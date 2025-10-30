Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam

Những kỳ quan lấn biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai), sân bay Kansai (Nhật Bản) hay Vịnh Marina (Singapore) không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là cú hích mạnh mẽ cho du lịch và bất động sản, trở thành biểu tượng thịnh vượng của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, vùng sinh quyển Cần Giờ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đó với “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển ESG++ mang triết lý kiến tạo hài hòa cùng thiên nhiên.

Từ giấc mơ “điên rồ” đến “kỳ quan thứ 8 của thế giới”

Năm 2001, khi quỹ đất đạt đến giới hạn phát triển, Dubai chọn một bước đi chưa từng có tiền lệ: xây dựng quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ngoài khơi vịnh Ba Tư.

Ý tưởng ngỡ “điên rồ” đó được hiện thực hóa bằng công nghệ lấn biển, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hơn 7 triệu tấn đá được đào từ dãy núi Hajar và khoảng 120 triệu m3 cát được nạo vét từ vịnh Ba Tư, phục vụ việc xây dựng.

Cát được phun, san theo hình học định sẵn, dưới sự dẫn đường của hệ thống định vị GPS, nén chặt bằng kỹ thuật đầm rung sâu (vibro-compaction) tạo lớp nền ổn định, chống lún cho công trình. Một đê chắn sóng dài 11 km cũng được xây dựng nhằm bảo vệ những đảo bên trong trước sóng biển và nguy cơ xói mòn cát.

“Kỳ quan” Palm Jumeirah có hình dạng như một thân cây, tỏa ra 16 nhánh lá cọ, có thể nhìn thấy từ mặt trăng

Với tổng vốn đầu tư khoảng 12,3 tỷ USD, sau 7 năm xây dựng, Palm Jumeirah đi vào vận hành, trở thành tâm điểm an cư, nghỉ dưỡng, giải trí của Dubai. Theo số liệu của Knight Frank, đảo cọ thống trị doanh số giao dịch cao cấp và siêu cao cấp trong năm 2023, chiếm gần 39% tổng giao dịch trên 10 triệu USD và khoảng 40% giao dịch từ 25 triệu USD trở lên.

Công nghệ lấn biển sau đó tiếp tục ghi dấu ở nhiều công trình mang tính biểu tượng khác của thế giới, từ tổ hợp Marina Bay Sands (Singapore) cho đến sân bay Kansai (Nhật Bản)… và nay tiếp tục được áp dụng để xây dựng “kỳ quan” mới tại Cần Giờ (TP.HCM) - Vinhomes Green Paradise.

Nối dài kỳ tích bằng sức mạnh công nghệ

Với Vingroup, Vinhomes Green Paradise không phải là dự án lấn biển quy mô lớn đầu tiên. Năm 2017, tổ hợp nhà máy VinFast, quy mô 335 ha tại Hải Phòng được khởi công và thần tốc hoàn thành chỉ sau 21 tháng xây dựng, cũng có tới hơn 60% diện tích là lấn biển.

Tại Cần Giờ, công nghệ “đẩy biển ra xa” được nâng lên một tầm cao mới. Theo đó, Vinhomes Green Paradise tiếp cận bài toán nền móng - nền đất theo chuẩn quốc tế, với tư vấn từ các chuyên gia Hà Lan - quốc gia đi đầu thế giới về kinh nghiệm trị thủy và công nghệ lấn biển. Mục tiêu được đưa ra là phải vừa bảo đảm tính kiên cố của công trình trong dài hạn, vừa bảo tồn hệ sinh thái bản địa.



Các công nghệ thi công trên nền đất giáp sông được Vingroup áp dụng thành công tại tòa tháp cao nhất Việt Nam Landmark 81

Dự án mở rộng ra phía biển bằng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp nguyên tắc “cân bằng đào - đắp đặc biệt”: ưu tiên lấy vật liệu từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp đất liền. Cách làm này giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác ngoài khơi và không gây xáo trộn môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Cát sau khi bơm vào sẽ được san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Lớp cát này vừa thay thế phần đất yếu, vừa tạo nền vững chắc đủ khả năng chịu tải cho các công trình đô thị. Đây là giải pháp đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á.

Công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt được áp dụng để xử lý nền đất yếu.

Kỹ thuật gia cố nền móng cũng được tính toán kỹ lưỡng. Theo khảo sát, tầng địa chất yếu phía trên của Cần Giờ có chiều dày khoảng 20m. Trong khi ở khu vực giáp sông của Bình Thạnh (cũ), tầng này lên tới 30m. Ở độ sâu 36-40m, cả 2 khu vực đều xuất hiện lớp đất tốt.

Theo tư vấn của các đơn vị hàng đầu thế giới, với công trình thấp tầng, cọc ép được đưa tới lớp đất tốt ở độ sâu 36-40m. Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65-80m - tương tự cách Vingroup đã áp dụng thành công tại Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River (TP.HCM).

“Vingroup đã có kinh nghiệm xây dựng các đô thị và siêu nhà cao tầng tại khu vực Bình Thạnh như Vinhome Central Park, tòa nhà Landmark 81. Như vậy, đủ để chứng minh công nghệ ấy hoàn toàn có thể áp dụng tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ”, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, chuyên gia về Thủy lợi và Phát triển bền vững, đánh giá.



Vinhomes Green Paradise là hình mẫu cân bằng giữa mở rộng không gian sống, làm việc, giải trí và mục tiêu bảo tồn thiên nhiên

Thực tế hàng trăm năm đã chứng minh: Cần Giờ không phải là khu sạt lở mà là khu bồi đắp, do đó, nguy cơ sạt lở sẽ không xảy ra. Dù vậy, Vingroup vẫn “chơi lớn” khi cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán, nếu có lún sụt, Tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình.

Nếu công nghệ lấn biển từng khiến thế giới ngỡ ngàng với sự ra đời của Palm Jumeirah, thì tại Việt Nam, kỳ tích ấy đang được Vinhomes Green Paradise viết tiếp với một triết lý mới: tôn trọng và tái sinh thiên nhiên. Siêu đô thị ESG++ này không chỉ là minh chứng cho năng lực kỹ thuật hiện đại, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn quốc gia vươn ra đại dương - nơi công nghệ và thiên nhiên cùng hòa nhịp để tạo nên kỳ quan mới của thế kỷ 21.