thơ và các bệnh viện còn lại trong hệ thống.

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Khoảnh khắc khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao đa kết nối đầu tiên tại Việt Nam

Trong lĩnh vực Ngoại tổng quát, Vinmec vận hành đồng bộ các hệ thống Da Vinci Xi (Vinmec Times City), Hugo RAS (Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park) và Toumai MT-1000 (Vinmec Smart City, Vinmec Cần Thơ) - những nền tảng robot ngoại khoa tiên tiến hàng đầu hiện nay. Sự kết hợp này cho phép phẫu thuật viên tiếp cận hiệu quả các vị trí giải phẫu sâu, thực hiện các thao tác tinh vi trong không gian hẹp với độ chính xác cao, đồng thời lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho từng bệnh lý và từng người bệnh. Đặc biệt, Toumai MT-1000 mở ra khả năng phẫu thuật từ xa trên nền tảng kết nối 5G, tạo tiền đề cho các mô hình chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

Trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, Vinmec đầu tư đồng bộ các robot thay khớp thế hệ mới ROSA (Vinmec Smart City), MISSO (Vinmec Times City, Vinmec Cần Thơ) và CORI (Vinmec Ocean Park 2, Vinmec Hải Phòng, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Phú Quốc, Vinmec Nha Trang). Các công nghệ này cho phép lập kế hoạch điều trị dựa trên đặc điểm giải phẫu riêng của từng người bệnh, hỗ trợ định vị và cân chỉnh khớp với độ chính xác đến từng milimet, góp phần tối ưu kết quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục sau phẫu thuật.

Trong lĩnh vực Thần kinh - Cột sống, tổ hợp công nghệ StealthStation S8, robot Mazor X Stealth Edition và hệ thống O-arm with StealthStation O2 (Vinmec Smart City, Vinmec Đà Nẵng) cung cấp khả năng dẫn đường, định vị và kiểm chứng hình ảnh theo thời gian thực ngay trong quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, phẫu thuật viên có thể tiếp cận chính xác các cấu trúc giải phẫu phức tạp, nâng cao độ an toàn và giảm thiểu nguy cơ biến chứng trong các can thiệp kỹ thuật cao.

Bên cạnh hệ sinh thái công nghệ tiên tiến, Vinmec cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển mô hình phẫu thuật robot “3 trong 1”: Cá thể hóa - Tự động hóa - Chuẩn hóa. Người bệnh được xây dựng kế hoạch điều trị riêng biệt trên nền tảng dựng hình và mô phỏng 3D trước phẫu thuật; được hỗ trợ bởi hệ sinh thái robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phẫu thuật; được tiếp cận quy trình điều trị theo các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia xuất sắc. Để vận hành hệ sinh thái phẫu thuật robot quy mô lớn, Vinmec đã xây dựng đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, trải qua các chương trình sát hạch nghiêm ngặt và sở hữu các chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế. Năng lực làm chủ công nghệ chính là nền tảng đảm bảo chất lượng chuyên môn, tính an toàn và hiệu quả điều trị trong từng ca phẫu thuật.

Song song với việc đưa hệ thống Trung tâm vào hoạt động, Vinmec chính thức thành lập Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Phẫu thuật Robot với nguồn tài trợ gần 300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup. Quỹ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt rào cản chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người dân trên cả nước, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

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Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - công bố Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Phẫu thuật Robot.

Tại sự kiện, GS.TS.BS Trần Văn thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu: “Tôi đánh giá cao định hướng của Vinmec khi không chỉ đầu tư trang thiết bị mà còn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bao gồm điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế”. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng ghi nhận giá trị nhân văn của Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Phẫu thuật Robot, góp phần giúp những người bệnh phù hợp có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến.

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GS.TS.BS Trần Văn thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại buổi lễ

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết: “Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao được triển khai với mô hình đa kết nối: Kết nối chuyên gia, kết nối bệnh viện và kết nối các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong cùng một hệ sinh thái. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người bệnh tại Việt Nam cơ hội tiếp cận những thành tựu ngoại khoa tiên tiến nhất và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của y tế công nghệ cao và phẫu thuật chính xác trong khu vực”.

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GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - chia sẻ về tầm nhìn chiến lược phát triển phẫu thuật robot tại Vinmec

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, Hệ thống Y tế Vinmec; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - giá trị cốt lõi của trung tâm không chỉ nằm ở các hệ thống robot hiện đại, mà còn ở khả năng chuyển hóa công nghệ thành năng lực chuyên môn bền vững. “Chúng tôi mong muốn phát triển trung tâm điều trị, đồng thời xây dựng một đơn vị học thuật về phẫu thuật robot, kết hợp giữa thực hành lâm sàng, đào tạo hàn lâm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, với sự tham gia của các chuyên gia phẫu thuật robot hàng đầu Việt Nam và quốc tế”, PGS Phạm Văn Bình chia sẻ.

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PGS.TS.BS Phạm Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, Hệ thống Y tế Vinmec; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - phát biểu tại sự kiện

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Khách mời trải nghiệm không gian công nghệ robot tại sự kiện

Sự ra đời của hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của Vinmec, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngoại khoa Việt Nam sang kỷ nguyên phẫu thuật chính xác, cá thể hóa và công nghệ cao. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đưa các thành tựu y học tiên tiến của thế giới đến gần hơn với người dân, đồng thời đặt nền móng để Việt Nam từng bước trở thành hệ thống trung tâm phẫu thuật robot và điều trị công nghệ cao mới của khu vực Đông Nam Á./.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinmec
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