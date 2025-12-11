Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City hấp dẫn cư dân từ khắp nơi trên thế giới bởi sự kết hợp hiếm có giữa tiện ích sống hiện đại, môi trường xanh và cộng đồng tinh hoa đa văn hóa. Mỗi gia đình đến “thành phố biển” phía Đông Hà Nội đều có chung cảm nhận đây là nơi lý tưởng hàng đầu để an cư, lập nghiệp và tận hưởng.

Hệ sinh thái quốc tế - nền tảng kiến tạo “mã gen toàn cầu”

Hơn 2 năm sinh sống tại Hà Nội, gia đình anh Kenji Sato, quản lý khu vực của một tập đoàn công nghiệp Nhật Bản, đã trải qua không ít lần “vỡ mộng” khi tìm nơi an cư: nhà chật, ngõ hẹp, thiếu không gian xanh, nhịp sống không phù hợp với thói quen vận động và sự chỉn chu mà anh duy trì ở Tokyo.

Bước ngoặt đến khi một người bạn đưa anh đến thăm khu San Hô tại Vinhomes Ocean Park 2, Ocean City. Không gian xanh trong lành, nhịp sống văn minh và hệ tiện ích thể thao ngay trong tầm đi bộ nhanh chóng tạo cho anh cảm giác khác biệt.

“Đây mới thực sự là tiêu chuẩn sống gia đình tôi tìm kiếm bấy lâu, chứ không phải sự thỏa hiệp của những lựa chọn trước đó”, anh Kenji chia sẻ.

Ocean City được lòng cộng đồng nước ngoài nhờ chuẩn sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Với anh Kenji, lựa chọn gắn bó lâu dài với Ocean City xuất phát từ ba yếu tố cốt lõi làm nên “mã gen đô thị toàn cầu” của Ocean City: giáo dục, y tế và thể thao chuẩn quốc tế.

Giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của chuyên gia người Nhật. Với anh, một môi trường sống lý tưởng phải nuôi dưỡng được thế hệ tiếp theo. Ocean City đáp ứng điều đó bằng không gian trong lành để con anh lớn lên, đồng thời trao cho bé cơ hội học tập trong các hệ thống chất lượng quốc tế, như Vinschool, Brighton College, Dewey, VinUni…

“Các trường học đều nằm ngay trong lòng đô thị, rất tiện lợi và an toàn. Ở Nhật Bản chúng tôi, trẻ đều tự đi bộ tới trường, và ở đây cũng vậy”, anh cho biết.

Hệ thống trường học chất lượng quốc tế ngay trong nội khu đáp ứng nhu cầu giáo dục của các gia đình người nước ngoài tại Ocean City

Về chăm sóc sức khỏe, gia đình anh Kenji có đa dạng lựa chọn đáng tin cậy. Phòng khám đa khoa Vinmec Ocean Park đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Sắp tới, bệnh viện Vinmec Medical Resort tại Vinhomes Ocean Park 2 đi vào vận hành sẽ đưa những chuẩn mực y tế cao cấp lần đầu xuất hiện tại Việt Nam về ngay cạnh nhà cho các cư dân Ocean City.

Để cân bằng lại guồng quay công việc, anh tìm đến “liều vitamin tinh thần” từ hệ thống tiện ích thể thao phong phú: chạy bộ quanh hồ mỗi sáng, pickelball cuối ngày, đi bơi cuối tuần cùng con.

“Nhịp sống mà tôi từng có ở Nhật đã quay lại rồi”, anh mỉm cười.

Chuẩn sống quốc tế của cộng đồng tinh hoa đa quốc gia

Ocean City hiện là mái nhà chung của hơn 90.000 cư dân đến từ hơn 30 quốc gia, tạo nên một cộng đồng tinh hoa đa văn hóa hiếm thấy tại Việt Nam. Đó là những doanh nhân năng động, chuyên gia quốc tế, du học sinh hồi hương, các gia đình trẻ thành đạt... Sự gặp gỡ của những người “đồng chất, hợp gu” đã tạo nên một hệ giá trị mới: hành xử văn minh, phong cách cởi mở và luôn khuyến khích học hỏi lẫn nhau.

Ocean City là nơi an cư của hơn 90 nghìn cư dân và hướng tới 200.000 người trong vài năm tới

Ở đây, trẻ em lớn lên giữa môi trường đa ngôn ngữ, người lớn mở rộng vòng tròn xã hội và được truyền cảm hứng mỗi ngày. Những kết nối ban đầu chỉ là những câu chào xã giao, những lần giao đấu thể thao, nhưng dần mở ra những hợp tác bất ngờ.

“Ban đầu, chúng tôi cùng tham gia câu lạc bộ pickelball, và bây giờ đang cùng bàn về một dự án hợp tác sản xuất và cung cấp thực phẩm”, anh Minh Sơn, cư dân Ocean City, hiện đang quản lý một trang trại tại Bắc Ninh, kể.

Nhưng dấu ấn toàn cầu của Ocean City không chỉ đến từ con người, mà còn từ chuẩn sống bền vững, thông minh và văn minh hiện hữu trong từng quy hoạch, tiện ích.

Thiên nhiên ở Ocean City không đứng ngoài những ô cửa kính, mà hòa vào từng nhịp sống. Hơn một phần tư diện tích siêu đô thị dành cho mặt nước và cây xanh. Mỗi người có khoảng 25m² không gian xanh, gấp gần 3 lần tiêu chuẩn tối thiểu 9m² của WHO. Hồ Ngọc Trai, biển hồ Crystal Lagoon, các công viên biểu tượng như Empire Park, Silk Park, bộ đôi công viên VinWonders khiến cuộc sống chậm lại, sâu hơn và nhiều trải nghiệm hơn.

Cuộc sống của cư dân càng thêm nhiều dư vị với những không gian giải trí mang dấu ấn quốc tế như Làng Sake, Little Hongkong, The Venice, K-Park… Các lễ hội văn hóa và sự kiện âm nhạc quy mô lớn được tổ chức thường xuyên khiến mỗi cư dân đều cảm nhận rõ nhịp sống sôi động hiện hữu ngay trước thềm nhà mình.

Văn hóa di chuyển xanh bằng VinBus, Xanh SM và xe đạp giúp cư dân duy trì lối sống lành mạnh, trong khi các lớp công nghệ vận hành hiện đại giúp bảo đảm an ninh, an toàn, tiện nghi 24/7. Quy hoạch all-in-one và ứng dụng Vinhomes Resident giúp mọi dịch vụ luôn trong tầm tay, thậm chí là sau vài nút chạm, tạo nên một đô thị quốc tế đúng nghĩa.

Giữa cộng đồng đa quốc gia chia sẻ chung tinh thần văn minh và khát vọng vươn lên, những cư dân người nước ngoài như anh Kenji nhận ra Ocean City là hình mẫu hiếm có. Đó là một đô thị nơi con người có thể sống trọn vẹn, làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống như đang ở những thành phố đáng sống nhất thế giới.

“Ở Ocean City, chúng tôi không chỉ an cư. Chúng tôi đang sống đúng với những gì mình mong ước”, Kenji mỉm cười.