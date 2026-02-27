Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MB Seller – Bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

14:23 27/02/2026
Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm: thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.

Hệ sinh thái số đơn giản, thuận tiện cho hộ kinh doanh

Việc triển khai đăng ký và xuất hóa đơn điện tử cùng với yêu cầu kê khai thuế theo chuẩn mới đang đặt ra thách thức đáng kể cho hàng triệu hộ kinh doanh. Bên cạnh việc  tuân thủ pháp lý, nhiều hộ kinh doanh còn gặp áp lực về chi phí đầu tư cho thiết bị và công nghệ mới, thay đổi quy trình vận hành và nguy cơ sai sót trong việc kê khai.

Được phát triển như một hệ sinh thái số tích hợp, MB Seller cung cấp trọn bộ giải pháp từ thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.

1-1772177091.png

Đại diện MB cho biết: “MB Seller được xây dựng với định hướng đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi số. Chúng tôi mong muốn khách hàng có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, buôn bán an tâm.

An tâm Thuế: Đồng hành tư vấn kê khai – nộp thuế chuẩn quy định mới

Dù nộp thuế là trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhiều hộ kinh doanh vẫn có tâm lý e ngại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu thông tin rõ ràng, quy trình thực hiện còn phức tạp và lo ngại xảy ra sai sót khi kê khai.

Thấu hiểu vấn đề này, MB triển khai bộ giải pháp MB Seller, hỗ trợ hộ kinh doanh đơn giản hóa quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. MB tặng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng tích hợp tính năng xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số, giúp khởi tạo và xuất hóa đơn trực tiếp trên điện thoại, đảm bảo tuân thủ chuẩn quy định hiện hành.

Với tài khoản hộ kinh doanh, khách hàng có thể dễ dàng xem và tổng hợp giao dịch theo từng giai đoạn để lập bảng kê thuế, liên kết tài khoản với eTax Mobile và nộp thuế nhanh chóng. Đồng thời, App MBBank cho phép tra cứu nợ thuế ngay trên hệ thống. Ngoài các giải pháp công nghệ, MB còn triển khai dịch vụ tư vấn thuế, hỗ trợ khách hàng thực hiện đầy đủ các bước kê khai và nộp thuế đúng quy định.

An tâm Thu - chi: Tách bạch dòng tiền, quản lý rõ ràng, chủ động tài chính

MB Seller tích hợp tài khoản chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh ngay trên App MBBank, giúp chủ cửa hàng tách riêng dòng tiền kinh doanh và tiền cá nhân, từ đó dễ theo dõi doanh thu, kiểm soát thu – chi và nắm bắt tình hình tài chính hằng ngày chỉ với một chiếc điện thoại.

Cụ thể, tài khoản hộ kinh doanh MB giúp khách hàng đáp ứng tuân thủ về quy định pháp luật đồng thời dễ dàng giao dịch và quản lý doanh thu ngay trên App MBBank. MB  miễn phí tài khoản số đẹp phong thủy đến 500 triệu đồng cùng mã VietQR thanh toán cho các hộ kinh doanh, hỗ trợ nhận – chuyển tiền liên ngân hàng nhanh chóng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu giao dịch hằng ngày. Giải pháp Loa thanh toán MB thông báo giao dịch báo có tức thì góp phần hạn chế nhầm lẫn trong quá trình thu tiền. Quy trình đăng ký sử dụng loa có thể thực hiện nhanh gọn trong App MBBank, tặng miễn phí thiết bị, bảo hành trọn đời.

2-1772177098.png

Bên cạnh đó, hệ thống POS và SoftPOS hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán không tiền mặt như quẹt thẻ, chạm thẻ và thanh toán qua thiết bị di động, giúp hộ kinh doanh nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và phù hợp với xu hướng tiêu dùng số.

An tâm Vốn: Chủ động xoay vòng kinh doanh

Tại MB, hộ kinh doanh có thể tiếp cận khoản cấp vốn nhanh lên đến 5 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhập hàng, mở rộng quy mô hoặc xử lý dòng tiền ngắn hạn. Quy trình phê duyệt được số hóa, rút gọn thủ tục, không yêu cầu tài sản thế chấp. Hạn mức vay được xây dựng linh hoạt dựa trên doanh thu thanh toán qua mã QR, phản ánh sát thực tế hoạt động kinh doanh và gia tăng tính chủ động tài chính. Toàn bộ dư nợ và kế hoạch trả nợ được quản lý trực tiếp trên App MBBank, giúp hộ kinh doanh theo dõi nghĩa vụ tài chính minh bạch và chủ động kiểm soát dòng tiền.

An tâm Sinh lời: Tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh có thể tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi cho mục tiêu gia tăng lợi nhuận với Tài khoản Siêu lãi ngày: đầu tư linh hoạt với lãi suất lên tới 3.5%/năm, và nhiều giải pháp đầu tư tự động và tích lũy phù hợp với dòng tiền của hộ kinh doanh.

An tâm Quản trị: Số hóa vận hành

MB Seller giúp tối ưu hóa việc điều hành thông qua hệ thống theo dõi doanh thu theo thời gian thực và đối soát giao dịch trực quan, giúp chủ hộ giải phóng khỏi sổ sách thủ công. Giải pháp còn hỗ trợ phân loại khách hàng thông minh để chăm sóc chuyên sâu và cho phép quản lý đa điểm bán, phân quyền nhân viên linh hoạt. Đặc biệt, MB Seller tạo nên sự khác biệt với giải pháp Bảo hiểm thời tiết, giúp giảm thiểu rủi ro thu nhập trước biến động thiên tai bằng cơ chế bồi thường tự động, minh bạch, giúp hộ kinh doanh an tâm vận hành trong mọi điều kiện.

Trong thời gian tới, MB sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trong bộ giải pháp số MB Seller dành cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi ngày càng cấp thiết.

Tìm hiểu thêm về Bộ giải pháp MB Seller - Buôn bán an tâm tại: mbseller.vn

PV

MB Bank
