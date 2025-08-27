Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Vinamilk tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế thương hiệu sữa dẫn đầu

16:17 27/08/2025
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025). Tại sự kiện này, Vinamilk lần đầu tiên giới thiệu khái quát các công nghệ và tiêu chuẩn tiên tiến dẫn đầu thị trường, kết hợp cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn và quà tặng dành cho khách tham quan. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", gian hàng của Vinamilk kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 120.000 lượt khách trong suốt 9 ngày diễn ra triển lãm.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đây là triển lãm có quy mô “lớn chưa từng có” với 230 gian trưng bày, quy tụ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành cùng 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Nổi bật với loạt công nghệ dẫn đầu

Nổi bật giữa không gian triển lãm quy mô toàn quốc, hai gian hàng Vinamilk thu hút người xem nhờ sắc xanh rực rỡ đặc trưng, thiết kế hiện đại và chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới”, các gian hàng tái hiện sinh động hành trình vươn mình cùng đất nước của một thương hiệu quốc gia; cũng như sự kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên và các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất.

1-1756286205.jpg

Với sắc xanh rực rỡ và thiết kế hiện đại, gian hàng Vinamilk nổi bật ngay cổng vào không gian “Khởi nghiệp kiến quốc” - nơi tôn vinh vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ảnh: Duy Cường).

Tại khu vực triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội”, lần đầu tiên Vinamilk mang đến cái nhìn tổng thể về những bước đột phá trong công nghệ và thành tựu đáng tự hào mà doanh nghiệp đạt được, song song với sự phát triển của đất nước. Nổi bật là khu vực trình diễn công nghệ kép hút chân không “khóa tươi” sữa tự nhiên – lần đầu tiên áp dụng thành công cho ngành sữa tươi tại Việt Nam, giúp loại bỏ gần 50% gốc oxy tự do, giữ trọn hậu vị 20 loại cỏ hoa từ thực đơn chăm dưỡng bò tại trang trại sinh thái Green Farm.

Đây chính là bí quyết đứng sau thành công của Vinamilk Green Farmdòng sản phẩm sữa tươi cao cấp đầu tiên của Việt Nam đạt các giải thưởng hàng đầu thế giới về vị ngon, an toàn và tinh khiết như Giải Vàng – chứng nhận cao nhất của tổ chức Monde Selection, Giải thưởng vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award), Clean Label Project – giải thưởng khắt khe nhất về độ an toàn và tinh khiết từ Mỹ.

2-1756286212.jpg

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham quan và kiểm tra gian hàng Vinamilk tại khu trưng bày (Ảnh: Nam Nguyễn)

Gian hàng còn có khu vực trò chơi tương tác, nơi khách tham quan mọi lứa tuổi có thể tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng và sản phẩm Vinamilk một cách thú vị, sinh động. Góc chụp hình “check-in” được thiết kế đẹp mắt theo chủ đề 80 năm Quốc khánh, kèm hàng nghìn quà tặng cho khách tham gia như túi tote, ly sứ và các sản phẩm Vinamilk, trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ.

Dịp này, Vinamilk còn dành khoảng 101.000 sản phẩm để người tham dự được trải nghiệm trực tiếp hương vị sản phẩm từ sữa tươi, sữa hạt đến kem mát lành… tại khu vực triển lãm Rạng rỡ Việt Nam. Dự kiến, các gian hàng sẽ thu hút 80.000 – 120.000 lượt khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Gần 50 năm kiên trì ghi dấu Việt Nam trên bản đồ sữa quốc tế

Đúng dịp đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Vinamilk vinh dự được Brand Finance - tổ chức tư vấn định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới – xếp hạng là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu (theo báo cáo “Food & Drink 2025”). Không chỉ là thương hiệu duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa có giá trị nhất thế giới, Vinamilk còn đưa Việt Nam vươn lên Top 5 quốc gia có đóng góp cao nhất cho giá trị thương hiệu ngành sữa, vượt qua cả Mỹ và Phần Lan - những đất nước có lịch sử lâu đời trong ngành thực phẩm. Đây cũng là năm đầu tiên Vinamilk được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu.Hơn cả thành tựu của một doanh nghiệp, đây còn là minh chứng cho hành trình Vinamilk đồng hành cùng đất nước, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ ngành sữa thế giới.​

Còn theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025, ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên, Vinamilk hiện giữ vị trí thứ 2 trong nhóm doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống (F&B) có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước và chiếm đến 70% đóng góp của toàn ngành sữa. Tính từ khi cổ phần hóa vào năm 2003 đến nay, doanh nghiệp đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 98.300 tỷ đồng, bao gồm khoản nộp cho ngân sách và cổ tức thực nhận cho cổ đông Nhà nước.

Hành trình của Vinamilk bắt đầu vào năm 1976 – cũng là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn xây dựng sau giải phóng. Từ con số 0, Vinamilk đã khôi phục thành công 3 nhà máy sữa, sản xuất được những mẻ sữa đầu tiên và kiên định theo đuổi sứ mệnh: để dinh dưỡng chất lượng cao là quyền lợi bình đẳng của trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

3-1756286212.jpg

Lần đầu tiên, Vinamilk mang đến công chúng cái nhìn tổng thể về các công nghệ, tiêu chuẩn dẫn đầu thị trường (Ảnh: Duy Cường)

Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế, Vinamilk cũng không đứng ngoài cuộc, tiên phong mang dinh dưỡng Việt ra quốc tế với lô hàng sữa bột đầu tiên tới thị trường Trung Đông năm 1997. Đến nay, Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc, và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.​ Trong kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ, Vinamilk vẫn tiếp tục hành trình nâng chuẩn chất lượng, chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vinamilk
Cùng chủ đề
Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Ngày 25/08/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL)...

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB Thông tin kinh doanh
Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Ngày 25/8/2025, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ...

Vincom Shophouse Diamond Legacy: Không gian sống chuẩn quốc tế giữa trung tâm Thành Vinh Thông tin kinh doanh
Vincom Shophouse Diamond Legacy: Không gian sống chuẩn quốc tế giữa trung tâm Thành Vinh

Tại phường Thành Vinh (Nghệ An), lần đầu tiên, một tổ hợp thương mại, dịch vụ, lưu trú chuẩn 5...

The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt Thông tin kinh doanh
The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt

Trong bức tranh bất động sản cao cấp giữa lòng Thủ đô, The Matrix One Premium nổi bật như một...

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Thông tin kinh doanh
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung...

Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc Thông tin kinh doanh
Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc

Báo cáo kinh tế – xã hội 7 tháng năm 2025 cho thấy nhiều chỉ số vĩ mô tích cực,...

Mới cập nhật
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

Mới đây, chiếc thẻ Visa SeASoul 2in1 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hợp tác cùng ca sỹ Mỹ Tâm chính thức ra mắt. Đây là sự kết hợp giữa một thương hiệu tài chính uy tín và một ngôi sao âm nhạc đình đám với điểm chạm mang chung giá trị “thật Tâm” - đem lại những lợi ích tài chính hấp dẫn, lan tỏa cảm xúc tích cực và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

15 giờ trước Thông tin cần biết

Tọa độ triệu trải nghiệm mới nổi ở Hà Nội dịp 2/9, dân tình “set kèo” rủ nhau đến check-in

Tọa độ triệu trải nghiệm mới nổi ở Hà Nội dịp 2/9, dân tình “set kèo” rủ nhau đến check-in

Ngoài theo dõi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, du khách đến Hà Nội dịp này còn được trải nghiệm một điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thưởng lãm công nghệ quy mô chưa từng có tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

16 giờ trước Thông tin cần biết

Thủ tướng: Khẩn trương trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá thực hiện hội nhập quốc tế

Thủ tướng: Khẩn trương trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá thực hiện hội nhập quốc tế

Chiều 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất quy định về quản lý thuế quốc tế

Đề xuất quy định về quản lý thuế quốc tế

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định hợp tác quốc tế về thuế, quản lý thuế quốc tế.

16 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc khu được thành lập theo các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Cơ chế vận hành của 13 đặc khu có gì khác so với cơ chế vận hành của các đơn vị hành chính cấp xã, so với mô hình đặc khu kinh tế trước đây dự kiến (?) Bài viết sẽ phân tích về cơ chế vận hành, đồng thời đề xuất những giải pháp chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Ngày 25/08/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL) - tập đoàn giáo dục hơn 130 năm tuổi đến từ Thuỵ Sĩ được mệnh danh là “Đại học Harvard” trong đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ, cùng phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Ngày 25/8/2025, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (MCK: TCB VN) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay