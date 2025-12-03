Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức triển khai chương trình “Sinh Lời Rinh Lộc” trên Techcombank Mobile, mang đến ngàn quà tặng giá trị nhân mùa lễ hội cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026. Với cơ chế trò chơi hóa (gamification) độc đáo, “Sinh Lời Rinh Lộc” biến những hoạt động tài chính hàng ngày thành hành trình săn quà thú vị qua hình thức “mở túi mù” kết hợp hệ thống linh thú 12 con giáp.

Được kết nối trực tiếp với sản phẩm cốt lõi Techcombank Sinh Lời Tự Động – giải pháp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với lãi suất hấp dẫn lên đến 5%/năm, đồng thời đảm bảo thanh khoản 24/7 an toàn và linh hoạt, chương trình “Sinh Lời Rinh Lộc” được thiết kế nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tương tác thú vị, đồng thời gia tăng giá trị tài chính thông qua các giao dịch trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở cơ chế trò chơi hóa (gamification) với hình thức “mở túi mù” đang được yêu thích, kết hợp bộ nhân vật 12 linh thú theo hệ 12 con giáp. Trong đó, chú Ngựa – biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026 – sẽ là linh thú dẫn dắt toàn bộ trải nghiệm. Câu chuyện và quà tặng sẽ được làm mới theo từng tháng, gắn liền với các dịp lễ hội, các sự kiện đặc biệt trong năm, mang đến sự mới mẻ và nhiều bất ngờ cho người chơi trong suốt hành trình.

Để thu thập các túi mù, khách hàng chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản như sử dụng sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động hoặc thực hiện các giao dịch thường ngày như: thanh toán bằng cách quét mã QR, chi tiêu thẻ, duy trì số dư, mở thẻ thanh toán/tín dụng mới, chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng, hoặc giới thiệu bạn bè sử dụng ứng dụng... Mỗi lần mở túi mù là một hành trình “săn niềm vui” đầy hứng khởi. Khách hàng sẽ có cơ hội khám phá hệ thống linh thú đa dạng – gồm 12 linh thú phiên bản thường, phiên bản thủ lĩnh và các linh thú đặc biệt. Bên cạnh các hiện vật giá trị, người chơi còn trải nghiệm niềm vui khi sưu tầm được những linh thú độc bản và đổi quà khi hoàn thiện bộ sưu tập.

Các giải thưởng của chương trình vô cùng phong phú, bao gồm: iPhone 17 Pro, voucher mua vàng, vé Y-concert, quyền sử dụng phòng chờ Techcombank Private Lounge, thú bông linh thú cùng nhiều voucher ưu đãi cho những nhu cầu hàng ngày từ các thương hiệu nổi bật như Grab, Xanh SM, Be, KFC, Yakimono, Shang Chi, Le Monde Steak, Queen Dairy, Swensen's, The Pizza Company, Starlux Airlines, Chang Modern Thai Cuisine, Kom Phê Cha, Matcha Vibe, Pandora, Gờ Café, Nha Khoa Wilson, TMV Ngọc Dung… Tất cả mang đến một hành trình vừa giải trí, vừa nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng.

Chương trình “Sinh Lời Rinh Lộc” được tổ chức nhằm nối dài những giá trị vượt trội của Techcombank Sinh Lời Tự Động – sản phẩm đang được 5 triệu khách hàng tin dùng nhờ khả năng linh hoạt chi tiêu 24/7 mà vẫn được hưởng lợi suất hấp dẫn lên đến 5%/năm, tính lãi theo số dư và ngày thực tế, trả lãi vào cuối tháng hoàn toàn tự động, minh bạch. Đặc biệt tính năng quy đổi lợi nhuận sang U-Points giúp giá trị lợi nhuận tiếp tục được nhân đôi lên đến 2 triệu điểm. Nhờ sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến, cơ chế đảm bảo tính thanh khoản và số dư, lợi suất thực nhận vượt trội, Techcombank Sinh Lời Tự Động đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời được vinh danh với 1 giải Vàng và 2 giải Đồng tại Stevie Awards 2025 – giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của giới kinh doanh quốc tế”.

Trong thời gian tới, Techcombank sẽ tiếp tục nâng cấp các sản phẩm chủ lực của ngân hàng cùng những cải tiến quan trọng cho Techcombank Sinh Lời Tự Động, nhằm mang đến trải nghiệm tài chính vượt trội, hiệu quả, an toàn và linh hoạt với tinh thần “số dư luôn được đảm bảo, lợi ích luôn được tăng thêm”. Những minh chứng này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong dẫn đầu của ngân hàng trong tiến trình đưa thị trường tài chính Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu, đồng thời là nền tảng để Techcombank không ngừng gia tăng ưu đãi và nâng tầm trải nghiệm cho người dùng thông qua các chương trình quy mô lớn, đổi mới liên tục như “Sinh Lời Rinh Lộc”.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank, chia sẻ: “Thông qua ‘Sinh Lời Rinh Lộc’, chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch quen thuộc không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn trở thành niềm vui thực sự cho khách hàng. Đây cũng chính là cách Techcombank hiện thực hóa cam kết ‘Mỗi ngày thêm giá trị’ của Techcombank Sinh Lời Tự Động – vừa giúp khách hàng tối ưu dòng tiền mỗi ngày một cách an toàn với lãi suất lên đến 5%/năm, vừa linh hoạt chi tiêu 24/7 vừa có cơ hội nhận được những phần quà ý nghĩa, cùng đón một cái Tết Bính Ngọ trọn vẹn niềm vui và thịnh vượng.”

Chương trình áp dụng cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Toàn bộ thông báo trúng thưởng và hướng dẫn nhận quà được thực hiện minh bạch ngay trên Techcombank Mobile.

Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng hoặc tải mới Techcombank Mobile, truy cập banner “Sinh Lời Rinh Lộc” trên trang chủ là có thể bắt đầu hành trình săn linh thú – chiêu lộc tài đón Tết Bính Ngọ 2026 cùng Techcombank.

Thông tin chi tiết về chương trình Sinh Lời Rinh Lộc: https://bit.ly/48fSj2h.