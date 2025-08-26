Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Vincom Shophouse Diamond Legacy: Không gian sống chuẩn quốc tế giữa trung tâm Thành Vinh

09:53 26/08/2025
Tại phường Thành Vinh (Nghệ An), lần đầu tiên, một tổ hợp thương mại, dịch vụ, lưu trú chuẩn 5 sao quốc tế được kiến tạo ngay lõi trung tâm đô thị. Vincom Shophouse Diamond Legacy mang đến không gian sống hiện đại, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân đẳng cấp, thiết lập chuẩn sống mới cho tầng lớp tinh hoa xứ Nghệ.

Nơi khởi đầu của phong cách sống quốc tế độc tôn tại Nghệ An

Là quần thể thương mại, dịch vụ, lưu trú đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Nghệ An, Vincom Shophouse Diamond Legacy hội tụ những cái tên biểu tượng: khách sạn Sheraton 5 sao, Vincom Plaza, tòa căn hộ cao cấp Lotus Residence và 61 căn shophouse phiên bản giới hạn.

Trong đó, Sheraton Vinh - thương hiệu thuộc Tập đoàn Marriott International, không chỉ mang đến trải nghiệm lưu trú chuẩn toàn cầu, mà còn đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hạ tầng dịch vụ cao cấp. Khách sạn 5 sao cao nhất Nghệ An là nơi tổ chức các hội nghị quốc tế, tiếp đón doanh nhân, chuyên gia và tầng lớp tinh hoa, góp phần tạo nên một chuẩn mực sống mới giữa lòng Thành Vinh.

Liền kề Sheraton Vinh là Vincom Plaza - trung tâm thương mại biểu tượng, quy mô hàng đầu Nghệ An. Không gian này quy tụ chuỗi thương hiệu thời trang, ẩm thực, giải trí hàng đầu, mang đến trải nghiệm tiêu dùng thời thượng trong vài bước chân từ nơi cư trú.

Bên cạnh đó, không gian sống cao cấp tại Lotus Residence trở thành nơi khởi nguồn cho nhịp sống đầy cảm hứng. Tại đây, các cư dân được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như bể bơi, khu gym, vườn cảnh quan… trong môi trường riêng tư, tiện nghi, kết nối.

Tâm điểm đáng chú ý tại Vincom Shophouse Diamond Legacy còn có chuỗi shophouse phiên bản giới hạn, chỉ 61 căn. Mỗi căn vừa có thể là nơi an cư sang trọng, vừa là không gian kinh doanh đắt giá nhờ vị trí hồng tâm của TP. Vinh (cũ), dòng khách cao cấp sẵn có từ Sheraton, Vincom Plaza, và cộng đồng cư dân Lotus Residence. 61 căn shophouse tạo thành hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng, làm việc hoàn chỉnh, kiến tạo chất sống quốc tế đầy kiêu hãnh lần đầu hiện diện tại Thành Vinh.

Khi chuẩn sống sang trọng trở thành di sản cá nhân

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế hệ thành đạt mới không ngừng mở rộng tư duy, gia tăng nhu cầu về nơi ở. Họ không chỉ tìm kiếm nơi an cư đơn thuần, mà cần một môi trường sống có chiều sâu, phản ánh vị thế, đẳng cấp và tầm nhìn cá nhân. Vincom Shophouse Diamond Legacy là dự án hiếm hoi trên địa bàn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này. 

Ông Dũng Nguyễn, một doanh nhân Việt kiều gốc Nghệ An đang sở hữu một căn shophouse trong dự án, chia sẻ. “Không gian sống nói lên rất nhiều điều về chủ nhân. Tại Việt Nam, các dự án do Vingroup phát triển được ví như những tấm danh thiếp của những giới thành đạt. Đó là lý do tôi chọn Vincom Shophouse Diamond Legacy. Vị trí trung tâm không thể nhân bản cùng số lượng khan hiếm của dự án càng khiến giá trị của tài sản tăng lên gấp bội”.

a2-1756176735.jpg

Mỗi căn shophouse được thiết kế đa công năng linh hoạt, phục vụ cả mục đích ở và kinh doanh

Điểm nhấn khiến Vincom Shophouse Diamond Legacy trở nên khác biệt chính là chuỗi tiện ích và dịch vụ vận hành theo chuẩn quốc tế - điều hiếm thấy tại thị trường bất động sản miền Trung. Mỗi cư dân đều sở hữu “đặc quyền tận hưởng tại chỗ”, mọi nhu cầu sống, giải trí, làm việc đều được đáp ứng ngay trong vài bước chân. Không cần rời khỏi khuôn viên, chủ nhân có thể tiếp khách tại Sheraton, gặp gỡ đối tác tại các quán café hay nhà hàng cao cấp trong Vincom Plaza, hoặc đơn giản là tận hưởng thời gian thư giãn cùng gia đình tại các tiện ích đẳng cấp nội khu.

