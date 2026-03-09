Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sun Group có năng lực “khủng” cỡ nào mà đầu tư hàng loạt sân bay trọng điểm khắp 3 miền

15:00 09/03/2026
Nhìn vào danh mục đầu tư hạ tầng của Sun Group trong những năm gần đây, giới quan sát không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ “phủ sóng” của tập đoàn này tại các tọa độ du lịch chiến lược.

Việc UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức phê duyệt Sun Group là nhà đầu tư dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng không chỉ tháo gỡ sự đình trệ suốt 10 năm qua của dự án này mà tiếp tục cho thấy khát vọng “chinh phục bầu trời” của một “sếu đầu đàn” nội địa.

1-1773046840.jpg

Phối cảnh dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Sân bay Phan Thiết được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho du lịch Lâm Đồng phát triển, giúp Mũi Né kết nối trực tiếp với trong và ngoài nước. Đồng thời dự án được xem là động lực kinh tế vùng, thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn vào dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại, bất động sản.

Tiên phong tại những “tọa độ” du lịch chiến lược

Phan Thiết không phải là nơi đầu tiên Sun Group chứng minh năng lực “đi trước đón đầu”. Ngược dòng thời gian về năm 2018, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn ra đời như cú hích lịch sử, đặt nền móng cho việc kinh tế tư nhân tham gia hạ tầng hàng không quốc gia. Hơn cả những kỷ lục về thi công hay giải thưởng quốc tế, sân bay này là mắt xích trong hệ thống hạ tầng Quảng Ninh.

2-1773046827.jpg

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Là tân binh nhưng chính tư duy hợp tác với đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý vận hành hàng đầu thế giới giúp các công trình của Sun Group thoát khỏi lối mòn khô cứng của các sân bay truyền thống, thay vào đó là những tác phẩm kiến trúc, không gian tối ưu về trải nghiệm hành khách và thẩm mỹ. Điều này sẽ tiếp tục được minh chứng tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với công suất 20 triệu khách/năm.

Việc Sun Group liên tiếp được các địa phương và Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch tại sân bay Côn Đảo hay chọn làm đơn vị tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá cho thấy sự tin tưởng vào kinh nghiệm cũng như tầm nhìn chiến lược của tập đoàn này. Cùng với đó, Sun Group cũng đang nghiên cứu đề xuất đầu tư Cảng hàng không quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa). Đây là những địa bàn có tính chất đặc thù, đòi hỏi tầm nhìn khác biệt trong việc cân bằng giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn sinh thái, đảm bảo hiệu quả vận hành, một bài toán khó mà Sun Group được giao trọng trách.

Từ quản trị “thông minh” đến hệ sinh thái toàn diện

Nếu việc xây dựng một sân bay mới cho thấy tiềm lực, thì việc vận hành hiệu quả một cảng hàng không là thước đo chính xác nhất cho năng lực quản trị. Đầu năm 2026, khi Sun Group chính thức tiếp nhận vai trò quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dư luận đã đặt ra không ít dấu hỏi về khả năng tiếp quản một hạ tầng vốn đã hoạt động ổn định. Câu trả lời đã đến ngay sau đó: trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026, sân bay Phú Quốc liên tiếp lập đỉnh về lượng chuyến bay và hành khách kỷ lục nhưng vẫn thông suốt, không gián đoạn. Sự phối hợp đồng bộ và năng lực điều hành nhạy bén dưới bàn tay của nhà quản trị tư nhân đã biến áp lực vận hành thành minh chứng cho tính ưu việt của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc hướng tới APEC 2027.

3-1773046840.jpg

Dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc là hạ tầng quan trọng phục vụ APEC 2027 và tương lai của đảo ngọc

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Sun Group tự tin “tổng tiến công” mảng hàng không chính là sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái đồng bộ từ hạ tầng đến dịch vụ. Hiếm nhà đầu tư nào tại Việt Nam sở hữu chuỗi giá trị hoàn chỉnh như Sun Group: từ việc sở hữu các công viên chủ đề, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, đến các cảng hàng không và hãng hàng không riêng. Việc ra mắt Sun Air năm 2022 và đặc biệt là Sun PhuQuoc Airways (SPA) năm 2025 đã cho thấy tầm nhìn chiến lược táo bạo.

Khi Sun Group tham gia chuỗi vận hành, họ không chỉ giải quyết bài toán bộ mặt của “điểm đến” mà còn chủ động kiến tạo “dòng khách”. Sự kết nối giữa các cảng hàng không do tập đoàn đầu tư với các hãng hàng không trong hệ sinh thái giúp nâng cao năng lực kết nối cho các điểm đến du lịch của Việt Nam.

4-1773046840.jpg

Sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways cho thấy tầm nhìn chiến lược của Sun Group

Hợp tác công tư đáp ứng nhu cầu vốn gần 500.000 tỷ đồng

Theo Cục hàng không Việt Nam, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 499.619 tỷ đồng, được huy động từ trong và ngoài ngân sách. Với việc bổ sung Sân bay Măng Đen và Vân Phong, giai đoạn đến năm 2030, cả nước có 33 cảng hàng không, tổng công suất 297 triệu hành khách.

Bức tranh quy hoạch và con số gần 500.000 tỷ đồng nhu cầu vốn đầu tư đem đến thách thức, song cũng là cơ hội cho các tập đoàn tư nhân giàu khát vọng như Sun Group. Theo các chuyên gia, việc tư nhân tham gia đầu tư, vận hành sân bay đem lại nhiều lợi ích cho các bên gồm Nhà nước, DN và hành khách sử dụng dịch vụ.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, người đã tham dự sự kiện khánh thành bộ 3 công trình giao thông lớn “không – thủy – bộ” của tỉnh Quảng Ninh cuối năm 2018 nhận định: Tư nhân đã làm được những dự án rất khó, làm nhanh, hiệu quả và tính thẩm mỹ rất cao.

“Việc đầu tư các sân bay mới thường mất rất nhiều năm. Các dự án đầu tư hạ tầng hàng không mới từ sau năm 1975 của nước ta còn rất hạn chế. Điểm sáng nhất trong đó là Sân bay quốc tế Vân Đồn ở Quảng Ninh. Thời gian triển khai chỉ 24 tháng cũng là kỷ lục, đòi hỏi đầu tư, quyết tâm lớn, nhất là trên một địa hình phức tạp, toàn đồi núi, sinh lầy”, ông Chính cho biết.

5-1773046840.jpg

Sự kiện bàn giao vận hành Cảng HKQT Phú Quốc là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác công - tư hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhận định, sự kiện bàn giao vận hành Cảng HKQT Phú Quốc từ 1/1/2026 là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, nơi Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp Tư nhân cùng nhìn về một hướng: Vì một hạ tầng hàng không Việt Nam hiện đại, an toàn và đẳng cấp.

“Việc chuyển giao quyền khai thác một CHK quốc tế đang hoạt động nhộn nhịp là một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để đảm bảo an ninh quốc gia và sự liên tục của dòng chảy giao thương.”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm vận hành thực chiến và tốc độ thi công “thần tốc” đã thành thương hiệu, Sun Group đang chứng minh rằng kinh tế tư nhân chính là chìa khóa để giải bài toán hạ tầng quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm trở thành trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

PV

