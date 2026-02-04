Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

07:55 04/02/2026
Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946 - 4/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thời gian qua. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Ủy ban luôn khẳng định vị thế là một trong những cơ quan trọng yếu của Quốc hội, gắn bó chặt chẽ với chức năng quan trọng nhất của Quốc hội là chức năng lập hiến, lập pháp.

1-1770166612.jpg

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương hoàn thiện trình Bộ Chính trị Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình lập pháp, kỹ thuật lập pháp, đảm bảo xây dựng một nền lập pháp khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, đảm bảo đến năm 2030 Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ.

Lãnh đạo Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban tiếp tục tham mưu để kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu của quy trình lập pháp và Quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

2-1770166621.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Cùng với đó, Ủy ban cần thực hiện tốt công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật. Đặc biệt, cần xem đây là một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV là: lấy thực thi làm thước đo, kiên quyết khắc phục tình trạng "luật thì đúng mà làm thì khó", "trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng", quyết sách đúng nhưng thực thi chậm…

“Tinh gọn - Hội tụ - Vươn mình”

Trước đó, trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiền thân là Tiểu ban Pháp chính của Ban Thường trực Quốc hội, được thành lập ngay từ những tháng năm đầu của Quốc hội khóa I.

3-1770166621.jpg

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Trải qua 80 năm lịch sử, với những tên gọi khác nhau, từ Tiểu ban Pháp chính khi mới thành lập (ngày 4/3/1946), đến Ủy ban Dự án Pháp luật (năm 1960), Ủy ban Pháp luật (năm 1981), tách thành Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp (năm 2007) rồi hợp thành Ủy ban Pháp luật và Tư pháp như ngày nay, Ủy ban đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và phát triển để ghi tên mình vào bề dày thành tích của Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng khẳng định, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Trí tuệ - Trách nhiệm” trong suốt 80 năm qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

"Với tâm thế của một cơ quan “Tinh gọn - Hội tụ - Vươn mình”, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ để “Vững đường kỷ cương - Vươn mình đột phá”, hiện thực hóa khát vọng về một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", ông Hoàng Thanh Tùng khẳng định.

