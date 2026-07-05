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Sống khỏe chủ động: Nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc

17:39 05/07/2026
Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây đắp từ những khoảnh khắc sum vầy, mà còn từ sự quan tâm dành cho nhau mỗi ngày. Tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế, Vinamilk Sure mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - một trong những nền tảng giúp gìn giữ sự gắn kết và yêu thương dưới mỗi mái nhà.

Với chủ đề "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc", Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại Huế đã gợi mở nhiều câu chuyện về sự gắn kết giữa các thế hệ và những giá trị làm nên một gia đình hạnh phúc. Từ những chia sẻ tại diễn đàn "Chuyện nhà mình", một thông điệp được nhấn mạnh là hạnh phúc không phải điều gì lớn lao, xa vời mà được vun đắp bằng sự quan tâm thiết thực dành cho nhau mỗi ngày.

Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng được nâng cao và xu hướng già hóa dân số rõ nét, chăm sóc sức khỏe cho ông bà, cha mẹ đang trở thdinành một phần quan trọng của hành trình gắn kết các thế hệ, giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh, chủ động và tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

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Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế thu hút hàng nghìn người dân tham dự (Ảnh: VN)

Thấu hiểu sâu sắc điều này, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure đã tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với mong muốn lan tỏa nhận thức về vai trò của sức khỏe trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Bởi phía sau những khoảnh khắc sum vầy, sức khỏe của ông bà, cha mẹ luôn là một trong những nền tảng quan trọng giúp mỗi thành viên thêm an tâm trong cuộc sống.

Sự đồng hành của Vinamilk Sure tại lễ mít tinh năm nay chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp duy trì thể trạng vững vàng cho cha mẹ, ông bà mà còn là điểm tựa để con cháu an tâm cống hiến, tạo nên một vòng tròn yêu thương khép kín và bền vững dưới mỗi mái nhà”, đại diện nhãn hàng nhấn mạnh.

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Gian hàng Vinamilk và Vinamilk Sure thu hút đông đảo người tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế (Ảnh: VN)

Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019 và đến năm 2050, con số này dự kiến tăng lên hơn 25%. Đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ dân số già. 

Là thương hiệu đã gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam gần nửa thế kỷ, Vinamilk thấu hiểu rằng “tuổi tác không phải là giới hạn, mà là một giai đoạn sống cần được thấu hiểu đúng cách”. Vinamilk Sure được ra đời với mục tiêu mang đến lựa chọn dinh dưỡng cân bằng, giúp người Việt bước vào tuổi 50+ duy trì thể trạng, phong độ và sự chủ động trong cuộc sống mỗi ngày.

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Vinamilk mang đến giải pháp dinh dưỡng cân bằng, cho tuổi hoàng kim thêm rực rỡ (Ảnh: VN)

Xuất phát từ nhu cầu người tiêu dùng, thực phẩm dinh dưỡng y học Vinamilk Sure Prevent Gold đã vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe của Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 để được vinh danh tại hạng mục "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi" (Best Life-stage Innovation). 

Mỗi sản phẩm chứa 39 dưỡng chất, bao gồm hệ đạm chất lượng cao với 9 axít amin thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được, góp phần bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ cải thiện sức khỏe mỗi ngày. Đây chính là "chìa khóa vàng" hỗ trợ tăng cường đề kháng, trí nhớ, hỗ trợ khỏe xương khớp và tim mạch cho người lớn tuổi, từ đó tự tin tận hưởng cuộc sống vui vầy bên con cháu.

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Vượt qua nhiều đối thủ lớn trên thế giới, Vinamilk Sure Prevent Gold vừa xuất sắc được vinh danh là "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi" (Ảnh: VN)

Trong bối cảnh cơ cấu dân số đang thay đổi, câu chuyện chăm sóc người lớn tuổi không còn là vấn đề của riêng mỗi gia đình mà ngày càng trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Đó cũng là lý do những giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho từng giai đoạn cuộc đời ngày càng được chú trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu sống khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt khi tuổi tác tăng lên.

Với Vinamilk Sure, hành trình chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà là đồng hành cùng mỗi giai đoạn sống của người Việt: Để tuổi 50+ hôm nay có thể sống khỏe chủ động, tiếp tục tận hưởng và viết thêm những hành trình mới theo cách rực rỡ nhất của riêng mình. Nhãn hàng đồng thời tiếp tục đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu xây dựng những "địa chỉ hạnh phúc" trên khắp cả nước, nơi mỗi thành viên ở mọi lứa tuổi đều được yêu thương và chăm sóc vẹn tròn./.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Địa chỉ: Số 10, Tân Trào, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Prevent Gold (dạng bột)

Thực phẩm dinh dưỡng y học: Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Diacerna (dạng bột và dạng lỏng)

Thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn ăn uống kém: Vinamilk Sure Gold

Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung canxi – Vinamilk Sure Canxi-Pro

Sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

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