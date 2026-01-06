Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Đường sắt 350km/h khởi công “vẽ lại” bản đồ trung tâm TP.HCM, đưa Cần Giờ vào chu kỳ vàng trăm năm có một

08:00 06/01/2026
Được đánh giá là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng miền Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h Bến Thành - Cần Giờ được kỳ vọng sẽ phá bỏ “lời nguyền địa lý”, biến Cần Giờ từ vùng đất bị lãng quên trở thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM. Từ đây, “viên ngọc quý” chính thức bước vào kỷ nguyên vàng phát triển, mở ra những cơ hội chưa từng có cho giới đầu tư.

Hạ tầng tốc độ cao xác lập vị thế mới cho Cần Giờ

Cuối tháng 12/2025, toàn TP.HCM hướng về Cần Giờ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chính thức động thổ. Dự án có chiều dài 54km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, được đánh giá là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông miền Nam.

Không chỉ lập kỷ lục về quy mô và công nghệ, tuyến đường sắt tốc độ cao này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TP.HCM. Lần đầu tiên, cánh cửa tiến ra biển được mở rộng một cách trực diện, đánh thức cả một vùng đất rộng lớn giàu tiềm năng phía Đông Nam, vốn “ngủ quên” hàng chục năm trời bởi giao thông chia cách.

Trước đây, dù chỉ cách trung tâm Quận 1 (cũ) vài chục kilomet, Cần Giờ vẫn bị tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp phát triển chung của thành phố. Cả khu vực phụ thuộc vào tuyến đường Rừng Sác độc đạo, lại bị ngăn cách bởi sông Soài Rạp, khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian và thiếu ổn định.

Nhưng nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2028, “lời nguyền địa lý” đó sẽ sớm bị xoá bỏ. Thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ được rút ngắn chỉ còn 13 phút, nhanh hơn nhiều so với thời gian di chuyển trong nội đô hiện hữu.

a1-1767675053.jpg

Đường sắt tốc độ cao đưa Cần Giờ thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM

Khi khoảng cách địa lý được nén lại, Cần Giờ nghiễm nhiên trở thành “vùng lõi mở rộng” của TP.HCM. Từ nơi thưa thớt dân cư, Cần Giờ vụt sáng thành nơi an trú lý tưởng cho cư dân thành phố mà vẫn không tách rời nhịp sống, làm việc tại trung tâm. Từ vùng du lịch manh mún, tự phát, Cần Giờ hoá thiên đường mua sắm, ẩm thực, giải trí, nghỉ dưỡng top đầu thế giới. Từ một “vùng sâu vùng xa”, Cần Giờ biến thành thánh địa cho giới đầu tư. Trong cấu trúc phát triển mới, Cần Giờ giữ vai trò cực tăng trưởng, nơi siêu đô thị TP.HCM vươn mình ra biển, hướng tới vị thế “Trung tâm Duyên hải Toàn cầu” (Global Coastal Hub).

Cơ hội “trăm năm có một” cho nhà đầu tư đi trước

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của đường sắt cao tốc sẽ tạo ra làn sóng “di cư ngược” tại TP.HCM, khi tầng lớp trung - thượng lưu rời nội đô để đổ về Cần Giờ, nơi sở hữu môi trường sống trong lành nhờ địa thế “tựa rừng, hướng biển” độc nhất vô nhị.

Hạ tầng tốc độ cao còn giúp Cần Giờ bùng nổ về du lịch. Bên cạnh giá trị trải nghiệm mà mọi du khách đến TP.HCM đều muốn khám phá, tuyến đường sắt tốc độ cao còn kết nối với siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - nơi sở hữu hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn, dự báo có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm khi đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành.

Nhu cầu an cư và du lịch tăng tốc sẽ kéo theo kinh tế Cần Giờ sẽ phát triển mạnh mẽ, các hoạt động đầu tư, kinh doanh trở nên cực kỳ sôi động.

“Những động lực đó sẽ nâng cao giá trị, tạo ưu thế và sức hút rất lớn cho bất động sản Vinhomes Green Paradise, cả với người mua ở thực lẫn nhà đầu tư”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam, bình luận.

a2-1767675059.jpg

Đường sắt tốc độ cao mở ra cho Cần Giờ chu kỳ tăng trưởng kéo dài nhiều thập kỷ

Thực tế cho thấy, đường sắt tốc độ cao luôn là “đòn bẩy thép” cho giá trị của bất động sản. Chẳng hạn tại Trung Quốc, các tuyến tàu cao tốc đã làm giá nhà tăng trung bình 14 - 32% ngay sau khi đi vào vận hành và tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm sau đó. Bất động sản khu vực depot đường sắt cao tốc Miami Central tại Mỹ cũng ghi nhận đà tăng giá tới 67% chỉ trong vòng hai năm.

