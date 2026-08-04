Tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 3/8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã khai mạc Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện thu hút gần 400 đại biểu từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc, trong đó có đại diện của Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Chương trình diễn ra trong hai ngày (3-4/8) tại Hội trường Nhà khách Bộ Quốc phòng, Hà Nội, do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ trì. Hội nghị nhằm mục tiêu quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết đại hội, thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Các chuyên đề do các lãnh đạo Trung ương Hội và các báo cáo viên trình bày giúp các đại biểu nâng cao kiến thức, kỹ năng và tích cực trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã cử đoàn gồm 3 đại biểu tham dự gồm đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Chủ tịch; và đồng chí Nguyễn Xuân San, Trưởng Ban Kiểm tra. Các đại biểu này đã tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung các chuyên đề, đồng thời trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị tập trung vào các nội dung quan trọng như phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của cựu chiến binh trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Ngay sau hội nghị, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức quán triệt kết quả tới toàn thể cán bộ, hội viên, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành kế hoạch công tác hàng năm. Các hoạt động này hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ VIII, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh hơn.

Đồng chí Trần Đức Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (ngoài cùng bên phải) dự hội nghị

Hội nghị tập huấn không chỉ giúp các cán bộ, hội viên hiểu rõ nội dung, mục tiêu của Nghị quyết mà còn tạo nền tảng vững chắc để các tổ chức Hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cựu chiến binh trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước, giữ gìn truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Trong bối cảnh toàn quốc đang hướng tới xây dựng và phát triển các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cũng như góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Hội nghị tập huấn lần này là bước đệm quan trọng để các cấp hội chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.