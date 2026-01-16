Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới

15:25 16/01/2026
Trung tâm Hội nghị và Triển Lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc sẽ sở hữu không gian riêng biệt cho trình diễn kết hợp ăn tối (Dinner Show), khẳng định quyết tâm sáng đèn trung tâm hội nghị hàng đêm sau APEC 2027.

Ngành công nghiệp MICE toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình, khi yêu cầu đối với các trung tâm hội nghị không còn dừng ở hội họp hay triển lãm, mà hướng tới kiến tạo trải nghiệm đa giác quan cho người tham dự. “Sinh sau đẻ muộn”, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc đang tiên phong với hướng đi độc đáo, với điểm nhấn là không gian Dinner Show được thiết kế chuyên biệt ngay từ đầu.

Khác với tiệc gala dinner truyền thống, nơi tiết mục biểu diễn chỉ là phần mang tính nghi thức của bữa tiệc, Dinner Show là mô hình giải trí cao cấp, trong đó ẩm thực và nghệ thuật được dàn dựng như một chỉnh thể thống nhất. Khán giả không chỉ dùng bữa, mà còn trở thành một phần của trải nghiệm sân khấu xuyên suốt với kịch bản, cao trào và ngôn ngữ trình diễn rõ ràng. Trên thế giới, mô hình này chủ yếu xuất hiện tại các nhà hát hoặc tổ hợp giải trí độc lập hơn là ở một trung tâm hội nghị.

1-1768551976.jpg

Phú Quốc sẽ là điểm đến đầu tiên sở hữu Trung tâm hội nghị tích hợp không gian dinner show chuyên biệt

Thực tế, các thủ phủ MICE Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, đến những kinh đô sự kiện lâu đời ở châu Âu và Mỹ, thường tập trung tối đa cho công năng hội họp và triển lãm, còn hoạt động nghệ thuật lại tồn tại như một hệ sinh thái riêng biệt. Dù sở hữu hệ thống ballroom quy mô, linh hoạt cho gala dinner và sự kiện xã hội, song những chương trình nghệ thuật đẳng cấp vẫn phải tổ chức tại nhà hát bên ngoài hoặc trong không gian cải biến tạm thời. Sự phân tách vừa làm gián đoạn mạch trải nghiệm của chuỗi sự kiện, vừa tăng chi phí vận hành, an ninh và hậu cần đối với các đoàn khách cao cấp.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc chọn lối đi khác biệt khi đặt một nhà hát trong lòng công trình, thay vì theo cách truyền thống. Không gian Dinner Show với sức chứa lên tới 2.000 chỗ ngồi, cho phép tổ chức các buổi tiệc tối kết hợp trình diễn nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Mọi yếu tố kỹ thuật được tính toán đồng bộ ngay từ khâu thiết kế, nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho mọi vị trí khán giả.

2-1768551984.jpg

Không gian dinner show với sân khấu trình diễn đa tầng, kết hợp ánh nhạc và ánh sáng dàn dựng ấn tượng

Không gian này được định hướng trở thành trung tâm biểu diễn đẳng cấp quốc tế, với sự tham gia thiết kế và dàn dựng trình diễn của Cirque du Soleil - thương hiệu biểu diễn hàng đầu toàn cầu đến từ Canada. Đây là cái tên gắn liền với những tour diễn biểu tượng, nổi tiếng bởi khả năng kết hợp kỹ thuật trình diễn với ngôn ngữ sân khấu được xây dựng giàu chiều sâu.

Sự hiện diện của Cirque du Soleil cho thấy không gian Dinner Show tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC không dừng ở vai trò một tiện ích bổ trợ, mà đủ tiêu chuẩn để vận hành các chương trình biểu diễn tầm cỡ, kéo dài và chuyên nghiệp. Không gian vừa có thể phục vụ các buổi tiệc ngoại giao, gala của hội nghị cấp cao, vừa có khả năng trở thành sản phẩm văn hóa và giải trí độc lập, hoạt động bền vững sau khuôn khổ APEC 2027.

Mô hình Dinner Show tích hợp phản ánh bước chuyển của Phú Quốc từ một địa điểm tổ chức sự kiện thuần túy sang điểm đến của trải nghiệm. Tại đó, ranh giới giữa hội nghị, văn hóa và giải trí được mở rộng, góp phần nâng tầm chuẩn mực mới cho du lịch MICE Việt Nam, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

PV

Sun Group Phú Quốc
