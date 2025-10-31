Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
1 năm xưởng dịch vụ tăng gấp 3, VinFast không có đối thủ về hậu mãi tại Việt Nam

10:51 31/10/2025
Từ 111 xưởng vào cuối 2024, đến nay VinFast đã vận hành 330 xưởng dịch vụ trải rộng toàn quốc và đạt 400 xưởng trong 2025. Khẳng định vị thế dẫn đầu hậu mãi ngành ô tô Việt Nam, VinFast giúp khách hàng thuận tiện, tiết kiệm, được phục vụ mọi lúc mọi nơi khi trải nghiệm với xe điện.

Mở rộng mạnh mẽ, đặt mục tiêu 400 xưởng trong năm 2025

Không chỉ dẫn đầu về doanh số (103.884 xe trong quý III/2025), VinFast đang xây chắc ngôi đầu trong mảng hậu mãi tại thị trường ô tô Việt Nam với mạng lưới xưởng dịch vụ đang mở nhanh chưa từng có.

Chỉ sau chưa đầy 1 năm - từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025 - số lượng xưởng dịch vụ của VinFast đã tăng gấp 3 lần - từ 111 xưởng lên hơn 330 xưởng trên khắp cả nước. Chưa hết, hãng đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ vận hành 400 xưởng dịch vụ - con số bỏ xa bất kỳ hãng xe nào tại Việt Nam.

“Gần nhà tôi cũng mới mở một xưởng mới nên cần gì có thể ra làm luôn. Đi đến tỉnh, thành phố nào cũng thấy có điểm dịch vụ của VinFast. Tính ra, số lượng xưởng VinFast mở trong vài năm phải gấp 3 lần các thương hiệu nước ngoài đã ở đây hàng chục năm”, anh Xuân Bình, một chủ xe VinFast VF 8 ở TP.HCM đánh giá.

1-1761882690.jpg

Không chỉ mở rộng về “lượng”, xưởng dịch vụ VinFast còn tăng về “chất”. Hơn 70% các dự án xưởng đang thi công có diện tích từ 2.000 m² trở lên, cho thấy sự đầu tư bài bản từ mặt bằng, hạ tầng cho tới quy trình. Đồng thời, các xưởng được lựa chọn tại vị trí chiến lược - khu vực đô thị lớn và tỉnh thành có dân số đông, nhu cầu dịch vụ cao, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố du lịch đang chuyển đổi xanh mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, VinFast tích hợp sẵn hạ tầng trạm sạc đồng bộ ngay tại các xưởng, nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng: vừa sửa chữa, bảo dưỡng, vừa sạc lại xe trong một điểm đến duy nhất.

Giới phân tích đánh giá, khách hàng là những người được hưởng lợi đầu tiên nhờ nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa mà không cần mất quá nhiều thời gian. Việc phủ rộng giúp VinFast phục vụ lượng xe lớn cùng lúc mà không bị quá tải, điều rất quan trọng trong giai đoạn xe điện bùng nổ.

Để nâng cao về “chất”, chính sách nhân sự cũng được VinFast chú trọng. Hiện tại, hãng xe Việt đang mở chương trình đào tạo 3.200 kỹ thuật viên lành nghề, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho các xưởng dịch vụ nói riêng và cả ngành xe điện nói chung.

Miễn phí sạc, bảo hành vượt chuẩn, chăm sóc khách hàng từ A đến Z

Không chỉ ấn tượng về tốc độ và quy mô xưởng dịch vụ, theo nhiều người dùng, VinFast còn tạo khác biệt ở chính sách hậu mãi - từ trải nghiệm sử dụng tới chi phí vận hành và cảm giác an tâm của khách hàng.

Trong đó, chính sách vô tiền khoáng hậu mà chỉ VinFast làm được đó là miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng V-Green, giúp người dùng xe điện được trải nghiệm đặc quyền “0 đồng nhiên liệu”. Đây là một lợi thế cạnh tranh và động lực cho người dân chuyển đổi xanh, khi khách hàng tiết kiệm được hàng triệu đến hàng chục triệu đồng tiền nhiên liệu so với xe xăng.

2-1761882700.jpg

Bên cạnh đó, VinFast đang duy trì chính sách bảo hành từ 7-10 năm, dài gấp 2-3 lần so với mặt bằng xe động cơ xăng hiện nay. Điều này tạo ra sự yên tâm lớn: khách hàng không chỉ mua xe, mà được thừa hưởng gói dịch vụ và chăm sóc dài hạn. Cùng đó là hệ sinh thái dịch vụ 5 sao bao gồm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời hạn bảo hành xe, hỗ trợ giao nhận xe tại nhà khi bảo dưỡng, sửa chữa hay chính sách cho mượn pin/xe miễn phí trong trường hợp sửa pin/động cơ…

“VinFast không còn là một nhà sản xuất bán xe thông thường mà là một nhà cung cấp dịch vụ”, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng là người dùng xe VF 8 nhìn nhận. Trong trải nghiệm người dùng, bán xe điện chỉ là khởi đầu, điều quyết định là hệ thống dịch vụ sau bán hàng và theo ông, VinFast đã đầu tư mạnh vào khu vực này.

Các chuyên gia đánh giá, khách hàng khi chọn VinFast không chỉ chọn một chiếc xe điện - họ lựa chọn một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Khi xe điện trở thành xu hướng và người dùng đặt yêu cầu cao hơn về dịch vụ, thì mạng lưới, chính sách và cam kết hậu mãi của VinFast là bước đi chiến lược để thương hiệu Việt không chỉ dẫn đầu “số lượng” mà còn dẫn đầu về “chất lượng”.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