Với Vinhomes Green Paradise, dư địa tăng trưởng được đánh giá còn lớn hơn khi mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu chu kỳ, chỉ bằng khoảng 1/10 so với bất động sản trung tâm Quận 1 (cũ). Chưa kể, Cần Giờ còn đang hội tụ hàng loạt dự án hạ tầng “khủng”, như cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng Landmark Habour… Tất cả các hạ tầng này đều có kế hoạch đi vào vận hành trong giai đoạn 2027 - 2029. Trong bức tranh đó, tuyến đường sắt tốc độ cao giữ vai trò then chốt, kết nối và kích hoạt toàn bộ hệ thống hạ tầng, đưa Cần Giờ bước vào một chu kỳ phát triển hiếm có trong lịch sử hàng trăm năm của vùng đất này.

Thị trường bất động sản Cần Giờ đang ở vào bước ngoặt cực lớn, từ khu sình lầy hẻo lánh bật dậy thành siêu đô thị ESG++. Đối với một thị trường mới nổi còn nhiều dư địa và hứa hẹn tính thanh khoản cao thì đầu tư vào đầu chu kỳ bao giờ cũng là sự lựa chọn khôn ngoan bởi hàng hóa còn dồi dào, chủ đầu tư có nhiều chính sách ưu đãi và nhất là giá còn ở chân sóng”, ông Bùi Văn Doanh nhìn nhận.

Cùng quan điểm, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng: “Tiềm năng tăng giá của Vinhomes Green Paradise rất lớn nhưng tốc độ tăng giá cũng rất cao nên thời gian là vàng khi có ý định sở hữu bất động sản Cần Giờ. Quyết định đầu tư vào Cần Giờ có lẽ cần phải tính theo giờ chứ không phải theo tuần, theo tháng hay theo năm như truyền thống”.

Cần Giờ đang bước vào siêu chu kỳ tăng trưởng, có thể kéo dài tới hàng thập kỷ. Đây là giai đoạn mà sự chọn lọc tài sản và thời điểm tham gia đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả đầu tư trong nhiều năm tới. Đầu tư vào Vinhomes Green Paradise ở thời điểm hiện tại được xem là đi trước một bước để giành lợi thế, trước khi giá trị hạ tầng được phản ánh đầy đủ vào thị trường.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân Thông tin đầu tư
Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận...

“Lời hứa 1.000 tỷ” từ Vingroup: 6 địa phương đã nhận tài trợ, đặt nền móng cho hệ thống “giữ sự sống từ phút đầu” Thông tin đầu tư
“Lời hứa 1.000 tỷ” từ Vingroup: 6 địa phương đã nhận tài trợ, đặt nền móng cho hệ thống “giữ sự sống từ phút đầu”

Việc bàn giao 15 xe cấp cứu cùng trang thiết bị y tế hiện đại cho Hà Tĩnh mới đây...

Chính thức vận hành thương mại nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Lào Thông tin đầu tư
Chính thức vận hành thương mại nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Lào

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 không chỉ đánh dấu bước...

CEO Siemens Mobility: “VinSpeed là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi” Thông tin đầu tư
CEO Siemens Mobility: “VinSpeed là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi”

Theo ông Michael Peter, Tổng Giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility, hợp tác chiến lược toàn diện với VinSpeed...

Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn Thông tin đầu tư
Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi động của...

VinSpeed hợp tác Siemens Mobility: “Tảng đá nền” tái định vị đường sắt tốc độ cao Việt Nam Thông tin đầu tư
VinSpeed hợp tác Siemens Mobility: “Tảng đá nền” tái định vị đường sắt tốc độ cao Việt Nam

“Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ dừng ở mong muốn tham gia, mà đã bắt đầu chuyển động...

Mới cập nhật
Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu, chuyên ngành về những vấn đề khoa học pháp lý; lý luận và thực tiễn chính sách pháp lý trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

14 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp “siêu cộng hưởng lớn khôn” nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất “vàng” có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

17 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang kiến tạo vị thế độc tôn cho Vinhomes Grand Park. Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn trở thành “rốn” hút dòng vốn cuối năm, đón đầu chu kỳ tăng trưởng giá trị tài sản được dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2026.

17 giờ trước Dự án - BĐS

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Trường Tiểu học Mễ Trì đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Từ nhận thức đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới, vừa sát với điều kiện thực tế.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Ngoài các hình thức nộp trực tiếp, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân làm thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ qua VNeID.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) là nhiệm kỳ đặc biệt, có khối lượng lập pháp tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều nội dung hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Với 19 Kỳ họp - nhiều nhất trong các khóa Quốc hội đã thể hiện tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi Nhân dân cần, đất nước cần”. Đặc biệt, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, hoàn thành khối lượng công tác lập pháp kỷ lục với 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay