Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh”

09:27 15/08/2025
Từ câu chuyện BĐS Thủ Thiêm (TP.HCM) bứt phá ngoạn mục nhờ hạ tầng, nhiều chuyên gia nhận định Hải Phòng với tâm điểm là đảo Vũ Yên đang lặp lại kịch bản tăng giá này nhưng ở tầm cao hơn. Khi Vũ Yên đã vào “bệ phóng” tăng giá, những nhà đầu tư nhanh chân đi trước một bước sẽ thắng cả chu kỳ nhờ tấm vé hạng nhất trên “đường băng tăng trưởng”.

Phiên bản nâng cấp của thị trường TP.HCM giai đoạn vàng son

Khoảng 15-20 năm trước, Thủ Thiêm còn là vùng đất hoang sơ, hạ tầng hạn chế, giá đất chỉ 20-30 triệu đồng/m². Nhưng khi hầm vượt sông Sài Gòn thông xe (2011), tiếp nối bởi đại lộ Đông Tây (2011), cầu Thủ Thiêm 2 (2022) và loạt trục giao thông chiến lược kết nối trực tiếp Quận 1 (cũ), diện mạo khu vực thay đổi hoàn toàn. Chỉ sau hơn một thập kỷ, giá đất đã tăng gấp 10 lần, đạt 200-300 triệu đồng/m², thậm chí vượt 350 triệu đồng/m² ở vị trí đắc địa, biến Thủ Thiêm thành trung tâm tài chính, thương mại mới của TP.HCM.

a1-1755224803.jpeg

Hạ tầng giao thông đã dẫn lối cho BĐS Thủ Thiêm “cất cánh”

Nhìn lại “kỳ tích” tại khu vực bên kia cầu Thủ Thiêm 2 cách đây hơn thập kỷ, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng: “Những khách hàng khi ấy không chỉ mua BĐS, họ mua cơ hội đầu tư và gửi trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai. Họ không chỉ nhìn vào hiện trạng, mà quan sát chu kỳ, đọc quy hoạch và tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn. Họ không tìm giá rẻ, mà tìm động lực tăng giá”.

Đặt thị trường Hải Phòng hiện tại vào “hệ quy chiếu Thủ Thiêm”, nhiều chuyên gia cho rằng kịch bản đang lặp lại nhưng ở cấp độ cao hơn. Nếu ở Thủ Thiêm, nhà đầu tư phải chờ nhiều năm để hạ tầng và dự án hình thành, thì tại Hải Phòng, cơ hội đang mở ra khi mọi điều kiện nền tảng đều đã sẵn sàng.  

Sự xuất hiện của cầu Hoàng Gia đã xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa trung tâm cũ và đảo Vũ Yên, đồng thời “vẽ lại” bản đồ đầu tư của Hải Phòng. Thay vì một khu vực cách trở bên kia sông, đảo Vũ Yên với Vinhomes Royal Island hiện hữu ngày càng khẳng định tầm quan trọng của một phần liền mạch trong lõi trung tâm mới, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động kinh tế, thương mại và văn hóa của thành phố cảng. 

a2-1755224823.jpg

“Kỳ tích” Thủ Thiêm đang lặp lại tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng với hệ thống hạ tầng đã và đang phát triển mạnh mẽ

Tấm vé chắc chắn trên “đường băng tăng trưởng”

Kinh nghiệm từ thị trường TP.HCM cũng cho thấy, đường cong giá trị sẽ đi lên mạnh nhất trong 2-3 năm sau khi công trình hạ tầng trọng điểm được đưa vào vận hành. Điều này đồng nghĩa, giai đoạn hiện tại, khi cầu Hoàng Gia vừa thông xe, chính là thời điểm then chốt để sở hữu các sản phẩm của Vinhomes Royal Island với mức giá hấp dẫn.

a3-1755224823.jpg

Cầu Hoàng Gia thông xe, Vinhomes Royal Island trở thành tâm điểm chiến lược hội tụ dòng người và dòng tiền tại trung tâm mới của Hải Phòng

Nhiều chuyên gia cho rằng, tác động của cầu Hoàng Gia tới Vũ Yên tương tự những gì hầm vượt sông Sài Gòn và cầu Thủ Thiêm 2 từng mang lại cho Thủ Thiêm, nhưng biên độ tăng giá kỳ vọng còn lớn hơn.

“Vinhomes Royal Island đang có mức giá chỉ từ 90 triệu đồng/m2, đã bao gồm chi phí đất, hạ tầng đồng bộ và thương hiệu vận hành. Do đó, khu vực này vẫn còn nhiều dư địa tăng giá khi nhìn vào mức giá của trung tâm thành phố cách đó chỉ 5 phút di chuyển nhưng đã lên tới 200 triệu đồng/m2, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland, phân tích.

Trong mắt của những nhà đầu tư lão luyện, từng nhiều lần “đi trước một nhịp” và gặt hái thành công lớn với các dự án Vinhomes, như ông Nguyễn Đức Hiệp (Hà Nội), Vinhomes Royal Island còn mang sức hút đặc biệt vì lộ trình gia tăng giá trị gần như đã được định sẵn trong 24 tháng tới.

Đó là khi Vincom Mega Mall Royal Island và phòng khám đa khoa Vinmec đi vào vận hành (quý III/2025), tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khởi công (12/2025), dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi về đích (2026), trường liên cấp Vinschool đi vào hoạt động (tháng 10/2027)… Mỗi cột mốc đều là một lực đẩy làm thay đổi định giá tài sản.

Cũng theo ông Hiệp, các dự án của Vinhomes luôn có quy luật gia tăng giá trị rất rõ ràng. Khi hạ tầng hoàn thiện, các tiện ích đi vào vận hành, cộng đồng cư dân và du khách đổ về ngày một đông, giá trị tài sản thường tăng từ 150-300% so với thời điểm mở bán.

“Đầu tư vào Vinhomes Royal Island giai đoạn này chẳng khác nào nắm chắc tấm vé hạng nhất trên đường băng tăng trưởng khi Vũ Yên cất cánh. Đó là lý do dòng vốn chuyên nghiệp luôn ưu tiên Vinhomes - nơi biên độ tăng giá không phụ thuộc vào may rủi, mà theo một chu kỳ đã được định hình sẵn”, ông Hiệp khẳng định.

PV