Điều đặc biệt khác là cộng đồng cư dân nơi đây: những người thành công, có cùng đẳng cấp và chung hệ giá trị sống. Sống tại đây, mỗi cá nhân không bị hòa lẫn, mà là một phần của cộng đồng dẫn dắt. Mỗi mối quan hệ đều có giá trị, mỗi cuộc gặp gỡ đều khởi nguồn cho những hành trình thịnh vượng kế tiếp. Đó cũng chính là những giá trị vô hình, vượt lên trên những tiện ích vật chất thông thường mà Vincom Shophouse Diamond Legacy mang lại.

a1-1756176744.jpg

Vincom Shophouse Diamond Legacy hiện chỉ còn dưới 10 căn đang chờ những chủ nhân danh giá

Bên cạnh đó, các căn shophouse còn sở hữu tiềm năng kinh doanh đắt giá nhờ thiết kế 4 tầng linh hoạt, đa công năng, mặt tiền từ 7 - 9m thoáng rộng. Nhà đầu tư thuận tiện để phát triển tại đây các mô hình kinh doanh cao cấp, như thời trang, spa, showroom, nhà hàng… tại tầng 1, 2 trong khi vẫn có không gian an cư riêng tư dành cho gia đình ở các tầng trên.

Vincom Shophouse Diamond Legacy không chỉ là bước tiến của Thành Vinh trên hành trình tiệm cận chuẩn sống toàn cầu, mà còn là di sản sống sang trọng được thiết kế riêng cho giới thành đạt. Không gian sống mang đậm dấu ấn thịnh vượng này là nơi mọi khát vọng về cuộc sống lý tưởng đều được hiện thực hóa - ngay tại trái tim xứ Nghệ.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Ngày 25/08/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL)...

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB Thông tin kinh doanh
Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Ngày 25/8/2025, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ...

The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt Thông tin kinh doanh
The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt

Trong bức tranh bất động sản cao cấp giữa lòng Thủ đô, The Matrix One Premium nổi bật như một...

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Thông tin kinh doanh
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung...

Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc Thông tin kinh doanh
Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc

Báo cáo kinh tế – xã hội 7 tháng năm 2025 cho thấy nhiều chỉ số vĩ mô tích cực,...

Doanh nghiệp Việt đưa tiêu dùng hiện đại về nông thôn Thông tin kinh doanh
Doanh nghiệp Việt đưa tiêu dùng hiện đại về nông thôn

Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng...

Mới cập nhật
Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc khu được thành lập theo các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Cơ chế vận hành của 13 đặc khu có gì khác so với cơ chế vận hành của các đơn vị hành chính cấp xã, so với mô hình đặc khu kinh tế trước đây dự kiến (?) Bài viết sẽ phân tích về cơ chế vận hành, đồng thời đề xuất những giải pháp chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Ngày 25/08/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL) - tập đoàn giáo dục hơn 130 năm tuổi đến từ Thuỵ Sĩ được mệnh danh là “Đại học Harvard” trong đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ, cùng phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế.

19 giờ trước Thông tin kinh doanh

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Ngày 25/8/2025, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (MCK: TCB VN) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.

19 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều tối ngày 25/8, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có cuộc làm việc với ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng về tình hình hoạt động của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt

The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt

Trong bức tranh bất động sản cao cấp giữa lòng Thủ đô, The Matrix One Premium nổi bật như một dấu ấn của phong cách sống thượng lưu. Đặc biệt, những căn hộ diện tích lớn 3, 4 phòng ngủ mang đến không gian sống bốn mùa vượng khí dành riêng cho giới thượng lưu, những người luôn khao khát sự rộng rãi, riêng tư và đẳng cấp.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước hiệu quả trong bối cảnh pháp luật “kiến tạo phát triển”: Thách thức và giải pháp

Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước hiệu quả trong bối cảnh pháp luật “kiến tạo phát triển”: Thách thức và giải pháp

(Pháp lý) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN với định hướng “pháp luật kiến tạo phát triển”, việc thiết lập một cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả không chỉ là yêu cầu tất yếu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn là yếu tố sống còn bảo đảm cho sự phát triển bền vững và đúng định hướng của đất nước. Tuy nhiên, quá trình này đang đối mặt với những thách thức song hành cùng những cơ hội, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Từ đại nhạc hội đến giải chạy kỷ lục: Dòng khách khổng lồ tiếp thêm sức nóng cho “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate

Từ đại nhạc hội đến giải chạy kỷ lục: Dòng khách khổng lồ tiếp thêm sức nóng cho “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate

Chỉ vài giờ sau đại nhạc hội 8Wonder, quy tụ hơn 50.000 khán giả, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục trở thành điểm hẹn của hơn 21.000 vận động viên tới tham gia giải chạy kỷ lục “Việt Nam Tôi Đó” chào mừng 80 năm Quốc khánh. Biển người đổ về nơi đây là minh chứng cho tiềm năng không giới hạn của “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate.

1 ngày trước Thông tin cần biết

“Ánh sáng xanh” thắp sáng từng bản làng, xóm biển mùa hè

“Ánh sáng xanh” thắp sáng từng bản làng, xóm biển mùa hè

Chỉ trong thời gian ngắn, chiến dịch Đồng hành cùng Mùa hè xanh 2025 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup – phối hợp cùng hơn 30 trường, viện đã mang ánh sáng năng lượng mặt trời tới 17 xã thuộc 14 tỉnh, thành trên cả nước. Với 830 cột đèn được lắp đặt, thắp sáng 33.600 mét đường, chương trình không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm và yêu thương của tuổi trẻ Việt Nam đến khắp mọi miền Tổ quốc.

1 ngày trước Thông tin cần biết

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

(Pháp lý ). Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” là một Nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay