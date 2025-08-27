Vinamilk tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế thương hiệu sữa dẫn đầu

Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025). Tại sự kiện này, Vinamilk lần đầu tiên giới thiệu khái quát các công nghệ và tiêu chuẩn tiên tiến dẫn đầu thị trường, kết hợp cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn và quà tặng dành cho khách tham quan. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", gian hàng của Vinamilk kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 120.000 lượt khách trong suốt 9 ngày diễn ra triển lãm.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đây là triển lãm có quy mô “lớn chưa từng có” với 230 gian trưng bày, quy tụ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành cùng 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Nổi bật với loạt công nghệ dẫn đầu

Nổi bật giữa không gian triển lãm quy mô toàn quốc, hai gian hàng Vinamilk thu hút người xem nhờ sắc xanh rực rỡ đặc trưng, thiết kế hiện đại và chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới”, các gian hàng tái hiện sinh động hành trình vươn mình cùng đất nước của một thương hiệu quốc gia; cũng như sự kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên và các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất.

Với sắc xanh rực rỡ và thiết kế hiện đại, gian hàng Vinamilk nổi bật ngay cổng vào không gian “Khởi nghiệp kiến quốc” - nơi tôn vinh vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ảnh: Duy Cường).

Tại khu vực triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội”, lần đầu tiên Vinamilk mang đến cái nhìn tổng thể về những bước đột phá trong công nghệ và thành tựu đáng tự hào mà doanh nghiệp đạt được, song song với sự phát triển của đất nước. Nổi bật là khu vực trình diễn công nghệ kép hút chân không “khóa tươi” sữa tự nhiên – lần đầu tiên áp dụng thành công cho ngành sữa tươi tại Việt Nam, giúp loại bỏ gần 50% gốc oxy tự do, giữ trọn hậu vị 20 loại cỏ hoa từ thực đơn chăm dưỡng bò tại trang trại sinh thái Green Farm.

Đây chính là bí quyết đứng sau thành công của Vinamilk Green Farm – dòng sản phẩm sữa tươi cao cấp đầu tiên của Việt Nam đạt các giải thưởng hàng đầu thế giới về vị ngon, an toàn và tinh khiết như Giải Vàng – chứng nhận cao nhất của tổ chức Monde Selection, Giải thưởng vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award), Clean Label Project – giải thưởng khắt khe nhất về độ an toàn và tinh khiết từ Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham quan và kiểm tra gian hàng Vinamilk tại khu trưng bày (Ảnh: Nam Nguyễn)

Gian hàng còn có khu vực trò chơi tương tác, nơi khách tham quan mọi lứa tuổi có thể tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng và sản phẩm Vinamilk một cách thú vị, sinh động. Góc chụp hình “check-in” được thiết kế đẹp mắt theo chủ đề 80 năm Quốc khánh, kèm hàng nghìn quà tặng cho khách tham gia như túi tote, ly sứ và các sản phẩm Vinamilk, trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ.

Dịp này, Vinamilk còn dành khoảng 101.000 sản phẩm để người tham dự được trải nghiệm trực tiếp hương vị sản phẩm từ sữa tươi, sữa hạt đến kem mát lành… tại khu vực triển lãm Rạng rỡ Việt Nam. Dự kiến, các gian hàng sẽ thu hút 80.000 – 120.000 lượt khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Gần 50 năm kiên trì ghi dấu Việt Nam trên bản đồ sữa quốc tế

Đúng dịp đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Vinamilk vinh dự được Brand Finance - tổ chức tư vấn định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới – xếp hạng là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu (theo báo cáo “Food & Drink 2025”). Không chỉ là thương hiệu duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa có giá trị nhất thế giới, Vinamilk còn đưa Việt Nam vươn lên Top 5 quốc gia có đóng góp cao nhất cho giá trị thương hiệu ngành sữa, vượt qua cả Mỹ và Phần Lan - những đất nước có lịch sử lâu đời trong ngành thực phẩm. Đây cũng là năm đầu tiên Vinamilk được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu.​ Hơn cả thành tựu của một doanh nghiệp, đây còn là minh chứng cho hành trình Vinamilk đồng hành cùng đất nước, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ ngành sữa thế giới.​

Còn theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025, ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên, Vinamilk hiện giữ vị trí thứ 2 trong nhóm doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống (F&B) có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước và chiếm đến 70% đóng góp của toàn ngành sữa. Tính từ khi cổ phần hóa vào năm 2003 đến nay, doanh nghiệp đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 98.300 tỷ đồng, bao gồm khoản nộp cho ngân sách và cổ tức thực nhận cho cổ đông Nhà nước.

Hành trình của Vinamilk bắt đầu vào năm 1976 – cũng là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn xây dựng sau giải phóng. Từ con số 0, Vinamilk đã khôi phục thành công 3 nhà máy sữa, sản xuất được những mẻ sữa đầu tiên và kiên định theo đuổi sứ mệnh: để dinh dưỡng chất lượng cao là quyền lợi bình đẳng của trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lần đầu tiên, Vinamilk mang đến công chúng cái nhìn tổng thể về các công nghệ, tiêu chuẩn dẫn đầu thị trường (Ảnh: Duy Cường)

Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế, Vinamilk cũng không đứng ngoài cuộc, tiên phong mang dinh dưỡng Việt ra quốc tế với lô hàng sữa bột đầu tiên tới thị trường Trung Đông năm 1997. Đến nay, Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc, và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.​ Trong kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ, Vinamilk vẫn tiếp tục hành trình nâng chuẩn chất lượng, chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.