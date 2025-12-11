Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được thông qua với sự đồng thuận cao.

Các đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết

Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Căn cứ ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo với các nội dung trọng tâm.

Hoàn thiện phạm vi, đối tượng và yêu cầu về minh bạch

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng, bảo đảm phù hợp Hiến pháp, kết luận của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và đồng bộ, không trùng lặp với các luật, nghị quyết đang được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp này.

Đồng thời, để bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch và khả thi, hạn chế tham nhũng, thất thoát, lãng phí và tránh phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, Nghị quyết bổ sung quy định giao Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành đầy đủ và kịp thời văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung, chỉnh lý các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch nhằm giải quyết những bất cập, điểm nghẽn hiện hữu và khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô. Các quy định mới đặt nền tảng để Hà Nội thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Để tạo sự chủ động trong thu hồi đất và giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự thảo Nghị quyết đưa ra cơ chế đặc thù cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ lên tới hai lần mức thông thường đối với các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Chính sách này hướng tới tạo sự đồng thuận từ người dân ngay từ đầu, đồng thời ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật khi phải di dời.

Về cơ chế đầu tư và tài chính, dự thảo Nghị quyết quy định Thành phố được phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án không phụ thuộc quy mô vốn thuộc thẩm quyền Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, trừ các dự án sử dụng ngân sách Trung ương.

Thành phố cũng được phép sử dụng kết dư ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công, với điều kiện phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo giải trình của Chính phủ, Quốc hội tiến hành biểu quyết. Kết quả cho thấy có 435 đại biểu tham gia (chiếm 91,97%), trong đó 431 đại biểu tán thành (chiếm 91,12%).

Việc ban hành Nghị quyết này đáp ứng yêu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển cho Thủ đô, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.