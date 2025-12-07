Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8: Khẳng định tầm vóc quốc tế, quy mô hàng đầu Việt Nam

(Pháp lý). Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2025, sự kiện thể thao lớn nhất năm tại Việt Nam. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 đã chính thức khép lại trong không khí sôi động, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế.

Với hơn 23.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tranh tài, mùa giải năm nay ghi nhận mức tăng đáng kể về số lượng tham dự, khẳng định sức hút ngày càng lớn và vị thế vững chắc của giải chạy này trong hành trình quảng bá hình ảnh và du lịch của thành phố năng động bậc nhất Việt Nam.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 chính thức trở thành sự kiện marathon có số người tham gia đông nhất Việt Nam

Sự kiện hoành tráng, quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam

Ngày 7/12/2025, lễ bế mạc và trao giải diễn ra trong không khí trang trọng, có sự tham dự của những lãnh đạo hàng đầu của TP.HCM và các đối tác thân thiết. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các lãnh đạo ngành thể thao, du lịch, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã góp mặt để chứng kiến thành tựu đáng tự hào của mùa giải.

Với tổng số vận động viên vượt xa mọi kỳ vọng, mùa thứ 8 của giải đã xác lập kỷ lục mới về số lượng tham dự của một giải marathon tại Việt Nam, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của thành phố trong lĩnh vực thể thao cộng đồng. Theo báo cáo của Ban tổ chức, có hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia, tăng hơn 30% so với mùa giải năm trước – mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử 8 mùa tổ chức.

Với hơn 23.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tranh tài

Trong khuôn khổ giải, các đại diện Việt Nam đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng và tinh thần thi đấu. Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung marathon nữ, với thành tích 2 giờ 48 phút 10 giây, trở thành niềm tự hào của thể thao nước nhà. Trên đường đua bán marathon nam, chính cuộc đua ngang tài, gay cấn đến phút chót giữa Dương Minh Hùng và Phạm Ngọc Phan đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Sáng ngày thi đấu, họ về đích sát nhau trong vòng chưa đầy một giây, với kết quả lần lượt là 1:09:25 và 1:09:25.

Không chỉ dừng lại ở những cuộc đua chính, các vận động viên trẻ từ nhiều câu lạc bộ trong và ngoài thành phố cũng có sự bứt phá ấn tượng, góp phần làm sôi động bức tranh toàn cảnh của giải đấu. Riêng ở nội dung marathon nam, cuộc đua “kịch tính” nhất diễn ra với chiến thắng thuộc về vận động viên Ayalew Seleshi Simaneh (Ethiopia), hoàn thành với thời gian 2 giờ 23 phút 13 giây. Trong khi đó, các vận động viên hàng đầu của Kenya, Ethiopia liên tục mở rộng danh sách những người đứng đầu bảng xếp hạng, thể hiện rõ triển vọng của thể thao Đông Phi trong các giải đấu quốc tế.

Với hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng hơn 30% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong lịch sử 8 mùa tổ chức, tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của giải chạy và vị thế đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch - thể thao cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Bình – Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM – nhấn mạnh: “Với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố. Phối hợp giữa thể thao, văn hóa và du lịch chính là điểm nhấn nổi bật, giúp thành phố thu hút du khách, gia tăng trải nghiệm và khẳng định vị thế trung tâm của miền Nam trên bản đồ du lịch – thể thao khu vực.”

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, cũng bày tỏ sự tự hào và cam kết tiếp tục đồng hành qua các giai đoạn phát triển tiếp theo: "Gần một thập kỷ đồng hành cùng giải, Techcombank đã kiến tạo nền tảng sống khỏe, góp phần lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”. Chúng tôi tin rằng thông qua giải chạy này, cộng đồng Việt Nam càng ngày càng khỏe mạnh, gắn bó và thịnh vượng hơn, góp phần nâng cao tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập."

Vươn tầm quốc tế và nâng cao chất lượng

Chất lượng chuyên môn của mùa giải không ngừng được nâng cao, chứng minh qua thành tích của các vận động viên quốc tế đến từ châu Phi, châu Á. Tổng thể, các cuộc tranh tài đều diễn ra căng thẳng, thể hiện rõ mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Các câu lạc bộ, nhóm chạy, vận động viên trẻ đều chọn giải đấu là mục tiêu chính để nâng cao kỹ năng, chiến lược và kỷ luật thi đấu, góp phần làm phong phú thêm bức tranh thể thao của thành phố.

Trong đó, nổi bật nhất là cự ly marathon chính, 42.195 km. Với nỗ lực không ngừng, các vận động viên đến từ Ethiopia và Kenya đã thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng. Ayalew Seleshi Simaneh (Ethiopia) cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 23 phút 13 giây, sau đó là Wondale Melsew Baye và Kebede Leta Girma, đều mang thành tích 2:23:25 và 2:23:34. Sự cạnh tranh quyết liệt này đã nâng cao uy tín của giải, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam.

Phía nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ thể hiện khả năng cạnh tranh ngoại hạng khi vượt qua tất cả đối thủ để về nhất. Kết quả 2 giờ 48 phút 10 giây không chỉ đem về danh hiệu mà còn là minh chứng cho nỗ lực, bền bỉ của vận động viên trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Mùa giải lần này cũng ghi nhận sự tăng trưởng của các hoạt động bên lề, các nhóm cộng đồng tham gia đông đảo hơn, tạo thành một sân chơi kết nối ý nghĩa và ý thức về lối sống lành mạnh. Các nhóm, câu lạc bộ chạy bộ của các công ty, trường học, câu lạc bộ thể thao trẻ đã tăng mạnh về số lượng, đóng góp vào thành công chung của giải.

Không chỉ là nơi thử thách sức bền, giải marathon còn phản ánh rõ nét tầm nhìn về một xã hội khỏe mạnh, tích cực. Các vận động viên trong nội dung thi dành cho các nhóm tuổi trẻ, người lớn tuổi, đều thể hiện sự sôi động, nhiệt huyết không giới hạn về tuổi tác hay giới tính.

Gìn giữ và phát triển hơn nữa trong tương lai

Chia sẻ cảm nghĩ cuối cùng tại lễ trao giải, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ gửi lời tự hào: “Giải marathon này không chỉ giúp tôi thể hiện khả năng, mà còn là niềm tự hào của người Việt Nam trong lĩnh vực thể thao quốc tế. Tôi hy vọng các sự kiện như thế này sẽ giúp các thế hệ trẻ yêu thích thể thao, rèn luyện ý chí và góp phần phát triển thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn.”

Trong tầm nhìn dài hạn, các lãnh đạo thành phố dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao trình độ chuyên môn để giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, góp phần làm nổi bật hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm thể thao, du lịch và hội nhập của khu vực.

Thành công của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 không chỉ thể hiện khả năng tổ chức tốt và quy mô lớn, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành và phát triển bền vững của phong trào chạy bộ nói riêng và thể thao cộng đồng Việt Nam nói chung. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà tài trợ, đơn vị tổ chức cùng cộng đồng vận động viên đã tạo nên một mùa giải không thể nào quên, mở ra nhiều cơ hội mới cho các hoạt động thể thao và du lịch của thành phố trong tương lai.

Bên cạnh đó, giải đấu tiếp tục khẳng định vị trí của thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm thể thao, du lịch lớn của khu vực và thế giới, góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển không ngừng.