Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinFast VF 8: Mạnh mẽ như xe sang, giá chỉ bằng SUV hạng C

14:00 22/12/2025
VinFast VF 8 đang trở thành mẫu SUV 5 chỗ “chuẩn mực” bậc nhất trên thị trường nhờ sự kết hợp giữa trang bị cao cấp, công nghệ hiện đại và mức giá lăn bánh dễ chịu.

Trang bị hiện đại, vận hành mạnh mẽ, an toàn “5 sao”

Trên các trang mạng xã hội, những chia sẻ về tính năng, độ an toàn và sự tiện dụng của VF 8 xuất hiện ngày càng nhiều. Anh Bạch Thành Trung, chủ diễn đàn VOZ, người từng gắn bó với VF 8 trong thời gian dài cho rằng chiếc SUV điện này mang đến sự thoải mái mà “đa phần các xe xăng cùng tầm giá không có được”.

a01-1766395761.JPG

Theo anh Trung, tính năng làm mát cho cả hai hàng ghế là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ đầu tư của nhà sản xuất vào trải nghiệm người dùng. “Trang bị này vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, xe sang, anh nhận định.

Nhiều chủ xe đều nhận xét, VF 8 sở hữu mức trang bị cao hơn hẳn mặt bằng chung, như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, tính năng thông minh VF Connect, cập nhật phần mềm OTA, camera 360 độ…  Sự vượt trội về số lượng trang bị công nghệ tạo nên khoảng cách rõ rệt giữa VF 8 và các mẫu SUV xăng cùng tầm giá.

Công nghệ không chỉ mang lại tiện ích cho người dùng mà còn tạo nên sự an toàn cho chủ xe VF 8. Anh Phùng Thế Trọng, chủ kênh Xế Cộng, người đã chạy VF 8 hơn 40.000 km, nhìn nhận đây là mẫu xe có khả năng bảo vệ hành khách ấn tượng. Anh cho biết những tình huống va chạm giữa VF 8 với các mẫu xe khác cho thấy mức độ chắc chắn, độ an toàn vượt trội của mẫu xe này. Không phải ngẫu nhiên mà VF 8 đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

Bên cạnh công nghệ và tiện nghi, khả năng vận hành là yếu tố khiến nhiều khách hàng bất ngờ khi trải nghiệm VF 8. Hệ truyền động điện cho mô-men xoắn lên đến 620 Nm ngay từ khi đạp ga giúp chiếc SUV này tăng tốc mượt và dứt khoát, điều mà các mẫu xe xăng cùng tầm giá khó sánh kịp.

“Sự êm ái và khả năng tăng tốc gần như không có độ trễ là lợi thế tự nhiên của động cơ điện, nhưng cách VinFast tinh chỉnh hệ thống treo và vô-lăng ở phiên bản mới giúp chiếc xe trở nên cân bằng hơn trong nhiều điều kiện vận hành”, một chuyên gia lâu năm trong ngành ô tô chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí và bảo dưỡng dễ dàng

Bên cạnh trang bị mạnh mẽ và công nghệ cao cấp, một trong những điều khiến VF 8 được săn đón nhất thời điểm cuối năm 2025 chính là mức giá lăn bánh “dễ chịu” hiếm thấy trong phân khúc SUV cỡ D.

a02-1766396059.jpg

Cụ thể, hiện tại, khách hàng mua xe được ưu đãi 4% giá niêm yết thông qua chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, được hưởng hỗ trợ từ 70 đến 100 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng, ưu đãi 50 triệu đồng quy đổi điểm VinClub cho khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM, tặng voucher Vinpearl trị giá 50 triệu đồng có thể quy đổi sang tiền mặt. Những hỗ trợ này cộng dồn kết hợp với chính sách chung về miễn lệ phí trước bạ tạo nên mức giá lăn bánh chỉ hơn 900 triệu đồng - con số hiếm thấy đối với một mẫu SUV cỡ D.

Chi phí sử dụng trong dài hạn cũng khiến cho người dùng hài lòng. Chị Thanh Hoàng, chủ xe VF 8 tại Đà Lạt, chia sẻ cảm giác hoàn toàn nhẹ ví từ khi chuyển sang xe điện, dù được hưởng tiện nghi, cảm giác lái tốt hơn hẳn.Mỗi tháng tôi chỉ tốn tiền gửi xe ở bãi, chi phí sạc thì VinFast đã lo cho khách hàng đến tận tháng 6/2027 nên tiền nuôi VF 8 quá nhẹ nhàng”, chị nói.

Bên cạnh đó, quá trình bảo dưỡng động cơ điện cũng đơn giản, ít hạng mục thay thế, cùng tần suất phải đưa xe đi bảo hành ítgiúp chị Hoàng tiết kiệm cả thời gian và công sức khi sử dụng xe. Đây là điểm mà các gia đình, dân văn phòng và người dùng chạy dịch vụ đều đánh giá rất cao.

Hướng đến đa dạng nhóm khách hàng, từ người dùng cá nhân đến phục vụ gia đình, VinFast VF 8 đang ngày càng cho thấy sức hút khi mang lại nhiều giá trị hơn mức chi thực tế phải bỏ ra.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3, 12 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green). Hai mẫu VF 3 và VF 5 đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng).

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Cùng chủ đề
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương Thông tin kinh doanh
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương

Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản...

Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng Thông tin kinh doanh
Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào...

Chủ xe xăng hạng sang trầm trồ sau khi cầm lái VinFast VF 9: Cảm giác yên tâm tuyệt đối, chai nước đặt lên capo không đổ dù đường xấu Thông tin kinh doanh
Chủ xe xăng hạng sang trầm trồ sau khi cầm lái VinFast VF 9: Cảm giác yên tâm tuyệt đối, chai nước đặt lên capo không đổ dù đường xấu

Vững chãi, sang trọng và êm đến khó tin, VinFast VF 9 đang chinh phục người dùng Việt ở cả...

SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững Thông tin kinh doanh
SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 3/12/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA)...

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế Thông tin kinh doanh
VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết...

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam Thông tin kinh doanh
Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới...

Mới cập nhật
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.

15 giờ trước Thông tin đầu tư

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.

18 giờ trước Đọc chuyên sâu

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương

Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được Bộ Công Thương trao Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027

Ngày 19/12, tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ- LRT) đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức được khởi công tại Phú Quốc. Kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC, tuyến tàu điện nhẹ không chỉ nâng cao năng lực của Phú Quốc trong công tác tổ chức APEC 2027, mà còn mở ra một giai đoạn mới về phát triển hạ tầng và không gian đô thị đặc khu.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

BIM Land khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay tại Hạ Long

BIM Land khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay tại Hạ Long

Ngày 19/12/2025, tại Bán đảo 3 - Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, BIM Group chính thức khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động khởi công cụm 3 công trình lớn của Tập đoàn tại Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Đại hội Hội Cựu chiến binh Hội Luật gia Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội Hội Cựu chiến binh Hội Luật gia Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí.

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay