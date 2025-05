Vinschool và Vinmec ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe mầm non cho hơn 15.000 học sinh

Vừa qua, Hệ thống Giáo dục Vinschool và Hệ thống Y tế Quốc tế Vinmec đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, áp dụng từ năm học 2025 – 2026. Thỏa thuận này tạo nên một mạng lưới giáo dục – y tế khép kín, giúp hơn 15.000 trẻ mầm non Vinschool, bắt đầu từ 12 tháng tuổi, được theo dõi và chăm sóc toàn diện ngay tại trường.

Cô Nguyễn Thị Thu Trang - Đại diện Ban Lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Vinschool và Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Lễ ký kết

Thỏa thuận bao gồm bốn trụ cột kết hợp thành một vòng chăm sóc khép kín giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

1. Dinh dưỡng cá nhân hóa

Chuyên gia Vinmec xây dựng thực đơn theo mùa, theo độ tuổi và hồ sơ sức khỏe từng bé.

Bảo đảm cân bằng vi chất, phòng ngừa thiếu hụt hoặc thừa cân; hỗ trợ chuyên biệt cho trẻ kén ăn, dị ứng.

Chuyên gia Vinmec tư vấn thực đơn phù hợp theo mùa, độ tuổi và hồ sơ sức khỏe từng trẻ

2. Theo dõi y tế định kỳ

Bác sĩ Vinmec thăm khám tại trường, lưu trữ hồ sơ sức khỏe số.

Phát hiện sớm dấu hiệu chậm phát triển hoặc bệnh lý tiềm ẩn, hạn chế rủi ro cấp cứu ngoài giờ.

3. Đào tạo đội ngũ

Giáo viên mầm non được huấn luyện sơ cấp cứu, nhận diện triệu chứng bất thường và ghi chép dữ liệu sức khỏe.

Đảm bảo phản ứng nhanh – đúng chuẩn trong mọi tình huống.

4. Kết nối phụ huynh

Workshop định kỳ, tư vấn tại trường hoặc trực tuyến; hỗ trợ phụ huynh theo dõi sát sao tình hình sức khỏe và phát triển của trẻ.

Giúp cha mẹ theo dõi tiến trình phát triển và phối hợp chăm sóc đồng bộ tại nhà.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ Vinmec tư vấn 1_1 tại trường hoặc trực tuyến

Theo cô Thảo Trang, Giám đốc Khối Mầm non Vinschool, Vinschool chọn Vinmec vì ba lý do chính. Thứ nhất, Vinmec đạt chuẩn quốc tế JCI, bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất trong mọi khâu thăm khám, dinh dưỡng và cấp cứu. Thứ hai, mô hình phối hợp giữa đội ngũ chuyên gia y tế – giáo viên – phụ huynh được thiết kế chặt chẽ, giúp theo dõi và hỗ trợ kịp thời quá trình phát triển của trẻ, trên cơ sở dữ liệu được quản lý khoa học và bảo mật. Cuối cùng, sự hợp tác này nâng tầm chuẩn dịch vụ mầm non, đặt nền móng cho khung chăm sóc sức khỏe – dinh dưỡng theo chuẩn quốc tế trong toàn hệ thống Vinschool.

Thực đơn bữa ăn được xây dựng và tư vấn bởi bác sĩ_ chuyên gia dinh dưỡng của Vinmec

Như vậy, thỏa thuận giữa Vinschool và Vinmec không chỉ gắn kết hai thương hiệu hàng đầu mà còn khẳng định cam kết của Vinschool: đặt sức khỏe và hạnh phúc của trẻ lên hàng đầu để xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển suốt đời.