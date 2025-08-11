Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup công bố 2 trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh

16:49 11/08/2025
Ngày 11/08/2025, nhân dịp 32 năm ngày thành lập, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố mở rộng thêm hai trụ cột mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định tinh thần cống hiến và phụng sự của Vingroup, góp phần đưa khu vực tư nhân trở thành động lực phát triển mới của Việt Nam.

Với khát vọng cống hiến phụng sự đất nước, Tập đoàn Vingroup quyết định bổ sung 2 trụ cột trọng điểm là Hạ tầng và Năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột hiện đang dẫn đầu là Công nghệ - Công nghiệp; Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện Xã hội. Việc tham gia vào 2 lĩnh vực kiến tạo hạ tầng cơ bản của đất nước là dấu mốc quan trọng đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới của Vingroup, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tại trụ cột Hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam với các mảng hoạt động là công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics…

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed hiện đang đề xuất đầu tư 2 tuyến đường sắt tốc độ cao trong năm 2025. Tại khu vực phía Bắc, công ty sẽ triển khai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài 120,4 km. Sau khi hoàn thiện, tuyến đường sắt cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai vùng kinh tế trọng điểm từ 4 giờ xuống còn hơn 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Tại khu vực phía Nam, công ty sẽ triển khai tuyến TP.HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/h, kết nối trung tâm Thành phố với biển Cần Giờ chỉ hơn 10 phút thay vì vài tiếng như hiện nay.

Đặc biệt, Vinspeed đã đăng ký và sẵn sàng đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP.HCM xuống chỉ còn hơn 5 giờ. 

Bên cạnh mảng công nghiệp đường sắt tốc độ cao, Vingroup sẽ đầu tư Khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của các vùng kinh tế trọng điểm.

a2-1754905768.jpg

Cầu Hoàng Gia vừa thông xe ngày 15/7/2025 là một trong những công trình hạ tầng tiêu biểu do Vingroup triển khai xây dựng tại Hải Phòng

Ở trụ cột Năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

VinEnergo sẽ phát triển đa dạng các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn – chất lượng. Công ty cũng sẽ đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do chính VinFast sản xuất, từ đó đem lại giải pháp năng lượng toàn diện, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định. VinEnergo có kế hoạch đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW. 

Ngoài ra, VinEnergo sẽ đồng hành cùng các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup triển khai cung cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm hệ thống đường sắt cao tốc, cảng biển quốc tế, các khu công nghiệp và khu dân cư, góp phần định hình chuẩn mực mới cho phát triển năng lượng và hạ tầng tại Việt Nam và khu vực. 

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Hưởng ứng bốn Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Vingroup quyết định đầu tư vào hai lĩnh vực kiến tạo đất nước là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt, cùng tinh thần dân tộc mãnh liệt, chúng tôi quyết tâm hiện thực hoá thành công các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn tầm quốc tế.

a1-1754905773.png

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được thi công trong gần 10 tháng là minh chứng cho năng lực triển khai thần tốc của Vingroup

Sau 32 năm phát triển, Vingroup hiện đã thiết lập vị thế Tập đoàn đa ngành hàng đầu quốc gia và khu vực. Tính đến ngày 30/06/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp với việc VinFast tiếp tục tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với việc bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường Việt Nam, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm. Cùng kỷ lục mới 114.484 xe máy điện đã được bàn giao, VinFast đang tiên phong trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam, góp phần ghi dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.

Trong lĩnh vực Thương mại Dịch vụ, nổi bật là Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearlđều là các thương hiệu hàng đầu thị trường trong các lĩnh vực bất động sản nhà ở, bất động sản bán lẻ và du lịch – vui chơi giải trí. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, Vinhomes ghi nhận doanh số đạt 67.504 tỷ đồng, doanh số chưa ghi nhận tính đến 30/6/2025 đạt 138.208 tỷ đồng; Vincom Retail và Vinpearl cũng lần lượt ghi nhận doanh thu 4.274 tỷ đồng và 5.912 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, Vinhomes vinh dự được vinh danh là thương hiệu bất động sản nộp thuế lớn nhất cả nước năm 2024 theo xếp hạng CafeF Lists và thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam theo xếp hạng của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Vincom Retail cũng nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố và Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam của Brand Finance; trong khi Vinpearl được Brand Finance vinh danh top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á, số 1 Việt Nam.

Trong lĩnh vực Thiện nguyện hội, Vinmec, Vinschool, VinUni là hệ thống y tế và giáo dục tư nhân hàng đầu cả nước. Đặc biệt, ở mảng thiện nguyện, Tập đoàn từ khi thành lập đến nay đã tài trợ gần 30.000 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện và xã hội. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận 19 năm bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu đồng bào yếu thế.

Việc bổ sung hai trụ cột mới, nâng tổng lĩnh vực hoạt động lên 5 trụ cột chính khẳng định khát vọng cống hiến và phụng sự đất nước của Vingroup, đồng thời nhất quán với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” và định hình tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

PV

vingroup
