Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

11:23 11/12/2025
Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được thông qua với sự đồng thuận cao.
1-1765427048.jpg

Các đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết

Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Căn cứ ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo với các nội dung trọng tâm.

Hoàn thiện phạm vi, đối tượng và yêu cầu về minh bạch

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng, bảo đảm phù hợp Hiến pháp, kết luận của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và đồng bộ, không trùng lặp với các luật, nghị quyết đang được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp này. 

Đồng thời, để bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch và khả thi, hạn chế tham nhũng, thất thoát, lãng phí và tránh phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, Nghị quyết bổ sung quy định giao Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành đầy đủ và kịp thời văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung, chỉnh lý các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch nhằm giải quyết những bất cập, điểm nghẽn hiện hữu và khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô. Các quy định mới đặt nền tảng để Hà Nội thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Để tạo sự chủ động trong thu hồi đất và giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự thảo Nghị quyết đưa ra cơ chế đặc thù cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ lên tới hai lần mức thông thường đối với các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Chính sách này hướng tới tạo sự đồng thuận từ người dân ngay từ đầu, đồng thời ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật khi phải di dời.

Về cơ chế đầu tư và tài chính, dự thảo Nghị quyết quy định Thành phố được phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án không phụ thuộc quy mô vốn thuộc thẩm quyền Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, trừ các dự án sử dụng ngân sách Trung ương. 

Thành phố cũng được phép sử dụng kết dư ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công, với điều kiện phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo giải trình của Chính phủ, Quốc hội tiến hành biểu quyết. Kết quả cho thấy có 435 đại biểu tham gia (chiếm 91,97%), trong đó 431 đại biểu tán thành (chiếm 91,12%). 

Việc ban hành Nghị quyết này đáp ứng yêu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển cho Thủ đô, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/ha-noi-duoc-chot-co-che-chinh-sach-dac-thu-de-thuc-hien-cac-du-an-lon-quan-trong-102251211100521453.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn Sự kiện - Chính sách
Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm rạch...

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025 Sự kiện - Chính sách
Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025

Một loạt chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Nghị định mới về thu giữ...

VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng” Sự kiện - Chính sách
VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”

Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. Bốn công trình khoa học công nghệ...

Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ Sự kiện - Chính sách
Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn,...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp...

Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại Sự kiện - Chính sách
Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

Từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026, Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) trân trọng...

Mới cập nhật
Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City hấp dẫn cư dân từ khắp nơi trên thế giới bởi sự kết hợp hiếm có giữa tiện ích sống hiện đại, môi trường xanh và cộng đồng tinh hoa đa văn hóa. Mỗi gia đình đến “thành phố biển” phía Đông Hà Nội đều có chung cảm nhận đây là nơi lý tưởng hàng đầu để an cư, lập nghiệp và tận hưởng.

59 phút trước Thông tin đầu tư

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết kiệm khi vận hành khiến VinFast VF 7 trở thành tâm điểm săn đón trong giai đoạn thị trường sôi động nhất năm.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp toàn diện bởi Tập đoàn Sun Group, ứng dụng thiết kế, công nghệ tân tiến nhất hiện nay và được vận hành bởi Changi Airport Group (đơn vị vận hành sân bay Changi, Singapore), hứa hẹn trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới.

3 giờ trước Thông tin đầu tư

Vai trò của Cụm Thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN ) trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Vai trò của Cụm Thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN ) trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Bài viết tập trung phân tích vai trò và định hướng hoạt động của Cụm thi đua số 6 trong việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Bài viết làm rõ những đóng góp nổi bật của các Chi hội luật gia Cụm thi đua số 6 giữ vai trò “hạt nhân đổi mới”, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị từ định hướng chính trị trở thành giải pháp pháp lý cụ thể, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng ngừa, điều tra tội phạm mạng

Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng ngừa, điều tra tội phạm mạng

Với 434/443 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành, sáng 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật gồm 8 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm rạch ròi phạm vi điều chỉnh và tránh chồng chéo.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Đây là một trong những quy định mới được bổ sung tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua sáng 10/12/2025 với 434/436 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành. Luật gồm 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2026.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics

Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi, logistics ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh trong sản xuất, xuất khẩu, nhưng hệ thống logistics vẫn tồn tại nhiều bất cập kéo dài, đẩy chi phí lên cao và làm suy giảm lợi thế…

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

23 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay