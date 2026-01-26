VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast được trao 2 giải thưởng gồm “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” cho mẫu xe VF 6 tại Auto9 Awards 2026, sự kiện tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm ô tô - xe máy tốt nhất thị trường Ấn Độ. Giải thưởng ghi nhận những bước tiến nổi bật của VinFast kể từ khi gia nhập thị trường, định hướng dài hạn trong lĩnh vực xe điện (EV), và cách xây dựng danh mục sản phẩm lấy thị hiếu người tiêu dùng bản địa làm trọng tâm.

Auto9 Awards là hệ thống giải thưởng thường niên do TV9 Network (Ấn Độ) tổ chức. Giải năm nay tôn vinh các thành tựu tiêu biểu trong ngành ô tô và phương tiện di chuyển nói chung tại Ấn Độ ra mắt trong năm 2025. Với quy trình đánh giá dựa trên thử nghiệm thực tế, dữ liệu kỹ thuật và ý kiến của hội đồng chuyên gia đa lĩnh vực, giải thưởng phản ánh góc nhìn toàn diện về chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng và tác động đối với thị trường.

“Tân binh của năm” là giải thưởng được Auto9 Awards 2026 trao cho VinFast vì sự hiện diện rõ nét, tạo được dấu ấn trong thời gian ngắn kể từ khi gia nhập thị trường, thông qua chiến lược sản phẩm, năng lực triển khai và mức độ phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng địa phương.

Ông Sudhanshu Talwar (thứ hai từ trái qua), Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng "Tân binh của năm" từ ông Ajay Tamta (thứ hai từ phải qua), Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ

Trong khi đó, giải “Xe đáng tiền của năm” ghi nhận giá trị sử dụng nổi bật của mẫu xe VF 6, với sự cân bằng giữa giá thành, trang bị, và chi phí sở hữu, phản ánh vai trò và đóng góp của VinFast cả ở cấp độ thương hiệu lẫn sản phẩm trong bức tranh phát triển chung của ngành xe điện Ấn Độ.

Việc được ghi nhận tại Auto9 Awards 2026 tiếp tục bổ sung vào danh sách giải thưởng VinFast đã đạt được tại thị trường Ấn Độ, phản ánh sự quan tâm và đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với định hướng phát triển sản phẩm và chiến lược đầu tư dài hạn của hãng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Việc VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Auto9 Awards 2026 là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của chúng tôi tại thị trường Ấn Độ. Giải thưởng này phản ánh cách VinFast tiếp cận thị trường bằng tầm nhìn dài hạn, lấy nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng làm trọng tâm, đồng thời củng cố cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Ấn Độ”.

Ông Nand Kumar, Trưởng ban Ô tô, TV9 Network, chia sẻ: “Chiến lược sản phẩm của VinFast thể hiện định hướng rõ ràng đối với từng phân khúc trong thị trường xe điện. VF 6 nổi bật nhờ sự kết hợp cân bằng giữa trang bị phong phú, mức giá hợp lý, và tính thực tiễn cao cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, qua đó trở thành lựa chọn xứng đáng cho giải thưởng Xe đáng tiền của năm. Đồng thời, hành trình VinFast gia nhập thị trường còn đã cho thấy sự đáng tin cậy và đầy triển vọng, giúp hãng giành giải Tân binh của năm. Bộ đôi giải thưởng phản ánh sức mạnh của những sản phẩm đầu tiên VinFast mang đến Ấn Độ”.

Ông Arunodoy Das (giữa), Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng "Xe đáng tiền của năm" cho mẫu xe VF 6 từ ông Nitin Gadkari (thứ hai từ phải qua), Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ

Chỉ sau một năm hiện diện, VinFast đã từng bước tạo dựng dấu ấn tại thị trường xe điện Ấn Độ thông qua chiến lược phát triển dài hạn và danh mục sản phẩm cao cấp. Hãng đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, tích hợp sản xuất, bán lẻ, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm bảo đảm trải nghiệm liền mạch cho khách hàng thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương.

Bằng sự kiên định với định hướng đổi mới, phát triển bền vững và lấy người dùng làm trung tâm, VinFast tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển dài hạn của ngành công nghiệp ô tô tại Ấn Độ./.