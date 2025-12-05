Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cảnh giác trước chiêu trò giả mạo tuyển dụng T&T Group trên mạng xã hội để lừa đảo

12:07 05/12/2025
Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đầu tháng 12/2025, Tập đoàn T&T Group đã ghi nhận nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức mạo danh thương hiệu T&T để lừa đảo tuyển dụng. Cụ thể, các đối tượng giả mạo thông báo kế hoạch xét duyệt tuyển dụng/đào tạo nhân sự ở một số vị trí khác nhau. Để tăng thêm niềm tin, trong các văn bản này, các đối tượng đã sử dụng trái phép tên và logo của Tập đoàn T&T; đồng thời đưa chi tiết về điều kiện, hình thức tuyển dụng, thành phần hồ sơ cần nộp.

Các ứng viên sau đó tiếp tục được dụ dỗ tham gia vào các nhóm chat kín có tên dạng T&T GROUP TRAINING để thực hiện bài kiểm tra online trước khi được điều hướng truy cập, đăng ký tài khoản tại một trang web có dấu hiệu lừa đảo (tên miền: trainingduanxahoi…com).

Bên cạnh đó, T&T Group cũng phát hiện một số fanpage Tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo khác tại các địa chỉ: https://www.facebook.com/TTGrouptdhttps://www.facebook.com/people/TT-Group-K%C3%AAnh-Tuy%E1%BB%83n-D%E1%BB%A5ng/61574914595832/.

Trước các hiện tượng nêu trên, đại diện Tập đoàn T&T Group khẳng định không hề triển khai bất kỳ chương trình Tuyển dụng nào với hình thức tương tự. Mọi hoạt động chính thức của Tập đoàn đều được đăng tải chính thức tại website https://www.ttgroup.com.vn. Tập đoàn T&T Group cùng các đơn vị liên quan không phối hợp hay ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ tuyển dụng, làm bài kiểm tra như cách thức nêu trên.

T&T Group cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để khẩn trương xử lý hành vi mạo danh tên tuổi, uy tín Tập đoàn nhằm trục lợi bất chính.

T&T Group khuyến cáo khi gặp trường hợp lừa đảo như trên, người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không ấn vào những đường link giả mạo, không cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào và người dân cần liên hệ ngay đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan công an để hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

T&T Group
