Đường sắt 350km/h khởi công “vẽ lại” bản đồ trung tâm TP.HCM, đưa Cần Giờ vào chu kỳ vàng trăm năm có một

Được đánh giá là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng miền Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h Bến Thành - Cần Giờ được kỳ vọng sẽ phá bỏ “lời nguyền địa lý”, biến Cần Giờ từ vùng đất bị lãng quên trở thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM. Từ đây, “viên ngọc quý” chính thức bước vào kỷ nguyên vàng phát triển, mở ra những cơ hội chưa từng có cho giới đầu tư.

Hạ tầng tốc độ cao xác lập vị thế mới cho Cần Giờ

Cuối tháng 12/2025, toàn TP.HCM hướng về Cần Giờ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chính thức động thổ. Dự án có chiều dài 54km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, được đánh giá là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông miền Nam.

Không chỉ lập kỷ lục về quy mô và công nghệ, tuyến đường sắt tốc độ cao này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TP.HCM. Lần đầu tiên, cánh cửa tiến ra biển được mở rộng một cách trực diện, đánh thức cả một vùng đất rộng lớn giàu tiềm năng phía Đông Nam, vốn “ngủ quên” hàng chục năm trời bởi giao thông chia cách.

Trước đây, dù chỉ cách trung tâm Quận 1 (cũ) vài chục kilomet, Cần Giờ vẫn bị tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp phát triển chung của thành phố. Cả khu vực phụ thuộc vào tuyến đường Rừng Sác độc đạo, lại bị ngăn cách bởi sông Soài Rạp, khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian và thiếu ổn định.

Nhưng nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2028, “lời nguyền địa lý” đó sẽ sớm bị xoá bỏ. Thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ được rút ngắn chỉ còn 13 phút, nhanh hơn nhiều so với thời gian di chuyển trong nội đô hiện hữu.

Đường sắt tốc độ cao đưa Cần Giờ thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM

Khi khoảng cách địa lý được nén lại, Cần Giờ nghiễm nhiên trở thành “vùng lõi mở rộng” của TP.HCM. Từ nơi thưa thớt dân cư, Cần Giờ vụt sáng thành nơi an trú lý tưởng cho cư dân thành phố mà vẫn không tách rời nhịp sống, làm việc tại trung tâm. Từ vùng du lịch manh mún, tự phát, Cần Giờ hoá thiên đường mua sắm, ẩm thực, giải trí, nghỉ dưỡng top đầu thế giới. Từ một “vùng sâu vùng xa”, Cần Giờ biến thành thánh địa cho giới đầu tư. Trong cấu trúc phát triển mới, Cần Giờ giữ vai trò cực tăng trưởng, nơi siêu đô thị TP.HCM vươn mình ra biển, hướng tới vị thế “Trung tâm Duyên hải Toàn cầu” (Global Coastal Hub).

Cơ hội “trăm năm có một” cho nhà đầu tư đi trước

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của đường sắt cao tốc sẽ tạo ra làn sóng “di cư ngược” tại TP.HCM, khi tầng lớp trung - thượng lưu rời nội đô để đổ về Cần Giờ, nơi sở hữu môi trường sống trong lành nhờ địa thế “tựa rừng, hướng biển” độc nhất vô nhị.

Hạ tầng tốc độ cao còn giúp Cần Giờ bùng nổ về du lịch. Bên cạnh giá trị trải nghiệm mà mọi du khách đến TP.HCM đều muốn khám phá, tuyến đường sắt tốc độ cao còn kết nối với siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - nơi sở hữu hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn, dự báo có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm khi đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành.

Nhu cầu an cư và du lịch tăng tốc sẽ kéo theo kinh tế Cần Giờ sẽ phát triển mạnh mẽ, các hoạt động đầu tư, kinh doanh trở nên cực kỳ sôi động.

“Những động lực đó sẽ nâng cao giá trị, tạo ưu thế và sức hút rất lớn cho bất động sản Vinhomes Green Paradise, cả với người mua ở thực lẫn nhà đầu tư”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam, bình luận.

Đường sắt tốc độ cao mở ra cho Cần Giờ chu kỳ tăng trưởng kéo dài nhiều thập kỷ

Thực tế cho thấy, đường sắt tốc độ cao luôn là “đòn bẩy thép” cho giá trị của bất động sản. Chẳng hạn tại Trung Quốc, các tuyến tàu cao tốc đã làm giá nhà tăng trung bình 14 - 32% ngay sau khi đi vào vận hành và tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm sau đó. Bất động sản khu vực depot đường sắt cao tốc Miami Central tại Mỹ cũng ghi nhận đà tăng giá tới 67% chỉ trong vòng hai năm.

Với Vinhomes Green Paradise, dư địa tăng trưởng được đánh giá còn lớn hơn khi mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu chu kỳ, chỉ bằng khoảng 1/10 so với bất động sản trung tâm Quận 1 (cũ). Chưa kể, Cần Giờ còn đang hội tụ hàng loạt dự án hạ tầng “khủng”, như cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng Landmark Habour… Tất cả các hạ tầng này đều có kế hoạch đi vào vận hành trong giai đoạn 2027 - 2029. Trong bức tranh đó, tuyến đường sắt tốc độ cao giữ vai trò then chốt, kết nối và kích hoạt toàn bộ hệ thống hạ tầng, đưa Cần Giờ bước vào một chu kỳ phát triển hiếm có trong lịch sử hàng trăm năm của vùng đất này.

“Thị trường bất động sản Cần Giờ đang ở vào bước ngoặt cực lớn, từ khu sình lầy hẻo lánh bật dậy thành siêu đô thị ESG++. Đối với một thị trường mới nổi còn nhiều dư địa và hứa hẹn tính thanh khoản cao thì đầu tư vào đầu chu kỳ bao giờ cũng là sự lựa chọn khôn ngoan bởi hàng hóa còn dồi dào, chủ đầu tư có nhiều chính sách ưu đãi và nhất là giá còn ở chân sóng”, ông Bùi Văn Doanh nhìn nhận.

Cùng quan điểm, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng: “Tiềm năng tăng giá của Vinhomes Green Paradise rất lớn nhưng tốc độ tăng giá cũng rất cao nên thời gian là vàng khi có ý định sở hữu bất động sản Cần Giờ. Quyết định đầu tư vào Cần Giờ có lẽ cần phải tính theo giờ chứ không phải theo tuần, theo tháng hay theo năm như truyền thống”.

Cần Giờ đang bước vào siêu chu kỳ tăng trưởng, có thể kéo dài tới hàng thập kỷ. Đây là giai đoạn mà sự chọn lọc tài sản và thời điểm tham gia đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả đầu tư trong nhiều năm tới. Đầu tư vào Vinhomes Green Paradise ở thời điểm hiện tại được xem là đi trước một bước để giành lợi thế, trước khi giá trị hạ tầng được phản ánh đầy đủ vào thị trường.